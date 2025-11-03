GooDonut甜甜圈免費吃！炒湘湘宏匯店11月開幕，新莊人搶吃6道新派湘菜。

新莊美食愛好者與家庭聚餐有了新選擇！緯豆集團旗下主打「湘辣滋味、下飯絕配」的中式熱炒品牌「炒湘湘」，繼2024年創立後迅速累積人氣，時隔一年宣布拓展新北版圖，將於11月7日正式插旗新莊指標商場「宏匯廣場」。炒湘湘強調現點現炒的專業，此次開幕不僅帶來全新用餐空間，更於信義、宏匯二店同步推出6道新菜色，搶攻新莊中式料理市場。



打造全家樂享的用餐體驗 炒湘湘宏匯店空間規劃

考量宏匯廣場以家庭客群與上班族聚餐為主力，炒湘湘宏匯店的用餐環境設計兼具彈性與舒適度。店內可容納近百人次，座位規劃多元，包含適合小家庭或情侶的長形卡座，以及方便多人分享的中式圓桌。此外，店家也特別設置了隔間包廂，無論是部門聚餐、朋友慶生或家族聚會，都能提供相對獨立的私密空間，滿足現代消費者多樣化的聚餐情境需求。



經典與創新融合 6道「新派湘菜」同步登場

此次配合新據點開幕，炒湘湘以「新派湘菜，全家樂享」為主題推出6道全新料理。菜單研發上展現巧思，在傳統湘菜的基礎上融入創新元素。例如「湘辣打拋和牛」大膽結合泰式打拋風味，「湘辣辣虎皮鳳爪」則強調香辣帶勁的重口味。考量家庭客群，也推出「湘香地瓜粉蒸肉」與「湘蒜好吃排骨」等經典下飯菜，展現品牌研發的專業性。





顧及孩童口味 造型刈包與富貴雙方成亮點

中式熱炒品牌要吸引家庭客群，細節是關鍵。炒湘湘此次特別推出造型可愛的「牛二哥刈包」，使用北海道鮮乳與頂級麵粉製作，口感香甜軟Q，鎖定小朋友的喜好。這款刈包不僅能單吃或夾配菜，還能搭配蜜汁火腿與酥脆素方，組合成經典菜色「蜜汁富貴雙方」，讓大人小孩都能找到滿足味蕾的選擇，體現全家樂享的經驗。



開幕首三日優惠 會員滿額贈甜甜圈與現金券

為慶祝宏匯店盛大開幕，炒湘湘規劃了11月7日至11月9日的連續三日會員限定活動。活動期間加入會員，單筆消費滿1500元即贈「炒湘湘150元現金兌換券」。若於下午3點後消費滿2500元，更加贈人氣甜甜圈「GooDonut 3入甜甜圈」1盒，每日限量50份。緯豆集團表示，希望透過跨品牌聯名與會員共享，為消費者帶來具體回饋，建立可信度。



炒湘湘宏匯店開幕會員限定雙重好禮

活動時間： 2025年11月7日至11月9日

活動內容：

加入炒湘湘會員並完成LINE@綁定

單筆消費滿1,500元贈「150元現金兌換券」（11月21日前匯入帳戶）

下午15:00後單筆滿2,500元贈「GooDonut甜甜圈3入組」1盒，每日限量50份

優惠僅限內用與外帶，恕不適用外送

每位會員限兌乙份，不得累贈

內用每人低消400元，用餐限90分鐘

炒湘湘 CHOW XIANG XIANG 新莊宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號6樓

線上訂位：https://reurl.cc/x3YV9Z

