台北必逛甜點新據點！德國派對熊軟糖專門店進駐誠品南西，限定35款軟糖夾到飽。

德國果汁軟糖品牌Bären Treff德國派對熊正式進駐誠品南西，推出全台首間專櫃與「Pick & Go德國派對熊・夾夾購」活動。現場提供35款口味自由搭配、0添加人工香料與色素，開幕期間更有滿額抽獎與限量贈品，打造最療癒的果香派對。

德國必買的果汁軟糖品牌Bären Treff德國派對熊終於來台灣了 。品牌選擇在台北市的誠品南西開設全台第一家軟糖專門店 ，地點就在人潮眾多的B1 。這次登台不僅帶來了德國原裝進口的甜蜜滋味 ，更推出了專櫃限定的「Pick&Go德國派對熊・夾夾購」活動 ，讓喜愛果汁軟糖的消費者能親身體驗豐富的口味選擇。

▲旅德必買果汁軟糖品牌Bären Treff德國派對熊，於11月正式進駐誠品南西，打造全台首間「Bären Treff德國派對熊 軟糖專門店」



德國製造高品質保證「果汁含量達27%無人工添加」

Bären Treff德國派對熊品牌在德國已有近30年歷史 ，始終堅持生產高品質的果汁軟糖 。全系列產品強調100%德國製造並原裝進口 ，這是品牌對品質的嚴格把關。其最大的特色在於軟糖的最高果汁含量可達到27% ，並且嚴選天然果汁與蔬果原料製成 。更重要的是，Bären Treff堅持0添加人工香料與色素 ，讓風味回歸食材的天然本質 。這使得軟糖不僅果香濃郁、口感Q彈 ，甚至連過敏體質或素食者都能安心享用 ，展現了德國製造的專業與可信度。

▲整體空間以繽紛的果汁軟糖色調為主視覺，搭配紅色小熊作為櫃上招牌形象，宛如被甜蜜糖果包圍的派對現場

誠品南西限定體驗「35款軟糖夾夾購打造專屬派對杯」

這次全台首店的最大亮點，無疑是專櫃限定的「Pick&Go德國派對熊・夾夾購」活動 。消費者可以用每杯250元起的價格 ，在現場多達35款的繽紛軟糖中自由挑選 。這35款軟糖造型各異、口味多元 ，其中包括了多款人氣商品，像是「酸爆薯條造型軟糖」、「果感拼盤果肉軟糖」、「莓果口味軟糖」、「熱情芒果果肉軟糖」以及「心愛酸蜜桃風味軟糖」等 。消費者可以體驗自行夾取，打造一杯專屬於自己的「軟糖派對杯」 。店鋪空間設計也充滿巧思，以繽紛的果汁軟糖色調為主視覺 ，搭配可愛的紅色小熊作為招牌形象 ，營造出如同被甜蜜糖果包圍的派對現場氛圍 。

▲Bären Treff德國派對熊推出專櫃限定「Pick & Go 德國派對熊・夾夾購」活動，消費者可從多達35款品項的軟糖中自由挑選

歡慶開幕多重優惠「滿額轉轉樂與獨家通關密語」

為了慶祝台灣首店開幕，Bären Treff德國派對熊也推出了多重優惠活動 。即日起至11月30日，凡於櫃上拍照打卡並追蹤官方Instagram帳號，就能獲贈可愛的派對熊貼紙乙份 。活動期間消費不限金額，還能以199元的優惠價加購限量的派對熊造型購物袋 。如果單筆消費滿899元，更能參加「幸運轉盤轉轉樂」乙次 ，有機會把熊熊鑰匙扣或造型購物袋等好禮帶回家 。針對喜愛分享的消費者，500公克的大包裝軟糖也祭出滿千享九折的優惠 。品牌更提供了一項限時獨家福利，在11月20日前，只要親臨門市並於結帳時出示本新聞畫面截圖或說出通關密語「德國派對熊」，即可免費兌換派對熊造型購物袋乙個 ，數量有限送完為止 。

▲Bären Treff 德國派對熊南西誠品專櫃推出多重優惠回饋，期望讓更多消費者認識來自德國的果汁軟糖魅力





Pick & Go 德國派對熊・夾夾購

活動時間： 即日起至 2025 年 11 月 30 日

活動內容：

・消費者可 NT$250 起自由挑選 35 款果汁軟糖，自組「派對糖杯」

・打卡追蹤官方 IG 即贈派對熊貼紙乙份 ・消費不限金額可加購 NT$199 派對熊造型購物袋

・單筆消費滿 NT$899 可參加「幸運轉盤轉轉樂」抽限量贈品

・500g 軟糖滿千享九折優惠

・11 月 20 日前出示通關密語「德國派對熊」或新聞畫面截圖，即可免費兌換派對熊購物袋乙份（數量有限，送完為止）



Bären-Treff 德國派對熊

誠品生活南西 B1 地址：台北市中山區南京西路 14 號 B1

電話：0965-445-736

如果你也喜歡療癒系甜點，下一站一定要收進口袋名單

推薦閱讀：台南甜點控搶！紅葉蛋糕、CREAM CO.快閃，神級鮮奶油蛋糕必搶。

推薦閱讀：GooDonut甜甜圈免費吃！炒湘湘宏匯店11月開幕，新莊人搶吃6道新派湘菜。



