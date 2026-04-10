宜蘭免塞車秘境！一日玩遍三星療癒農場、森林火車，超萌小鹿打卡超吸睛。

週末想遠離人潮，不必再塞進宜蘭市區！走進三星鄉，從療癒農場、森林鐵道到老宅咖啡，自然、美食一日全踩點，輕鬆展開不塞車的慢旅行。
週末想遠離都市人潮，特地到宜蘭旅遊放鬆，卻總是擔心國道、市區塞車塞不停！這次不妨改變市區玩法，把腳步挪移到綠意盎然的三星鄉。走進隱身鄉間的農場與秘境，餵食可愛梅花鹿、漫步百年森林鐵道、朝聖老宅咖啡廳，跟著這份免塞車攻略，立即展開愜意之旅。
打卡星寶蔥農場，親近超萌梅花鹿
抵達宜蘭的首站，不妨先從「星寶蔥體驗農場」玩起。園區內以純白建築搭配綠意草皮，打破傳統農場的刻板印象。不僅可見溫馴梅花鹿，還有迷你北美驢可以餵食互動。除親近動物外，還可以體驗下田拔蔥，並且親手製作蔥油餅，現煎的酥脆餅皮格外美味，無論是親子出遊、情侶約會都能在此留下療癒回憶。
星寶蔥體驗農場
地址：宜蘭縣三星鄉東興路7之5號
電話：03-9891048
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漫步懷舊天送埤，朝聖百年森鐵道
接著來到距離不遠的「天送埤森鐵文創園區」。作為太平山伐木時期的重要車站，園區保留著完整的日式木造建築，不僅能漫步在復古氛圍濃厚的軌道上，還能搭乘復刻版小火車繞行園區，感受濃濃的日系懷舊風情。
天送埤森鐵文創園區
地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷37號
電話：03-9895853
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露露咖啡享午餐，老宅木屋嚐美味
逛完園區恰巧臨近中午，不如直接走進「露露 Lulü Coffee」解決午餐！這間由昔日林務局員工宿舍改建而成的咖啡廳，不僅採光明亮，室內更種滿各式植栽，用餐體驗舒心又放鬆。店內主打的飯糰套餐、甜點飲品相當精緻，在老宅的木質空間裡享用美食，午間時光格外迷人。
露露 Lulü Coffee
地址：宜蘭縣三星鄉三星路四段369號
電話：03-9893088
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長埤湖畔精靈村，可愛羊駝超吸睛
午後，接續驅車前往大同鄉的秘境「長埤湖精靈村」。沿著平緩的環湖步道漫步，波光粼粼的絕美湖景、蓊鬱山林，彷彿走入與世隔絕的秘境。園區內亦規劃可愛動物區，可與超萌的羊駝、笑笑羊互動，湖光山色搭配療癒的小動物們，隨意構圖都能美照連拍。
長埤湖精靈村
地址：宜蘭縣三星鄉三星路八段288號長埤湖風景區
電話：03-9891588
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探訪MASLOW咖啡，質感老宅下午茶
離開長埤湖後，順路來到隱身在三星市區巷弄內的「MASLOW CAFE」。由廢棄老宅翻新而成的MASLOW CAFE，保留復古花磚與斑駁牆面，滿是慵懶寧靜的氛圍。點杯手沖單品咖啡，搭配店內的精緻糕點，可說是旅程間的一大享受。
MASLOW CAFE
地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段433巷17弄12號
電話：03-9534160
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大洲魚寮嚐鮮味，庭園祕境享晚宴
傍晚時分，行程的壓軸來到在宜蘭擁有超高評價的「大洲魚寮」。這間無菜單料理餐廳，隱身在充滿日式禪意的庭園裡，被滿滿綠意環繞，用餐環境極具奢華感。主廚嚴選當日現撈的頂級海鮮，結合在地食材創作出一道道如藝術品的精緻佳餚，從小火鍋、現切生魚片到烤物、甜點，定能滿足吃貨們的味蕾，來訪宜蘭前記得先預約。
大洲魚寮
地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段888號
電話：03-9559110
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