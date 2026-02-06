萬華川業肉圓百年老店傳承四代，紅糟肉圓油炸清蒸雙美味必吃。

萬華百年老店「川業肉圓」傳承四代，主打獨門紅糟肉圓。提供油炸與清蒸雙重口感，是龍山寺周邊必吃古早味。

來到台北萬華龍山寺周邊，絕對不能錯過這間傳承超過百年的「川業肉圓」。成立於 1910 年，原名「萬華新竹肉圓」，歷經多次遷址與火災考驗，如今由第四代接班經營，並正式更名為「川業肉圓」，寓意生意川流不息且感念祖輩創業維艱。店家於 2021 年重新裝潢，將傳統小吃店轉型為舒適的文青風格，店內牆面訴說著百年演變的歷史，結合艋舺在地信仰元素，讓人在品嚐古早味的同時，也能感受到濃厚的文化底蘊。這裡堅持使用自釀紅糟醬，並提供清蒸與油炸兩種做法，滿足不同饕客的味蕾。

百年老店傳承四代，文青風格新裝潢

川業肉圓的店面經過翻新後，呈現出乾淨明亮的文青風格，長條形的空間前方為半開放式廚房，後方則是設有冷氣的舒適座位區。牆面上詳細記載了店家百年來的演進歷史，以及許多政商名流的親筆簽名，見證了其在美食界的地位。店內裝飾更巧妙結合了艋舺當地的信仰與祭典活動，增添了濃郁的在地人情味。雖然是老店，但在環境衛生與用餐氛圍上都與時俱進，讓顧客能在最舒適的環境下，細細品味這傳承四代的經典好味道。

招牌油炸肉圓，外皮彈牙紅糟肉香

店內的招牌「油炸肉圓」採用傳統的低溫油泡方式烹調，這種料理手法能使米漿製成的外皮呈現極具咬勁的彈性，外層滑溜且帶有淡淡的豬油香氣。內餡部分給得毫不手軟，選用紅糟醃漬的豬肉塊，經過油泡後鎖住了飽滿肉汁，口感紮實鮮美。搭配脆口的筍絲，形成強烈的口感對比。最後淋上店家特製的蒜泥與甜辣醬，鹹香醬汁與紅糟肉的甜味在口中爆發，是老饕們心目中無可取代的經典滋味。

清蒸肉圓口感軟嫩，清爽不油膩

除了經典的油炸口味，第四代接班人特別新增了「清蒸肉圓」的選項，造福喜歡清淡口味的食客。相較於油炸版的 Q 彈紮實，清蒸肉圓的外皮口感更為軟嫩滑順，能夠直接品嚐到米漿皮淡雅的米香，非常適合牙口較弱的長輩食用。內餡同樣包裹著醃漬入味的肉塊與大量鮮甜筍絲，筍絲的脆爽不僅豐富了口感，更能中和肉類的油膩感。這道料理整體風味清爽無負擔，展現了肉圓截然不同的溫柔風貌。

綜合羹料多實在，魷魚肉羹一次滿足

來到這裡，除了肉圓之外，湯品也是不容錯過的配角。「綜合羹」是店內的人氣湯品，一碗就能滿足貪心的味蕾。湯裡匯集了爽脆的魷魚、紮實的肉羹、彈牙的蝦仁以及酥香的魚酥，用料相當實在豐富。羹湯勾芡濃稠度適中，加入了不少筍絲增加口感層次，並帶有濃郁的蒜味提鮮。喝上一口熱騰騰的羹湯，搭配口味較重的肉圓，剛好形成完美的互補，是許多老顧客指名的標準套餐組合。

石花凍清涼解膩，店內充滿在地文化

飽餐一頓後，來碗冰涼的「石花凍」是再幸福不過的事。這道甜點口感 Q 彈滑嫩，帶有淡淡的海藻香氣，入口即化且相當清爽，能有效消除嘴裡殘留的油膩感，是夏日消暑或飯後解膩的最佳選擇。店內的自助區也貼心提供了胡椒、烏醋及辣椒醬等佐料，讓客人依個人喜好調整口味。川業肉圓不僅守住了記憶中的古早味，更透過用心的經營與環境升級，讓這份百年美味繼續在艋舺飄香。

川業肉圓 店家資訊

地址：台北市萬華區廣州街165號1樓

電話：(02)2308-1641

營業時間：10:00–21:00

