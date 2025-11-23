新店蔬食推薦吃！養心沙龍推出全新蔬食中菜，6道新上海菜登場。

養心沙龍推出全新「蔬食中菜」，以上海與江浙家常味為靈感，用植物肉、車麩與菇類重新詮釋六道經典料理，帶來更友善又無負擔的中式選擇。

養心沙龍近期推出全新蔬食中菜，以更貼近日常的方式讓喜歡中餐的人也能輕鬆享受無負擔料理。品牌延續一貫的安心理念，把上海與江浙經典家常味重新拆解，保留下飯的甜潤醬香與熟悉層次，同時減少動物性食材使用。這次主廚特別以植物肉、日本車麩、燕麥奶和多種菇類重新演繹六道料理，從捲餅、炒飯到創意麵點一次端出，適合聚餐、家庭客或首次嘗試蔬食的人。透過更親近味蕾的風味設計，讓蔬食成為日常也能輕鬆選擇的料理方向，吃起來安心又沒有距離感。

▲台北蔬食推薦吃！養心沙龍推出全新蔬食中菜，6道新上海菜登場。 ▲新店裕隆城「養心沙龍」推出全新6道新上海菜。





養心沙龍新菜單推薦 ！家常味×蔬食詮釋的創意小點

這次新品延伸「熟悉但更安心」的方向，將家常菜重新轉化成新鮮的蔬食版本。例如京醬若絲捲餅以香氣濃郁的杏鮑菇絲模擬肉絲記憶，搭配生菜與小黃瓜更顯爽口；酸豆若末黃金包則以酸豇豆與植物肉大火快炒，結合炸至金黃的外皮，呈現近似江南家常菜的酸鹹風味。無錫排骨則以馬鈴薯與豆包塑形，再透過特製醬汁慢火滷煮，保留經典的亮紅色澤與甜鹹醬香。此外，松露小籠包以植物肉與松露製作餡料，一口湯汁溢出的飽滿口感，也成為蔬食版點心亮點。

▲新店蔬食餐廳「養心沙龍」推出新上海菜，先推京醬若絲捲餅。





從麵點到炒飯的飽足系選擇

飽足系料理也在這次新品中佔有一席之地。東坡担担拉麵以車麩模擬三層肉質地，加入醬油與冰糖燉煮後更顯醇厚，再搭配燕麥奶、胡麻醬與紅油調出的湯底，呈現濃郁卻不膩口的層次。天香揚州炒飯則將經典炒飯結合南洋 Kremes 脆餅概念，以香菇高湯製成的素食炸料取代原本雞蛋版本，讓口感依舊酥脆但更清爽。這些料理不僅延續熟悉的中餐輪廓，也讓蔬食者能吃到飽足又富層次的選擇，使養心沙龍的新菜單更貼近日常聚餐需求。

▲養心沙龍「東坡担担拉麵」以江浙名菜「東坡肉」為靈感。

養心沙龍

地址： 新北市新店區中興路三段 70 號 2 樓，新店裕隆城

電話： 02 8665 5188





養心沙龍 新 菜推薦

京醬若絲捲餅 320元

酸豆若末黃金包 280元

無錫排骨（全素）320元

東坡担担拉麵 320元

天香揚州炒飯（蛋素，可去蛋）320元

松露小籠包（四粒）158元





蔬食控要知道的人氣美食！

