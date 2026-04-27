媽媽的母親節飲料！大茗桂花蕎麥凍茶酒 母親節限定開賣，媽媽的大人系手搖杯開喝。

針對母親節話題大茗與Teapsy茶酒聯名成話題，編輯張人尹表示，今年主打大人系微醺飲品讓媽媽在母親節放鬆享受，成為粉絲關注的新選擇。

媽媽的「母親節飲料」喝這杯！這次為了讓媽媽在母親節放鬆、chill一下，手搖杯「大茗」特別攜手茶酒品牌Teapsy，在4/27起期間限定推出2款微醺系茶酒飲品「桂花奶青茶酒、桂花蕎麥凍茶酒」，將大茗招牌的茶飲、咀嚼配料變成特調茶酒。這次兩款茶酒手搖杯限時開賣、並且只在一間門市獨家限定，粉絲們一定要衝台中朝聖。



▲大茗母親節推出微醺茶酒飲品，攜手Teapsy打造桂花奶青茶酒、桂花蕎麥凍茶酒限定開賣。



▲大茗茶酒系列4/27起限時登場，僅在勤美誠品綠園道店販售，粉絲鎖定台中朝聖入手。

桂花奶青與蕎麥凍茶酒風味開喝

▲大茗茶酒系列4/27起限時登場，僅在勤美誠品綠園道店販售，粉絲鎖定台中朝聖入手。

此次大茗推出兩款聯名飲品，「桂花奶青茶酒」以桂花香結合奶青基底，融合茶酒後帶出清爽順口的微醺感，花香與茶韻層層堆疊，口感柔和不厚重。另一款「桂花蕎麥凍茶酒」則加入大茗人氣配料「烤糖蕎麥凍」，帶出穀物香氣，與茶酒交織出更豐富的風味層次，滑順之中多了口感變化，讓媽媽在母親節喝飲料享受最Chill的放鬆時光。





大茗Teapsy茶酒工藝結合

▲大茗桂花奶青茶酒以桂花與奶青結合茶酒，呈現清爽順口的微醺口感與細緻茶韻。

這次大茗與茶酒品牌Teapsy共同合作，選用原翠青茶酒作為基底，融合大麥、小麥與高山茶葉，經自然發酵與三次蒸餾製成，呈現清亮酒體與淡雅花果香。大茗行銷經理鄭雅文表示：「今年五月，我們把心意，調進一點微醺。加入茶酒，讓風味更柔軟、馥郁。不只是為了慶祝，而是讓相處，多一點餘裕。」本次系列於4/27-5/10在勤美誠品綠園道店限定販售，鐵粉一定要準時衝。







母親節限定 大茗Teapsy茶酒

販售期間：4/27–5/10販售門市：大茗勤美誠品綠園道店獨家販售販售品項：桂花奶青茶酒 / 2.5% vol.（$119）桂花蕎麥凍茶酒 / 2.5% vol.（$139）