中山國中發哥筍湯包，隱身民宅二樓像在鄰居家吃飯，阿里山石篙筍脆口必點。

中山國中站隱藏美食「發哥筍湯包」，藏身公寓二樓民宅內，用餐環境宛如鄰居客廳般親切。

最近在社群平台上爆紅的「發哥筍湯包」，最大的特色就是隱密到不行！店家位置就在捷運中山國中站步行約 3 分鐘的一般公寓二樓，沒有顯眼的店面，走進大門搭電梯或爬樓梯上樓，推開門就像走進鄰居家作客一樣。這裡利用自家住宅的客廳作為用餐區，氛圍相當隨性自在。老闆堅持使用阿里山特產的野生「石篙筍」來製作湯包，現桿現包的職人手藝，加上不到百元的親民價格，讓許多饕客甘願為了這籠鮮美的湯包特地爬上二樓。

民宅二樓客廳用餐，髮廊鏡椅親切有趣

這裡的用餐環境絕對讓你印象深刻，完全就是一般的居家客廳。地面擺放著厚實的傳統木頭座椅與矮玻璃茶几，充滿了濃濃的親切感。特別的是，由於前身似乎是家庭式髮廊，角落還保留了一面大鏡子與美髮椅，坐在那邊吃湯包的畫面相當違和卻又有趣。雖然沒有豪華的裝潢，甚至只有幾台電風扇在吹，但這種像是在朋友家吃飯的放鬆感，是在一般餐廳體驗不到的獨特風情。

阿里山石篙筍入餡，現桿麵皮薄透Q彈

發哥最自豪的就是食材的選用，指定使用產自阿里山的野生「石篙筍」。這種竹筍長大後竹身可做轎桿，口感特別爽脆。老闆在進門處的廚房現桿麵皮，手作的溫度看得見。一籠 8 顆只要 90 元，平均一顆不到 12 元，在台北市區來說相當合理。剛蒸好的湯包個個白白胖胖，麵皮晶瑩剔透，除了收口處稍厚外，其餘部分薄可透光，光看外表就能感受到麵皮的 Q 彈勁道。

內餡爽脆多汁不膩，一口咬下卡滋口感

一口咬下熱騰騰的筍湯包，首先感受到的是帶著微 Q 麵香的薄皮，緊接著是流動的鮮美湯汁。內餡將新鮮的石篙筍切成細小丁混入豬肉餡中，雖然是肉餡，但因為竹筍的比例恰當，吃起來完全不油膩。最迷人的是那「卡滋卡滋」的咀嚼感，竹筍的爽脆與豬肉的鮮甜完美融合，整體口感清爽無負擔，讓人忍不住一顆接一顆，完全不需要沾醬就非常好吃。

酸辣湯料多味實在，勾芡適中酸度剛好

吃湯包當然少不了一碗熱湯搭配。這裡的「酸辣湯」小碗只要 45 元，但用料卻給得豪邁大方。隨便一撈都是滿滿的金針菇、豆腐、豬血、胡蘿蔔絲及筍絲。湯頭的勾芡程度拿捏得恰如其分，不會過於濃稠或稀水；酸度與辣度的平衡也調配得剛剛好，喝起來順口開胃。這碗酸辣湯與清爽的筍湯包簡直是天作之合，簡單的一餐卻能帶來大大的滿足感。