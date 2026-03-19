璀璨燈海點亮斗六！雲林燈會一日遊，峇里沙灘、文青聚落超浪漫。

斗六燈會精彩未完！獨角獸主燈與「變種吉娃娃」燈區超吸睛，再串聯南洋風觀光工廠與必吃美食，一日玩透斗六。

元宵雖過，斗六燈會的精彩可還未結束！今年不僅以獨特的獨角獸作為主燈外，更跨界聯名人氣插畫 IP「變種吉娃娃」，在社群已掀起熱烈討論。來到斗六除了欣賞璀璨燈海，具南洋風情的觀光工廠、日式文創聚落、在地必吃的特色小吃，同樣不容錯過的亮點。跟著這趟斗六路線慢慢走訪，將雲林魅力一次收入行囊。



▲斗六魅力不只在燈會，從南洋風海灘到日系老宅，一次收集各式迷人風景，輕鬆玩出不一樣的雲林旅行。(部落客：大海愛上藍天、我的旅圖中during my journey）

▲斗六美食選擇豐富，從在地碗粿小吃到創新臺菜料理，每一道都讓人驚豔，完全不擔心會踩雷。（部落客：我的旅圖中during my journey、肉依小姐吃什麼、靜兒貪吃遊玩愛分享）

走訪雅聞峇里海岸，漫步沙灘享度假

斗六行旅的首站，推薦先前往「雅聞峇里海岸觀光工廠」感受濃厚的度假風情。園區內不僅擁有大規模的茅草屋群與棕櫚樹，還精心打造人造沙灘與海岸造景，讓人彷若一秒飛到峇里島。放慢腳步邊逛邊拍照，為一日遊揭開輕鬆序幕。





雅聞峇里海岸

地址：雲林縣斗六市中興路333號

電話：05-5511585

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▲秒飛峇里島！在「雅聞峇里海岸觀光工廠」便能享受南洋風情，漫步人造沙灘超愜意。(部落客：大海愛上藍天）

品嚐老街特色小吃，大啖古早味碗粿

中午回到市區，絕對不能錯過在地美食「老街碗粿」。開業超過90年的老店，雖以古早味碗粿聞名，但鋪滿厚實蛋皮的特色蛋飯、熱騰騰的關東煮同樣是人氣招牌，銅板價格便能滿足味蕾，也難怪店外總是擠滿人潮，記得提早前往以免向隅。





老街碗粿

地址：臺北市大同區長安西路177巷1號

電話：02-25500901

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▲「老街碗粿」不僅碗粿軟 Q 入味，鋪滿蛋皮的特色蛋飯與樸實的關東煮，更是深受在地人喜愛的人氣招牌。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

尋訪雲中街老宅，打卡日式文青聚落

飽餐一頓後，不妨散步至附近的「雲中街生活聚落」。建於日治時期，原為警察宿舍群的雲中街，翻修後保留迷人的木造建築風情與大片綠意。聚落進駐許多在地文創品牌、手作工作坊與質感小店，穿梭在歷史韻味濃厚的日式平房之間，感受斗六獨有的文青氣息。





雲中街生活聚落

地址：雲林縣斗六市雲中街12～18號

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▲「雲中街生活聚落」在百年日式老宅中，進駐文創市集與多樣餐飲，為歷史建築注入新舊融合的新能量。（部落客：菓子の幸福週記）

▲假日來到「雲中街生活聚落」走逛市集，滿滿綠意與日式木造老宅交織出愜意氛圍，讓此處成為斗六不可錯過的人氣景點。（部落客：菓子の幸福週記）

走入凹凸咖啡館，享受靜謐下午茶

來到雲中街聚落，記得別錯過隱身其中的「凹凸咖啡館」。日式木造建築散發著慵懶放鬆的氛圍，坐在老樹、大片綠意圍繞的老屋裡，挑選靠窗的舒適座位，點上手沖咖啡與精緻手作甜點，便能在午後享受難得的靜謐時光，洗去旅行的疲憊外，也為夜晚的燈會積蓄體力。





凹凸咖啡館

地址：雲林縣斗六市雲中街9巷12號

電話：05-5339610

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▲隱身於雲中街生活聚落的「凹凸咖啡館」，讓人在綠意環繞下享受悠閒午茶，度過一段奢侈愉快的靜謐時光。（部落客：我的旅圖中during my journey）

▲香蕉巧克力可拿滋擺盤精緻，甜而不膩的巧克力醬搭配香蕉香氣，是「凹凸咖啡」的人氣招牌甜點。（部落客：我的旅圖中during my journey）

大啖福芳臺菜，收藏質感料理

欣賞完璀璨燈會，推薦前往斗六的人氣餐館「福芳臺菜」享用晚餐。這裡打破傳統台灣桌菜的刻板印象，用餐環境設計感十足，餐點部分更是揉合經典與創新。從鑊氣十足的熱炒，到精緻細膩的特色手路菜，每一道料理色香味俱全。以這頓豐盛質感的美食犒賞自己，將是這趟燈會行程最為完美的收尾。





福芳臺菜

地址：雲林縣斗六市南興街27號

電話：05-5330207

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▲「福芳臺菜」打破傳統印象，結合新潮設計與復古元素，用餐空間搭配懷舊歌曲，在新舊交融中展現獨特氛圍。（部落客：肉依小姐吃什麼）

▲「福芳臺菜」將傳統風味創新演繹，芭樂豬、噴射慕斯雞肉涼麵與摩卡排骨各具特色，讓經典臺菜展現全新樣貌。（部落客：肉依小姐吃什麼）

斗六這樣玩！必訪行程不私藏：

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