▲西門町咖啡廳推薦！喫茶銀河 隱藏在市場巷弄，昭和氛圍超好拍。

西門町咖啡廳推薦「喫茶銀河」」隱身衡陽路巷弄，完美還原昭和風情。菜單推薦「黑糖青檬咖啡」與「紅豆鹹奶油麵包」。平日不限時，是台北昭和系喫茶店的首選。

在台北西門町與捷運台大醫院站之間的衡陽路巷弄，藏著一處宛如時空裂縫的入口「喫茶銀河 Kissa Ginga」。昏暗霓虹招牌低調閃爍，推門而入，彷彿瞬間掉入昭和年代的東京街角，成為近期台北復古咖啡廳推薦名單中的話題焦點。而這邊平日無客滿狀態下，為不限時咖啡廳；客滿則限時2小時。

▲西門町巷弄咖啡廳「喫茶銀河」在台北西門町與捷運台大醫院站之間的衡陽路巷弄（攝影：蕭芷琳）

▲台北昭和風咖啡廳「喫茶銀河」入口霓虹招牌，營造復古氛圍（攝影：蕭芷琳）

台北復古咖啡廳推薦「喫茶銀河」重現昭和喫茶文化！

喫茶銀河為木柵人氣名店「喫茶枝音」打造的二號店，將東京神保町與下北澤的古道具喫茶風格完整移植至台北。店內以木質裝潢與昏黃燈光構築空間，搭配黑膠唱片播放出的細微刮痕聲，讓整體氛圍更添時代感。不同於現代咖啡廳的快速節奏，喫茶銀河堅持使用虹吸壺與手沖方式沖煮咖啡，從復古雕花玻璃杯到細節擺設，皆體現濃厚懷舊美學。

▲西門町咖啡廳「喫茶銀河」店內昭和風裝潢與黑膠唱片牆，打造沉浸式咖啡體驗（攝影：蕭芷琳）

▲台北手沖咖啡推薦「喫茶銀河」為木柵人氣名店「喫茶枝音」打造的二號店（攝影：蕭芷琳）

台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：黑糖青檬咖啡、紅豆鹹奶油麵包

在餐點設計上，「喫茶銀河」展現出細膩的大人系風格，其中最受矚目的便是「黑糖青檬咖啡」。選用淺中焙咖啡豆為基底，搭配青檸皮精油香氣與手工黑糖的深層甜韻，呈現苦、酸、甜交織的立體風味。而「紅豆鹹奶油麵包」則延續昭和經典組合，柔軟麵包夾入顆粒紅豆泥與厚切鹹奶油，透過溫度讓奶油微微融化，鹹甜交織在口中形成強烈對比。

▲台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：紅豆鹹奶油麵包（攝影：蕭芷琳）

▲台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：黑糖青檬咖啡（攝影：蕭芷琳）



在「喫茶銀河」，咖啡與空間並非分離的存在，而是一場完整的感官體驗。從虹吸壺升起的水氣，到吧檯邊靜靜流動的音樂，每個細節都像被時間細細打磨，形成獨特節奏。這裡不只是西門町網美咖啡廳，更是一座為喜愛復古文化與慢生活的人打造的棲息地。當城市節奏愈發快速，喫茶銀河以一種近乎固執的姿態，保留昭和喫茶店的靈魂，讓人願意在這條窄巷裡停下腳步，重新感受時間的重量。



▲西門町「喫茶銀河」吧檯座位區，適合閱讀與放鬆的咖啡空間（攝影：蕭芷琳）



▲台北復古咖啡廳「喫茶銀河」整體氛圍，呈現昭和時代沉浸感（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳推薦 喫茶銀河 Kissa Ginga 咖啡

地址：臺北市中正區衡陽路84巷3號

營業時間：12:00–21:00