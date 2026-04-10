宜蘭免塞車秘境！一日玩遍三星療癒農場、森林火車，超萌小鹿打卡超吸睛。

週末想遠離人潮，不必再塞進宜蘭市區！走進三星鄉，從療癒農場、森林鐵道到老宅咖啡，自然、美食一日全踩點，輕鬆展開不塞車的慢旅行。

週末想遠離都市人潮，特地到宜蘭旅遊放鬆，卻總是擔心國道、市區塞車塞不停！這次不妨改變市區玩法，把腳步挪移到綠意盎然的三星鄉。走進隱身鄉間的農場與秘境，餵食可愛梅花鹿、漫步百年森林鐵道、朝聖老宅咖啡廳，跟著這份免塞車攻略，立即展開愜意之旅。



▲宜蘭不只市區精彩，走進樸實的三星鄉鎮，療癒旅程簡單卻美好。（部落客：大海愛上藍天、紫色微笑、Emma Peng）

▲三星美食選擇豐富，結合在地食材的創意料理，從甜點到精緻套餐都令人驚艷。（部落客：VERONICA、Ling's美食x幸福遊、撒野樂活小村婦）

打卡星寶蔥農場，親近超萌梅花鹿

抵達宜蘭的首站，不妨先從「星寶蔥體驗農場」玩起。園區內以純白建築搭配綠意草皮，打破傳統農場的刻板印象。不僅可見溫馴梅花鹿，還有迷你北美驢可以餵食互動。除親近動物外，還可以體驗下田拔蔥，並且親手製作蔥油餅，現煎的酥脆餅皮格外美味，無論是親子出遊、情侶約會都能在此留下療癒回憶。





星寶蔥體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉東興路7之5號

電話：03-9891048

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▲在「星寶蔥體驗農場」不只能DIY香氣十足的蔥油餅，還能近距離與小鹿互動，一站滿足吃喝玩樂體驗。（部落客：紫色微笑）

漫步懷舊天送埤，朝聖百年森鐵道

接著來到距離不遠的「天送埤森鐵文創園區」。作為太平山伐木時期的重要車站，園區保留著完整的日式木造建築，不僅能漫步在復古氛圍濃厚的軌道上，還能搭乘復刻版小火車繞行園區，感受濃濃的日系懷舊風情。





天送埤森鐵文創園區

地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷37號

電話：03-9895853

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▲「天送埤森鐵文創園區」打卡點滿滿，從「幸福號」外觀到繽紛車廂內裝，每個角落都超吸睛。（部落客：大海愛上藍天）

▲園區內的五分仔小火車復古可愛，單筆消費滿200元即可免費搭乘，沿途悠閒繞行，大人小孩都能享受懷舊鐵道的樂趣。（部落客：大海愛上藍天）

露露咖啡享午餐，老宅木屋嚐美味

逛完園區恰巧臨近中午，不如直接走進「露露 Lulü Coffee」解決午餐！這間由昔日林務局員工宿舍改建而成的咖啡廳，不僅採光明亮，室內更種滿各式植栽，用餐體驗舒心又放鬆。店內主打的飯糰套餐、甜點飲品相當精緻，在老宅的木質空間裡享用美食，午間時光格外迷人。





露露 Lulü Coffee

地址：宜蘭縣三星鄉三星路四段369號

電話：03-9893088

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▲「露露咖啡」室外綠意環繞、氛圍清新，室內空間溫馨舒適，是享用午餐的不二選擇。（部落客：VERONICA）

▲「露露咖啡」從甜點到正餐都細緻講究，擺盤與風味兼具，處處都能感受到店家的滿滿用心。（部落客：VERONICA）

長埤湖畔精靈村，可愛羊駝超吸睛

午後，接續驅車前往大同鄉的秘境「長埤湖精靈村」。沿著平緩的環湖步道漫步，波光粼粼的絕美湖景、蓊鬱山林，彷彿走入與世隔絕的秘境。園區內亦規劃可愛動物區，可與超萌的羊駝、笑笑羊互動，湖光山色搭配療癒的小動物們，隨意構圖都能美照連拍。





長埤湖精靈村

地址：宜蘭縣三星鄉三星路八段288號長埤湖風景區

電話：03-9891588

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▲「長埤湖精靈村」湖水與山林美景相映，宛如與世隔絕的秘境，不少遊客會特地來此租借和服、取景拍照。（部落客：Emma Peng）

▲在「長埤湖精靈村」能近距離看見羊駝與笑笑羊，溫馴又呆萌的模樣，大人小孩都忍不住融化。（部落客：Emma Peng）

探訪MASLOW咖啡，質感老宅下午茶

離開長埤湖後，順路來到隱身在三星市區巷弄內的「MASLOW CAFE」。由廢棄老宅翻新而成的MASLOW CAFE，保留復古花磚與斑駁牆面，滿是慵懶寧靜的氛圍。點杯手沖單品咖啡，搭配店內的精緻糕點，可說是旅程間的一大享受。





MASLOW CAFE

地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段433巷17弄12號

電話：03-9534160

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▲「MASLOW咖啡」由老宅改造而成，復古花磚與斑駁牆面交織出濃厚歲月感。（部落客：撒野樂活小村婦）

▲「MASLOW咖啡」的手沖咖啡香氣迷人，搭配精緻蛋糕更是療癒滿分，甜點控們必收藏。（部落客：撒野樂活小村婦）

大洲魚寮嚐鮮味，庭園祕境享晚宴

傍晚時分，行程的壓軸來到在宜蘭擁有超高評價的「大洲魚寮」。這間無菜單料理餐廳，隱身在充滿日式禪意的庭園裡，被滿滿綠意環繞，用餐環境極具奢華感。主廚嚴選當日現撈的頂級海鮮，結合在地食材創作出一道道如藝術品的精緻佳餚，從小火鍋、現切生魚片到烤物、甜點，定能滿足吃貨們的味蕾，來訪宜蘭前記得先預約。





大洲魚寮

地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段888號

電話：03-9559110

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▲「大洲魚寮」隱身於充滿日式禪意的庭園之中，池水與綠意相伴，用餐氛圍雅緻靜謐。（部落客：Ling's美食x幸福遊）

▲「大洲魚寮」的季節生魚片依當日漁船漁獲新鮮供應，肉質細緻、入口鮮甜，連老饕們都讚不絕口。（部落客：Ling's美食x幸福遊）

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