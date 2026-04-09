2026必收保溫瓶！日本虎牌聯名精品藝術家John Booth，雙飲吸管設計優雅喝波霸，撞色美學打造最美時尚配件。

2026年保溫瓶市場迎來重磅跨界，日本虎牌攜手倫敦藝術家John Booth，將標誌性鮮豔色彩與「吸管x直飲」機能完美融合 。資深編輯李維唐指出，這次聯名不僅是品牌美學的翻轉，其能「直接吸波霸」的寬口徑設計更是精準擊中台灣手搖飲族群的需求痛點，展現了機能與時尚高度兼容的卓越生活提案 。

日本虎牌TIGER於2026年春季再次驚豔時尚與設計圈，宣布於4月8日正式推出與英國知名藝術家John Booth聯名的「Travel With Friends, Drink with TIGER」系列保溫保冷杯。這位現居倫敦且曾與國際精品FENDI、Paul Smith多次跨界合作的創作者，擅長以極具爆發力的鮮明色彩與充滿喜悅的線條語彙，將抽象的情感具象化。此次合作不僅是日本虎牌在品牌轉型路上的重要里程碑，更成功將藝術帶進大眾每天的喝水時刻，讓保溫瓶從單純的機能用品，躍升為展現個人品味的生活風格單品 。

▲限定帆布袋印有標誌性的藝術臉譜，購買聯名系列保溫杯即享加價購或免費贈送優惠 。圖／日本虎牌TIGER提供；窩客島整理



倫敦藝術大師筆下的友情篇章，鮮豔臉譜勾勒創作初心

畢業於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院的John Booth，身兼陶藝家與插畫家等多重身分，其作品始終散發著自由奔放的氣息。在此次聯名設計中，他以大學時期珍貴的同窗回憶為靈感，創作出極具辨識度的臉譜圖像，將友情、青春與創作的初心揉合在水杯瓶身上 。對John Booth而言，這項設計不僅是品牌間的聯名，更是將一段美好時光轉化為每日可觸摸、可使用的生活藝術品 。透過黑、白、黃等大膽色選，每一款容量的杯身都像是流動的藝廊，讓使用者在通勤或旅途中，都能感受到創作者傳遞的快樂能量 。

▲提把設計方便外帶與通勤攜帶，隨時隨地都能享受藝術環繞的喝水時刻 。圖／日本虎牌TIGER提供；窩客島整理

專為台灣手搖飲文化量身打造，吸管與直飲雙結構極致體驗

除了藝術外觀，日本虎牌更深入洞察台灣消費者的飲用習慣，引進全新的「吸管x直飲」雙飲結構設計 。MOF-S系列主打可拆卸替換的杯蓋系統，無論是想要大口暢飲補水，或是慢步調優雅啜飲，都能透過簡單的操作滿足需求 。最令手搖飲愛好者驚豔的，莫過於其寬口吸管口徑設計，能夠輕鬆吸起珍珠、果昔或有料飲品，完美對應外帶飲品的需求 。搭配單手即可操作的彈蓋與滑動上鎖功能，即使在移動過程中也能直覺使用，展現極致的便利性 。

▲全新杯蓋採用吸管與直飲兩用設計，且具備單手彈蓋功能，操作直覺便利 。圖／日本虎牌TIGER提供；窩客島整理



跨越機能走向潮流單品，從通勤到旅行的全方位生活提案

此系列提供480ml、600ml、750ml三種容量選擇，其中750ml的大容量更精準瞄準了手搖飲市場，鼓勵大眾在兼顧美感的同時也實踐環保 。在細節處，8.6公分的廣口徑設計不僅方便盛裝冰塊與各類飲品，更大幅提升了清潔的便利度 。此外，防磨損的矽膠底墊與便於攜帶的提把設計，讓這款保溫瓶能輕鬆適應辦公桌、機車掛勾或旅行背包等多元情境 。日本虎牌台灣區總經理作本裕基強調，品牌正持續從功能導向轉型為生活風格提案，透過與藝術家的跨界合作，為年輕世代打造更具故事性與美感的生活體驗 。

▲藝術家聯名款保溫杯附有便利提把設計，搭配同系列帆布袋展現強烈生活風格 。圖／日本虎牌TIGER提供；窩客島整理

限時收藏藝術家限量配件，超值組合優惠同步開跑

為慶祝聯名系列上市，日本虎牌特別同步推出藝術家聯名限定帆布袋，將「Travel With Friends」的設計概念延伸至穿搭配件 。自2026年4月8日起，於全台虎牌專櫃、生活館及官方商城，凡購買MOF-S系列任一瓶，即可以199元加購聯名帆布袋，若購買兩瓶則可免費獲得乙個 。針對不同容量的愛好者，品牌也規劃了多款兩支組合優惠價，讓消費者能與好友一同分享這份來自倫敦的藝術喜悅，讓日常的每一刻都更有風格 。

▲日本虎牌聯名英國藝術家 John Booth全新雙飲結構保溫杯，以「Travel With Friends, Drink with TIGER」為設計主題，把友情與旅途裝瓶。圖／日本虎牌TIGER提供；窩客島整理



Travel With Friends, Drink with TIGER 聯名限定帆布袋加購活動

活動時間： 2026年4月8日起至售完為止

活動內容：

購買MOF-S系列任一支保溫瓶，可享有199元加價購聯名帆布袋乙個 。

購買MOF-S系列任兩支保溫瓶，即可免費獲得聯名帆布袋乙個 。

提供兩支組合優惠價，最低2588元起 。



