2026旅遊趨勢全解析！雄獅四大引擎啟動，AI業務LiLi帶你玩出分眾新高度。

隨著全球航空運能全面復甦，台灣出境旅遊市場在2026年邁入全新成長期，去年出國人次高達1894萬創歷史新高 。資深編輯李維唐指出，雄獅今年以AI賦能、精準分眾、服務擴圈及全球佈局為四大引擎 ，不僅解決了「數位原住民」的溝通痛點，更透過兩極化產品策略，成功將旅遊從觀光提升至自我實現的生活美學層次，展現極高的營運韌性 。

2026年台灣旅遊市場迎來前所未有的盛世，根據最新統計顯示，去年全台出國旅遊人次已達1894萬，刷新歷史紀錄 。隨著航空業者積極擴張全球航網，從美國鳳凰城、華盛頓到歐洲布拉格等航點相繼開拓，搭配台中直飛釜山與東京的區域佈局，整體運能的提升預示著2026年出境市場將持續穩健成長 。在這樣的浪潮下，雄獅旅遊正式發表2026年四大成長引擎，以AI賦能、精準分眾、服務擴圈與全球佈局為核心，重新定義當代旅人的生活型態 。



▲全球暖化讓冰河面積逐年縮小，使得冰島藍冰洞更顯珍貴與稀缺，雄獅規劃深入冰島核心行程，解鎖即將消失的夢幻藍 。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

數位生活新紀元！AI智能業務LiLi引領數位原住民旅遊風潮

在數位轉型的浪潮中，雄獅旅遊將科技與服務深度融合，成功將「智能客服」LiLi轉型為具備實質產值的「智能業務」 。這位AI助手不只是單純的問答機器人，她在去年第四季創造了訂單金額破億的驚人成績，月均產值足以比擬10位專業業務人力，有效填補了夜間服務的缺口 。更值得關注的是，LiLi的出現成功吸引了「數位原住民」族群的目光，使用者平均年齡比既有客群降低了15歲，讓旅遊諮詢變得更即時且生活化 。

兩極化消費美學！MeTime短途快閃與沉浸式深度長遊的對決

2026年的旅遊市場呈現顯著的「兩極化」趨勢，這也驅動了產品結構的精準分眾 。一方面，追求極致彈性與即時紓壓的旅客青睞日韓「高頻短天數」行程，例如僅需26900元起的「快閃關西三都環球小旅行4日」 。另一方面，強調深度連結的「沉浸式長天數」行程也正異軍突起，如葡萄牙雙城五星11日或愛爾蘭蘇格蘭10日，訂單年增率高達3成 。這反映出旅人正從單純的打卡觀光，轉向追求「自我實現」的深度主題生活 。



▲雄獅推出葡萄牙杜羅河谷行程，帶旅客品味微醺的壯麗，閱讀流動的葡萄酒史詩 。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

永續與運動的交織！鐵道慢遊與世界賽事的獨家感動

生活品質的提升，體現在對自然與健康的極致追求。雄獅旅遊作為領先導入GSTC永續準則的旅行社，將「鐵道旅遊」視為綠色出行的核心指標 。今年更取得日本觀光特急「HANA AKARI」首度開放的海外團體席次，並採包列策略確保「雪月花」等鐵道行程的絕佳品質 。此外，運動旅遊已成為新興主流，無論是保證參賽名額的「2026芝加哥馬拉松」，還是提供專業達人領軍與登頂證書的「富士山登山健行」，都讓旅遊充滿了熱血與成就感 。



▲雄獅憑藉「世界馬拉松官方授權」保證參賽名額，報名人數已較去年全年增長逾3成，今年再推世界七大滿貫賽事「芝加哥馬拉松8日」行程 。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

服務跨圈無界限！全球佈局策略下的一日遊生活圈

為了延展服務的邊際效應，雄獅旅遊啟動「服務擴圈」策略，將專業服務滲透至高潛力客群 。透過與企業端的深度合作與旅遊講座，將服務觸角從商務差旅延伸至家庭旅遊，並橫向整合旗下gonnaEAT與雄獅嚴選等品牌，建構全方位的生活價值生態圈 。在全球佈局上，雄獅更緊隨航司腳步進駐捷克布拉格，海外據點將增至16處，並針對自由行趨勢開發多元的「Day Tour」產品線，讓旅客在二線城市也能體驗獨具特色的在地生活 。



▲雄獅針對登山熱潮，發揮「保證入住山屋」的資源優勢，由專業達人領軍並頒發獨家登頂證書，建立獨特產品競爭力 。圖／雄獅旅遊提供；窩客島編輯李維唐整理

2026世界馬拉松系列賽

活動內容： 雄獅具備「世界馬拉松官方授權」資格，提供保證參賽名額服務 。

行程推薦： 2026芝加哥馬拉松8日，價格159900元起 。

日本特色鐵道包列體驗

活動內容： 獨家取得觀光特急「HANA AKARI」海外團體預約席次，並提供「雪月花」、「TOHOKU EMOTION」等珍稀行程 。

行程價格：

HANA-AKARI華燈列車5日：47900元起 。

北陸雪月花輕奢行6日：69900元起 。

東北EMOTION珍稀旅7日：89900元起 。

ESG永續慢遊生活

活動內容： 導入GSTC國際永續標準設計行程，主打減碳、生態與綠色出行體驗 。

行程推薦：