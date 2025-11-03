烤鴨1190元搶吃！信義區新開「芯聚苑」必吃菜推薦，4大優惠吃起來。

信義區又多了一個吃中菜的新選擇！由ATT集團打造的「芯聚苑」，將於11月7日在Att Valley試營運，以五星級飯店主廚團隊領軍，主打烤鴨、粵式港點與中華料理，打造出結合傳統與創新的味覺饗宴。整體設計以低調奢華為主調，從擺盤到用餐氛圍都體現精緻與現代感。餐廳開幕期間更祭出一連串優惠，包含烤鴨半價與抽整隻烤鴨活動，台北烤鴨控、港點控等不及想開吃。





信義區美食「芯聚苑」新開店！經典烤鴨開幕半價吃

芯聚苑以經典片皮烤鴨，嚴選三公斤熟成櫻桃鴨，烤至皮酥肉嫩、油亮誘人。搭配手工蕎麥潤餅皮，醬料部分有加入金棗秘制的甜麵醬、經典冰梅醬，清爽解膩又層次豐富。配料中加入小黃瓜、蔥絲與鳳梨，搭配出不同滋味。也有烤鴨多吃選擇，酸菜鴨醬湯、醬爆炒鴨骨、辣子椒鹽炒鴨骨、芋頭鴨架米粉湯等任選，多一吃只要多300元。除了烤鴨，還能品嚐主廚創意粵式港點，包括蘿蔔絲酥餅、碧綠鮮蝦餃、馬來糕與楊枝甘露。





五星主廚團隊打造 港粵精緻菜色必吃推薦

餐廳主廚團隊來自國際五星飯店，將熟悉的家常味升級為華麗佳餚。推薦菜色除了經典烤鴨之外，鎮江陳醋牛筋腩、山楂糖醋咕咾肉、老滷洋蔥醬燒肋排、豉油皇生抽蝦與椒麻脆皮豆腐，每一道都以繁複工序打造出獨特香氣。還有蒸籠港點陣容登場，從經典鮮蝦餃到香氣滿溢的蘿蔔絲酥餅，讓人感受職人手藝的細膩溫度。想要奢華一點的饕客，也可品嚐桂花干貝炒燕窩與酸椒金湯花鮫筒等，東方料理玩出新層次的巧思與細膩。



芯聚苑開幕優惠開跑 年菜預購同步登場

芯聚苑開幕期間推出多重優惠，讓饕客能以最划算價格品嚐美味。試營運期間限定烤鴨半價優惠每日限量供應，還有抽整隻烤鴨與會員贈點心活動。12月起更有集點酬賓計畫，可兌換多項禮品。餐廳同步預告2026年年菜外帶組合，常溫拼盤2080元起、外帶組10800元起，除夕當日也有桌菜方案供選擇。





信義區中餐廳 芯聚苑

地址：台北市信義區松仁路99號B1，Att valley

營業時間：週一至週日 11:00~24:00

訂位專線：02-2758-2588 (烤鴨需提早2日預訂)

交通資訊：搭乘大眾捷運系統可由象山站1號出口,台北101世貿站4號出口,下站步行約10分鐘皆可到達



芯聚苑必吃菜推薦

烤鴨(需提早2日預訂)、鎮江陳醋牛筋腩、山楂糖醋咕咾肉、豉油皇生抽蝦、椒麻脆皮豆腐



芯聚苑 開幕優惠

1、試營運烤鴨半價

活動期間：11月7日至11月16日

內容：經典烤鴨享半價優惠

限量：每日限量30組，依訂位順序供應



2、抽免費烤鴨

活動期間：11月7日至11月30日

內容：來店消費不限金額即可參加抽獎

獎項：免費整隻烤鴨乙隻、精緻港點等好禮



3、入會禮贈點心

活動期間：自開幕日起

內容：加入芯聚苑會員，贈粵式港點乙份



4、集點酬賓活動

活動時間：12月1日起

內容：累積消費點數可兌換烤鴨與多項好禮



芯聚苑 特色亮點介紹

1、五星級主廚團隊

由國際五星飯店主廚領軍，以頂級技術打造粵菜與中華料理，將傳統滋味升級為高端饗宴。



2、經典烤鴨創新呈現

選用熟成櫻桃鴨搭配手工蕎麥潤餅與金棗蘸醬，酸甜清爽、層次分明，是全場必點招牌。



3、豐富港點現點現蒸

蒸籠港點每日手工製作，從鮮蝦餃到蘿蔔絲酥餅，每一道都保留職人手藝的細膩風味。



4、空間設計奢華大器

位於信義Att Valley B1，以金銅色系與現代中式風格打造沉穩雅緻氛圍，適合家庭聚餐與宴請。



芯聚苑 2026龍年年菜預購

預購開放：12月20日起

內容：

常溫拼盤組 NT$2,080起

年菜外帶組 NT$10,800起

除夕桌菜方案：半桌 NT$18,000起、全桌 NT$28,800起





台北美食新開店！飲料、燒肉、麻辣燙都有

推薦閱讀：巃蕪在Threads爆紅！台灣茶「巃蕪信義店」5大推薦必喝，現泡茶尬松露奶蓋。

推薦閱讀：海底撈新品牌「圈粉舖子」開了！自助麻辣燙50元開吃，信義區美食加一。

推薦閱讀：東區燒肉新開店！上吉弐專人代烤和牛燒肉，4大夢幻和牛 北海道海鮮盛宴搶先訂位。