台中勤美術館變身全台最大畫室！2026春季特展「先畫再說」領取套包享無限回訪。

台中草悟道迎來最具野心的共創實驗，勤美術館邀請萬名觀眾「佔領」純白展間。資深編輯李維唐表示：「這場展覽打破了觀者與創作者的邊界，將美術館轉化為流動的社交練習場，成功地讓藝術回歸日常勞動的純粹本質。」

位於台中草悟道核心的美學地標勤美術館，於2026年春季迎來一場前所未有的藝術革命。這場由勤美璞真文化藝術基金會主辦，名為「你缺藝術家嗎？先「畫」再說！」的特展，將於3月20日正式揭幕。不同於傳統美術館展示完成品的模式，這次展覽在開幕之初以「空白美術館」的姿態示人，發起一場為期100天的「佔領行動」。策展團隊「走路草農藝團」大膽翻轉美術館的定義，將純白的白盒子空間轉化為全民共創的藝術練習室，邀請萬名民眾接力，親手將想像力填滿每一道牆面。

▲展覽主視覺海報懸掛於入口處，標語「你缺藝術家嗎？先畫再說！」邀請大眾放下創作恐懼。圖／編輯 李維唐 攝



走路草農藝團策展靈感，從街頭勞動到藝術實踐的幽默轉身

本次展覽由知名藝術團隊「走路草農藝團」創辦人陳漢聲與劉星佑操刀，靈感源自城鎮街角常見的「你缺臨時工嗎？」招牌。策展人指出，藝術創作本質上也是一種勞動過程，卻往往在不穩定中被忽視其工作價值。展覽試圖鬆動藝術家與觀眾的界線，傳達「缺的或許不是栽培，而是發現」的核心觀點。透過蔡宗祐、游雅蘭、賴怡璋、謝佳瑜與李芳吟等5組藝術家的伴跑，讓參與者明白不需要等待準備好，只要動手實踐勞動，每個人都是藝術家。

▲開展首場「藝術家面對面」工作坊，由走路草農藝團和大家在勤美術館前進行巨型水果的靜物寫生。圖／勤美術館提供；窩客島整理

四大體驗型創作現場，構築完整的一日藝術家養成動線

為了引導民眾進入創作狀態，展場規劃了四大功能各異的場域。位於B1的「暖身基地」透過五款樹型創作紙與光影區，啟動感官重開機。「自由畫室」則準備了40年代家庭擺飾與人造花作為靜物道具，讓觀眾在看與被看之間轉換視角。1F的「雕塑記憶庫」邀請民眾捐出回憶小物縫入大型裝置，讓個人故事成為草悟道地景的一部分。最後，展覽的心臟地帶「沙龍大平台」將輪流展出每一位觀眾的作品，讓靈魂筆跡成為美術館的正式展件。

▲B1暖身基地的互動桌位，提供五款樹型創作紙與連連看工具，引導民眾啟動感官與觀察力。圖／編輯 李維唐 攝 ▲明亮寬敞的白色藝術練習場域，配置簡潔的桌椅與指示牌，營造專業且輕鬆的自由畫室氛圍。圖／編輯 李維唐 攝

領取藝術家養成套包，憑證可於展期內無限回訪觀展

勤美術館為每位入場者準備了專屬的「藝術家養成套包」，內含藝術家證、體驗卡、創作材料與道具。館內提供畫紙、蠟筆與色鉛筆等基礎材料，亦可加購壓克力無框畫布進階創作。最特別的設計在於，參與者在完成作品並入庫後，憑蓋有戳記的藝術家證，即可在展期內無限次免費回訪。這項機制鼓勵觀眾見證自己的作品上牆，觀察展覽隨時間生長的動態風景，尤其展場中央懸掛的8米高浮空雲朵塗鴉區，將隨展期推移匯聚成一件集體意志的活作品。

▲「先畫再說！」在自由畫室中，選擇自己喜歡的顏料跟工具，盡情的創作吧！圖／勤美術館提供；窩客島整理



跨界藝術家活動輪番上陣，玻璃窗化身兒童節創意大畫布

展覽期間將舉辦多場「藝術家面對面」系列活動，每雙週邀請一位藝術家入館，從版畫、現成物雕塑到水墨創作，帶領民眾近距離觀察藝術家的工作方式。針對即將到來的兒童節連假，勤美術館更推出三人同行送小畫布的優惠，並開放B1自由畫室的落地窗玻璃，讓孩童能無拘無束地在建築介面上揮灑。此外，12歲以下持誠品書店小童學卡的兒童，於展期間的週三可享免費入館體驗，讓藝術教育真正向下扎根。

▲勤美術館外觀由建築大師隈研吾設計，2026年春季推出由觀眾共同參與的佔領美術館行動。圖／編輯 李維唐 攝

精品咖啡PhaseCoffee與500甜碧月Dessert打造感官場域

除了豐富的藝術體驗，勤美術館同步引進品牌咖啡與選品商店。由台中精品咖啡PhaseCoffeeRoasters攜手榮獲首屆500甜獎項的碧月Dessert，打造融合感官體驗的咖啡場域。空間設計由不醒人UnsoberDesign操刀，回應隈研吾的負建築哲學，選用路力家器具的燕椅與柒木設計的紙牛奶燈。在此，觀眾可以品嚐以自然元素為靈感的「山、海、風」特調咖啡，並搭配招牌奶黃芋泥巴斯克乳酪蛋糕，在草悟道的綠意中享受心靈與味覺的雙重幸福。

▲Phase Coffee Roasters空間由不醒人Unsober Design 設計團隊操刀，回應建築大師隈研吾負建築哲學。圖／勤美術館提供；窩客島整理



你缺藝術家嗎？先「畫」再說！

活動時間：2026年3月20日（五）至6月28日（日）

活動內容：

全民共創體驗：入場領取藝術家養成套包，包含藝術家證、體驗卡與創作道具 。

無限回訪機制：完成作品入庫後，憑藝術家證可於展期內不限次數免費入館觀展 。

四大創作現場：包含B1暖身基地、B1自由畫室、1F雕塑記憶庫、1F沙龍大平台 。

藝術家面對面：雙週週六邀請蔡宗祐、游雅蘭等藝術家現場指導與直播創作 。

優惠資訊：

線上套票優惠：Klook獨家雙人套票享85折 。

兒童節專屬：4月3日至4月6日，三人同行送小畫布體驗 。

小童學卡限定：4月1日至6月28日，12歲以下持誠品小童學卡，週三由大人購票陪同即可免費入館 。

Phase Coffee Roasters x 碧月 Dessert：進駐勤美術館提供「山、海、風」系列特調咖啡與巴斯克乳酪蛋糕 。

0km美術館商店：販售C.PIC_限定系列商品、Studio unto顏石蠟筆等設計選物 。

地址：403台中市西區館前路79號 。