溫泉飯店周年慶隱藏版優惠攻略！北投晶泉丰旅24折住宿與百萬抽獎深度解析。

北投溫泉一級戰區迎來品牌盛事，資深編輯李維唐指出，此次北投晶泉丰旅周年慶不僅在價格上祭出罕見的24折低價，更透過沈浸式解謎活動成功將傳統旅宿轉型為深度文化體驗，這種從購券到入住的完整服務鏈設計，無疑為台灣奢華溫泉飯店樹立了經營新標竿。

坐落於人文氣息濃厚的北投溫泉區，北投晶泉丰旅以傳承溫泉文化的初衷，正式迎來品牌開幕一周年。這座結合日式美學與當代奢華的指標性飯店，不僅成為國內外旅人的避風港，更在短短一年內奠定了精緻泡湯文化的口碑。為了回饋廣大旅人的支持，飯店特別規畫為期15天的周年慶快閃旅展，自4月8日至4月22日期間，透過線上官網與飯店現場同步推出住宿、餐飲及泡湯全方位的感官盛宴，部分商品折扣幅度更高達24折，展現飯店誠意十足的慶典規格。

▲北投晶泉丰旅迎接開幕周年，推出住宿、餐飲與泡湯多重優惠回饋旅客。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲泉源閣推出總鋪師烤鴨六吃辦桌料理，四人餐券3,999元即可享11道料理。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理

泉韻陽台客房靈活入住，買2張加贈大眾風呂招待券

在本次周年慶的住宿規畫中，飯店特別鎖定深受家庭客群喜愛的「泉韻陽台家庭客房」推出超值住宿券，每張僅需7999元，其設計亮點在於極高的使用靈活性，旅人可選擇雙人入住並享用精緻早餐，或是四人同行不含早餐，讓不同需求的族群皆能找到最適切的度假模式。此外，飯店更加碼推出買2張贈送大眾風呂招待券2張的組合，鼓勵旅人與親友共赴一場療癒心靈的北投泉水之旅，在大地色系的建築美學中感受身心放鬆的深度體驗。

▲北投晶泉丰旅推出「泉韻陽台家庭客房住宿券」每張7,999元，雙人入住含早或四人入住不含早靈活使用。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理



三燔北投壽喜燒對尬泉源閣總舖師烤鴨，舌尖上的溫泉饗宴

除住房驚喜外，餐飲優惠亦是本次周年慶的一大亮點。人氣餐廳「三燔北投」針對平日午餐推出壽喜燒共鍋放題餐券，雙人券1699元、四人券3299元，最低折扣僅約6.9折，讓食客在氤氳蒸氣中品味頂級肉品的鮮甜。若偏好中式傳統功夫菜，三樓的辦桌餐廳「泉源閣」則端出極具份量的「四人烤鴨午餐饗宴」優惠券，每張3999元即可享用包括總舖師烤鴨六吃在內的11道精緻辦桌料理。飯店亦針對純粹泡湯的客群，推出泉悅湯屋與大眾風呂的優惠套票，大眾風呂更祭出買4送1約44折的折扣，讓泡湯成為日常生活中最奢華的點綴。

▲人氣餐廳三燔北投推出雙人與四人壽喜燒放題餐券，周年慶優惠最低6.9折起。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理

滿額贈禮精品等級，台新卡友獨享香緹卡玫瑰精華

為了增加現場購券的樂趣，北投晶泉丰旅特別與多家頂級品牌跨界合作。凡於活動期間在飯店現場購券，單筆滿20000元即可獲贈皇燕冰糖燕窩禮盒，滿25000元則升級為膠原蛋白燕窩禮盒，將健康與美感一併帶回家。針對台新銀行信用卡卡友，飯店更加碼回饋，單筆消費滿25000元即可額外獲得市價超過3000元的香緹卡玫瑰花妍露，讓旅人在入住前便能感受到精緻生活的美學質感。這些精心挑選的滿額禮不僅提升了旅展的豐富度，更體現了品牌對細節的極致追求。

▲北投晶泉丰旅周年慶現場購券滿額，即贈皇燕燕窩禮盒等好禮回饋旅客。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理



沈浸式解謎探索失落手稿，抽百萬好禮打造深度旅程

周年慶的魅力不僅止於價格回饋，北投晶泉丰旅自4月15日至5月31日特別為官網訂房的房客規畫了「找尋失落的手稿」沈浸式解謎體驗。入住即贈送沐蘭面膜作為專屬迎賓禮，房客將化身探險者，在飯店各樓層穿梭尋覓靈感碎片，透過線索的拼湊完成一場跨越時空的對話。順利完成任務的旅人，更具備參加百萬大獎抽獎的資格，獎項涵蓋套房住宿券、湯屋券及頂級家電，為這場慶典增添了豐富的趣味性與互動深度，邀請旅人共同執筆續寫北投晶泉丰旅的下一個年度篇章。

▲北投晶泉丰旅首次推出泉悅湯屋優惠套票，折扣約五折，適合2至4人家庭泡湯體驗。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理

北投晶泉丰旅周年慶旅展與沉浸式解謎

周年慶旅展：4月8日至4月22日

沉浸式解謎與抽獎：4月15日至5月31日

活動內容：

超值住宿：泉韻陽台家庭客房住宿券每張7,999元（24折起），買兩張贈大眾風呂招待券兩張 。

餐飲優惠：三燔北投平日午餐壽喜燒雙人券1,699元、四人券3,299元；泉源閣四人烤鴨午餐券3,999元（含11道料理） 。

泡湯折扣：雙人湯屋及單人大眾風呂最低45折起，另有大眾風呂買四贈一優惠 。

滿額好禮：現場購券滿20,000元贈燕窩禮盒；滿25,000元贈膠原蛋白燕窩；刷台新卡滿額再贈香緹卡玫瑰花妍露 。

住房驚喜：官網訂房房客可參與「找尋失落的手稿」解謎，完成任務可抽百萬好禮，包含套房住宿券與家電 。

北投晶泉丰旅：(02)6610-0120

三燔北投：位於飯店內

泉源閣：位於飯店三樓

官方網站：https://lihi1.me/gNUwR