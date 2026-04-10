> 美食 > 西門町咖啡廳推薦！喫茶銀河 隱藏在市場巷弄，昭和氛圍超好拍。

西門町咖啡廳推薦！喫茶銀河 隱藏在市場巷弄，昭和氛圍超好拍。

喫茶銀河西門町咖啡廳西門町美食咖啡
2026-04-10 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

西門町咖啡廳推薦「喫茶銀河」」隱身衡陽路巷弄，完美還原昭和風情。菜單推薦「黑糖青檬咖啡」與「紅豆鹹奶油麵包」。平日不限時，是台北昭和系喫茶店的首選。

在台北西門町與捷運台大醫院站之間的衡陽路巷弄，藏著一處宛如時空裂縫的入口「喫茶銀河 Kissa Ginga」。昏暗霓虹招牌低調閃爍，推門而入，彷彿瞬間掉入昭和年代的東京街角，成為近期台北復古咖啡廳推薦名單中的話題焦點。而這邊平日無客滿狀態下，為不限時咖啡廳；客滿則限時2小時。

▲西門町咖啡廳推薦！喫茶銀河 隱藏在市場巷弄，昭和氛圍超好拍。
▲西門町巷弄咖啡廳「喫茶銀河」在台北西門町與捷運台大醫院站之間的衡陽路巷弄（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦！喫茶銀河 隱藏在市場巷弄，昭和氛圍超好拍。
▲台北昭和風咖啡廳「喫茶銀河」入口霓虹招牌，營造復古氛圍（攝影：蕭芷琳）

台北復古咖啡廳推薦「喫茶銀河」重現昭和喫茶文化！

喫茶銀河為木柵人氣名店「喫茶枝音」打造的二號店，將東京神保町與下北澤的古道具喫茶風格完整移植至台北。店內以木質裝潢與昏黃燈光構築空間，搭配黑膠唱片播放出的細微刮痕聲，讓整體氛圍更添時代感。不同於現代咖啡廳的快速節奏，喫茶銀河堅持使用虹吸壺與手沖方式沖煮咖啡，從復古雕花玻璃杯到細節擺設，皆體現濃厚懷舊美學。

▲西門町咖啡廳「喫茶銀河」店內昭和風裝潢與黑膠唱片牆，打造沉浸式咖啡體驗（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳「喫茶銀河」店內昭和風裝潢與黑膠唱片牆，打造沉浸式咖啡體驗（攝影：蕭芷琳）
▲台北手沖咖啡推薦「喫茶銀河」為木柵人氣名店「喫茶枝音」打造的二號店（攝影：蕭芷琳）
▲台北手沖咖啡推薦「喫茶銀河」為木柵人氣名店「喫茶枝音」打造的二號店（攝影：蕭芷琳）

台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：黑糖青檬咖啡、紅豆鹹奶油麵包

在餐點設計上，「喫茶銀河」展現出細膩的大人系風格，其中最受矚目的便是「黑糖青檬咖啡」。選用淺中焙咖啡豆為基底，搭配青檸皮精油香氣與手工黑糖的深層甜韻，呈現苦、酸、甜交織的立體風味。而「紅豆鹹奶油麵包」則延續昭和經典組合，柔軟麵包夾入顆粒紅豆泥與厚切鹹奶油，透過溫度讓奶油微微融化，鹹甜交織在口中形成強烈對比。

▲台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：紅豆鹹奶油麵包（攝影：蕭芷琳）
▲台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：紅豆鹹奶油麵包（攝影：蕭芷琳）
▲台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：黑糖青檬咖啡（攝影：蕭芷琳）
▲台北咖啡廳「喫茶銀河」推薦菜單：黑糖青檬咖啡（攝影：蕭芷琳）

在「喫茶銀河」，咖啡與空間並非分離的存在，而是一場完整的感官體驗。從虹吸壺升起的水氣，到吧檯邊靜靜流動的音樂，每個細節都像被時間細細打磨，形成獨特節奏。這裡不只是西門町網美咖啡廳，更是一座為喜愛復古文化與慢生活的人打造的棲息地。當城市節奏愈發快速，喫茶銀河以一種近乎固執的姿態，保留昭和喫茶店的靈魂，讓人願意在這條窄巷裡停下腳步，重新感受時間的重量。
▲西門町「喫茶銀河」吧檯座位區，適合閱讀與放鬆的咖啡空間（攝影：蕭芷琳）
▲西門町「喫茶銀河」吧檯座位區，適合閱讀與放鬆的咖啡空間（攝影：蕭芷琳）
▲台北復古咖啡廳「喫茶銀河」整體氛圍，呈現昭和時代沉浸感（攝影：蕭芷琳）
▲台北復古咖啡廳「喫茶銀河」整體氛圍，呈現昭和時代沉浸感（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳推薦 喫茶銀河 Kissa Ginga 咖啡

地址：臺北市中正區衡陽路84巷3號
營業時間：12:00–21:00

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
西門町美食推薦！佐藤精肉店 白飯吃到飽超划算、藏身萬年大樓，台北超強燒肉丼在這。
西門町美食推薦！佐藤精肉店 白飯吃到飽超划算、藏身萬年大樓，台北超強燒肉丼在這。
記者 蕭芷琳
高雄超人氣寵物友善居酒屋！「容燒居酒屋」各式調酒只要100元讓你喝到爽。
高雄超人氣寵物友善居酒屋！「容燒居酒屋」各式調酒只要100元讓你喝到爽。
肉依小姐吃什麼
桃園景觀咖啡推薦！The QiAO 喬寓咖啡 湖畔第一排、看飛機喝下午茶，手作布丁必點。
桃園景觀咖啡推薦！The QiAO 喬寓咖啡 湖畔第一排、看飛機喝下午茶，手作布丁必點。
記者 蕭芷琳
東門不限時咖啡！新加坡咖啡Alchemist二店菜單先看，日式老宅超愜意。
東門不限時咖啡！新加坡咖啡Alchemist二店菜單先看，日式老宅超愜意。
編輯 鄭雅之
鬧區中的昭和風老宅咖啡廳！「泥鰍Coffee hooliu」品味專業咖啡與甜點，享受慢活時光。
鬧區中的昭和風老宅咖啡廳！「泥鰍Coffee hooliu」品味專業咖啡與甜點，享受慢活時光。
紫色微笑
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

喫茶銀河 Kissa Ginga

02-13312261
台北市萬華區衡陽路84巷3號
4.7