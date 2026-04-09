村上春樹「可樂加花生」喝法瘋傳！鹹甜滋味掀挑戰潮，實測文豪筆下神級美味。

日本社群近期吹起復古食尚風，將花生加入可樂的獵奇組合引發熱議。資深編輯李維唐表示，這種吃法不僅是味覺的實驗，更承載了1980年代的美國文化記憶，其鹹甜交織的邏輯，完美詮釋了極致對比帶來的味蕾衝擊。

近日日本社群媒體掀起一場關於味覺的狂歡，主角竟是平凡無奇的可樂與花生。這項看似互不相容的組合，在網路推波助瀾下迅速走紅，不僅讓許多年輕網友爭相效仿，更意外翻出這段喝法背後的文化底蘊。當氣泡感十足的碳酸飲料遇上鹹香脆口的硬殼果仁，碰撞出的火花究竟是惡魔的陷阱，還是被世人遺忘的神級美味，已成為近期最受關注的飲食熱點。

▲近距離感受「可樂加花生」的視覺衝擊，碳酸氣泡包裹著鹹香果仁，背景書本彷彿訴說著這段文壇軼事。 / 圖：AI生成、窩客島整理



村上春樹隨筆揭秘美國道地喝法與關鍵字

這股飲食風潮並非無中生有，其靈魂起源可追溯至文學大師村上春樹在約30年前發表的隨筆集「THESCRAP懷念的一九八〇年代」。村上春樹在書中生動記錄當時美國流行的一種吃法，即在可樂瓶中直接丟入一把花生。他在文中更引述一場別開生面的盲測大戰，針對舊可樂、新可樂與百事可樂進行純飲與加花生後的風味比對。雖然當時測試結果認為百事可樂與花生的契合度最高，但村上大師也展現幽默性格，直言可樂品牌就像政黨立場一樣各有擁護者，口感感受終究是見仁見智。

網友實測口感驚艷與社群兩極評價

隨著這段文壇軼事重新出土，許多日本網友紛紛拿起可樂與花生親自鑑定。支持者驚呼這種組合簡直是神仙美味，碳酸氣泡的刺激感與花生的鹹甜交織，產生一種難以言喻的魔力，甚至有人表示從此不想單喝可樂。然而，社群上也有另一派冷靜的聲音。部分網友認為整體風味普通，且高糖分與高油脂的組合簡直是熱量炸彈。台灣網友看見此新聞後也紛紛表示，這種利用鹹味提升甜味的原理，其實跟黑松沙士加鹽，或是西瓜沾鹽吃的道理不謀而合。

掌握黃金比例挑戰文豪認證的獵奇滋味

若想在家挑戰這款橫跨30年的神祕喝法，專家與先行者們也提供幾項風味指南。首先，建議準備氣泡感充足的玻璃瓶裝或罐裝可樂，確保口感的清脆與衝擊力。接著，選用帶點鹽味的去殼花生，適量的鹽分能有效中和可樂的甜膩感。當花生在黑色液體中跳躍時，讀者可以感受鹹、甜、脆、爽四種層次的堆疊。這究竟是味覺的進化還是邪教組合，或許唯有親自入口後，才能體會村上春樹筆下那份屬於1980年代的復古浪漫。

▲晶瑩剔透的玻璃瓶可樂與鹹香花生，在溫暖陽光下交織出懷舊的生活感。 / 圖：AI生成、窩客島整理



