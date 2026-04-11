生份證有4吃免費甜點！炒湘湘新菜「牛二哥蒼蠅頭」超呆萌，姓名含「點、忠、湘」送芝麻蜜糖滋粑。

炒湘湘推出辛電感應新品與優惠活動，包含湘菜新菜、會員7折券與免費甜點等亮點，編輯張人尹表示這波優惠與新品組合將吸引粉絲關注並帶動用餐熱潮。

▲炒湘湘推出「辛電感應」系列，主打辣香湘菜與甜點組合，最低68元起吸引粉絲關注。



▲炒湘湘新品結合重口味料理與療癒甜點，同步推出會員7折與多重優惠活動。

湘菜新品四大下飯神菜亮相

▲炒湘湘推出牛二哥窩頭包與脆皮豆腐奶，結合主食與甜點形成完整用餐體驗。

會員7折券免費甜點再加碼

▲炒湘湘推出會員7折券與免費甜點活動，吸引粉絲搶先體驗新品。

炒湘湘新品優惠活動

對中身份證、對中姓名免費吃！這次「炒湘湘」這次推出全新系列「辛電感應」，從經典湘菜到創意甜點同步上桌，主打辣香過癮與甜點療癒的搭配。新品最低68元起開吃，同步搭配會員7折券優惠、免費甜點與指定條件贈禮，讓這波不只是吃新品，也把優惠一起打包帶走，預計會成為近期聚餐與打卡的新選擇。這次「炒湘湘」新品以多道下飯料理為主軸，包括「黃金湘酥肉」以里肌搭配青花椒炸出酥脆口感，「辣椒鴨蛋花菜炒肉」將鴨蛋脂香與花菜、五花肉融合，以及香麻風味突出的「湘味辣炒雞」。此外，還有超可愛品牌IP角色牛二哥造型的「牛二哥窩頭包」與「牛二哥蒼蠅頭」，用窩頭包搭配辣炒肉末呈現多層次口感。甜點「脆皮豆腐奶」則主打外酥內牽絲的起司內餡，從鹹到甜一次滿足。配合新品上市，炒湘湘也推出限定優惠，4/12前加入「炒湘湘」LINE@並完成會員綁定，4/13起可獲得「牛二哥蒼蠅頭」7折優惠券。活動期間內用達低消，每位粉絲還可享免費餐後甜點一份。至4/30前，單筆消費滿800元，若身分證含數字4，或是姓名含「點、忠、湘」，即可獲得「芝麻蜜糖滋粑」一份，採每日限量供應，粉絲們一定要記得先訂位再衝。免費餐後甜點：即日起至炒湘湘用餐滿低消，每位可享餐後免費甜點一份，數量有限，送完為止。

會員滿額好禮：即日起至4/30日，會員身分證有「4」或姓名有「點、忠、湘」任一字，可同音不同字，單筆消費滿800元即贈芝麻蜜糖滋粑一份，數量有限，送完為止。

會員新品7折券：即日起至4/12日前加入炒湘湘LINE@好友並完成會員綁定，4/13日即可收到由系統自動發放，使用方式與期限詳見票面說明。