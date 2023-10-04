走進鄉間巷弄的幸福秘境，懷舊古厝門口綠意滿盈超好拍，老宅咖啡甜點口味佳，大推千層蛋糕｜宜蘭三星Maslow Cafe

宜蘭地方媽媽挖呀挖，

深入鄉間巷弄又發現一間很不錯的老屋咖啡廳 Maslow cafe ，

走進閑靜巷弄卻別有洞天，環境舒適很放鬆，咖啡及甜點也表現不凡，來！好天氣就跟著我們一起踩點去

三星Maslow Cafe｜位 置

Maslow cafe 位於三星鄉上將路的小巷裡，對面是大洲國小，路口有一間全家便利超商，請先將車子停靠於大馬路兩側，如果沒有來過的朋友根本不會知道他的存在，因為大街上沒有指示招牌，實在有一點隱密，走進旁邊的巷子只見這裡一排安安靜靜的鄉村住宅，東張西望看起來不像有咖啡廳的樣子，正當你懷疑之際，在更狹窄的小弄口抬頭就會看見 Maslow cafe店招牌，還要左轉進去喔

店家實在怕客人彎彎繞繞找不到，特別設立一個箭頭指標和拍照的復古木椅，神秘的Maslow cafe就在裡面

三星Maslow Cafe｜外觀環境

跟著指標方向看過去，心裡OS哪裡來的咖啡廳？走到底有一處木造古厝，看上去外觀沒什麼特別，就如同一般鄉下的阿嬤家，斑駁的屋簷和外牆，舊舊的梁柱和復古鐵窗，完全想像不到它就是我們今天要探訪的神秘咖啡廳

門口呢？招牌呢？摸不著頭緒，又很怕找錯間跑到隔壁阿嬤家，吵醒睡午覺的阿嬤，哈哈，不過帶路的朋友熟識，告訴我們這一排老屋就是Maslow cafe，這裡是老闆的老家，不想老房子因此荒廢，返鄉之後在此處經營販售咖啡和甜點，維持老宅的外觀僅僅將內部改裝整理，運用大量的綠色植栽妝點佈置，希望帶來清新活潑的氣息，也為老屋喚起新的生命力

我覺得門口的佈置很用心，老舊與新意兩者兼具，保留老宅的懷舊味道，卻又帶一點想要突破的美感，紅色的磚牆和實木樑柱，與深深淺淺的綠交疊，是柔和舒服又溫暖的對比色調

大門口很殺底片，別忘了坐在木椅上拍拍美照

屋簷下的一排綠色盆栽，像美美的垂吊串珠

輕輕地隨著午後的風兒搖擺

低調的黑白色招牌 Maslow cafe

在大門入口處安靜的呼喚遠道而來的朋友

門口這一處露天座椅看起來很悠閒，不過應該只適合拍照，怕曬得我們還是進屋內去吧

老闆應該非常喜歡植物，門口、屋簷和外牆不但布置得滿滿綠意，也整理得非常乾淨，才剛到大門就已經被這些療癒的植物所吸引，開始愛上這家店

『Maslow』是由心理學家馬斯洛提出的主張，將人類需求分為五個層次，包含生理、安全與穩定、愛與歸屬感、尊重及自我實現，將店名取為 Maslow cafe 原意是老闆藉由開店實現自我夢想，也期望一杯咖啡或美味甜點，帶給來到這裡的客人愛與滿足

推開黑色玻璃門，讓我們悄悄進去吧

三星Maslow Cafe｜內部環境

Maslow cafe 改裝過後，右側便是黑白色系的新穎櫃台，簡約明亮

灰白色的水泥地板和挑高的實木屋樑，散發了老屋的氣息，抬頭看屋頂這交錯的樑木，刻畫著歷史的歲月痕跡，店裡放著輕快音樂，融合了客人的溫柔細語聲，喜歡這樣人不會太多且空間不至於擁擠的小店，氣氛是舒服自在的

很難形容整間店是什麼樣的風格，鄉村、工業、南洋、簡約，又像是新舊時代的混搭。有懷舊的木門鐵窗及餐櫃，沉穩深色的木質桌椅，另一個角落的牆卻又大膽的塗畫上搶眼的墨綠色，幾幅色彩鮮明的畫作點綴，還有飄著南洋風味的藤椅與大綠葉，而呈現時尚感的點餐櫃檯也巧妙的融入

暖黃色的燈光不顯昏暗，

跟窗邊的自然光線帶來了柔和的溫馨氣息

不相同的元素豐富了視界，

Maslow cafe 跳脫原本的復古風情，又展現出另一種新生風貌，說實在好像沒有特定的某種風格，倒是裝潢巧妙搭配了許多配件，讓新舊之間不但不衝突反而多了驚喜與活潑，相信第一次踏進屋內的朋友應該也會跟我有同樣的感覺

往整門口望去的這一個角落屬於懷舊風，低調深沉的木質色系可以讓人比較平靜，適合一個人獨自品嘗一杯好咖啡，或者雙人窩在這裡輕聲小語

靠窗邊的雙人吧檯可以享受外面的綠意，而牆上的手繪圖和畫作也顯得別致

甜點櫃裡有著可口的各式蛋糕，點餐的時候就要來這裡直接點，以現場提供的品項為主

櫃檯前方有手中咖啡的豆單，如果拿不定主意可以問問咖啡師，他會給你最好的建議

大門口左側角落，陳設著一些古物、手做飾品、生活雜貨等等，下午茶的時光還能逛一逛店裡的質感好物

器皿、乾燥花、小樹苗、松果、銀飾…

在舊家俱擺置也是一種美

後方的斑駁木門有著扣拉環，似乎是老房子之前所留下來的物品，而室內的空間座位感覺都有屬於它的故事，當你品嚐一杯咖啡的時候，若能細細觀望周圍小物，或許也能發現這裡曾經存在過的美麗痕跡

Maslow cafe大致上分為兩個用餐區，穿過墨綠色牆面的窄門，又會到另外一個空間

同樣以藍綠色調大膽地潑灑在整個空間裡，穿插幾張淺木質系的桌椅，並且多了幾扇大窗和白色的清新紗布簾，橘色系的吊燈和畫作增添些許活潑氣息，再用不同大小的綠盆栽點綴，更豐富了渡假休憩的優閒感，我們當天就選擇賴在這裡慵懶了

很喜歡整間店的風格，想要每次來都選擇不同的位置倚坐，一個人有一個人的沉澱，兩個人有兩個人的親密話語，三五好友也可以擁有開心暢談或彼此療癒的小聚

老屋裡兩個空間加起來的座位不少，一點也不會擁擠，我們幾位姊妹進來後感覺像回到家一樣的自在舒服，窩的窩、靠的靠，放鬆到不行

長條型的木作椅有著舒服的坐墊

這一排單人座位很適合靜靜的看書耶

會不會很想在這裡發發呆呢

三星Maslow Cafe｜菜單與餐點

飲品分為咖啡和非咖啡兩大類，菜單上面沒有甜點的品項，也不用劃記，看完MENU之後請直接到櫃台點餐就可以，甜點則是以當日提供的品項為主

√ 寵物/親子 友善空間

√ 低消為每人飲品一杯，甜點不計

√ 禁帶外食，客滿時則限時90分鐘

√ 超過 6位請先預約

以下是我們當天的餐點分享

⊙ 西西里美式 (冰) $150

西西里咖啡本身味道非常順口，而最上層的焦糖和檸檬片不但在視覺方面展現效果，也增添了一點酸甜味，品嚐之時檸檬的清香飄逸，味覺視覺和嗅覺同時能感受到清爽宜人，很推薦夏天點上一杯喔

⊙ 凍檸茶 $130

為什麼在咖啡廳裡有這道飲品呢？原來，老闆娘是香港人，凍檸茶可是香港茶餐廳的飲品之一。醃漬過的檸檬片搭配甘甜的茶，具有消暑提神的功用

⊙ 莓果冰美式 $150

咖啡美美的好喝又療癒，窩在綠色角落可以放鬆一下午

⊙ 熟成冰滴咖啡 $180

經過時間萃取醞釀的冰滴，繼續熟成之後風味更佳，溫潤甘醇而香味層次豐富，也被喻為「咖啡中的醇酒」倒入玻璃杯中與冰塊融合，像品酒一般小酌，每一口都好柔順

⊙香草焦糖布丁 $120

布丁綿密入口即化，滑嫩香甜帶點焦糖香氣，這一道馬上收服小孩的心，一下子就被嗑光光

⊙ 香草流心巴斯克 $160

這款流心巴斯克最上面微焦帶香氣，中間還有濃郁的流心夾層，蛋糕綿密濕潤的口感相當誘人，甜淡不過膩

⊙ 檸檬伯爵戚風 $160

檸檬清香真的會讓人少女心噴發，酸酸甜甜感覺像戀愛般的滋味，戚風的鬆軟口感加上伯爵茶香的淡雅舒服，中間夾層還有新鮮香甜的葡萄點綴，整體搭配完美得不可挑剔，每咬一口都覺得好幸福

⊙ 日式焙茶千層 $170

焙茶口味的千層這一道我很推薦，也是店裡的招牌喔，店家特別使用鹿兒島焙茶粉做為原料，即使沒有特別驚艷的外觀，但卻散發出低調樸質的味道，有著漂亮的切面層次，最上層灑滿細緻的黃豆粉，淡淡的溫潤茶香不會有甜膩的感覺，千層派皮與奶油層層堆疊起來，吃起來細緻清爽沒有負擔，尤其配上一口咖啡或茶真是下午茶的完美搭配

⊙ 奶蓋伯爵千層 $170

Maslow Cafe這一道奶蓋伯爵比較有視覺和味覺的雙重享受，除了有甘醇伯爵的茶香，還淋上鹹香口感的奶蓋，加以燕麥堅果和薄荷葉點裝飾點綴，吃一口在嘴裡蔓延著香濃柔潤的多層次豐富感，非常好吃

幾位好姊妹一起來就是有這個好處，點了一桌的咖啡甜品，除了閒聊舒心還能互嚐美食，有陽光、有音樂、有笑聲，伴隨咖啡甜點香，在這幽靜的老宅裡渡過一下午的美好

三星Maslow Cafe｜訪後心得

初訪Maslow Cafe就愛上了，是一間我會想再回訪的咖啡店，老屋的氛圍和裝潢讓人喜歡，花草植栽也打理得漂亮，巧妙點綴在小店的裡裡外外，咖啡和甜點的表現有一定的水準，蠻適合我和朋友的口味，宜蘭三星的隱密咖啡廳就推薦給你們囉

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

三星Maslow Cafe｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣三星鄉上將路二段433巷17弄12號

■ 電話 : 03 9534160

■ 營業時間 11:00-17:50

■ 公休日: 週二

■ FB臉書 Maslow Cafe

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