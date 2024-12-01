走進雲林斗六的太平老街，有一家飄香90年的老店—老街碗粿，這間店每逢用餐時間總是大排長龍，無論是觀光客還是在地人，都被這裡的古早味深深吸引。碗粿一碗只要25元，樸實的蛋飯只需40元，再加上自助夾取的關東煮，銅板價就能吃得很滿足，這家老店絕對是喜歡台灣小吃的朋友不能錯過的美味！

老街碗粿位於太平老街上，靠近鎮南街，斜對面是斗六福德宮。多數在地人都騎機車來，開車的話可以找附近的收費停車場或者白線停車位。

店家名稱：老街碗粿

所在地址：臺灣雲林縣斗六市太平路122號

越接近用餐時間，排隊人潮就越多，建議大家可以趁一開店的時候來，或者趁快休息前來，會比較不用排太久喔！

內用和外帶都需要先排隊點餐，內用的話可以先找好座位，再劃單排隊夾取關東煮並點餐。

菜單

店裡提供的餐點都充滿古早味，有碗粿、滷肉飯、麵食、湯、燙青菜，還有自己夾取的關東煮，價位都相當平價，20元到45元之間，實在是非常親民。

關東煮的部分，內用是用盤子裝，外帶則會使用小鍋子，大家要注意不要拿錯唷！湯的部分則是用碗裝，可以先夾好關東煮，再結帳時裝湯。

關東煮的料相當豐富，有蘿蔔、油豆腐、玉米筍、黑輪、貢丸等等，選擇多元，每樣料的價位都會貼在櫃檯，大家可以自由選擇。

餐點

黃麵（乾）

簡單的油麵加上肉燥，就是經典的肉燥乾麵，麵中還搭配了豆芽，整體口感清爽不油膩，味道剛好不會太鹹，是道非常樸實的乾麵。

關東煮

這裡的關東煮選擇很多，像是蘿蔔、豆腐、高麗菜卷、米血糕等，特別推薦高麗菜卷，滷得相當入味，裡面包裹著魚漿，味道鮮甜，豆腐也非常嫩滑，還有免費的湯可以無限續，是很適合寒冷天氣的溫暖選擇。

蛋飯

蛋飯是一道非常樸實的家常料理，滿滿的炒蛋平鋪在白飯上，淋上醬油調味，味道簡單卻耐吃，建議在吃之前將蛋和飯拌勻，這樣會更好吃唷！

碗粿

這碗碗粿只要25元，實在是超划算！用木柄挖碗粿，是相當古早的吃法，上面淋上肉燥醬，吃起來鹹香可口，碗粿底部還藏著瘦肉，讓整體口感更加豐富，有著Q彈的口感，讓人一吃就停不下來。

每當來到斗六，這家飄香90年的老店絕對是不能錯過的古早味小吃，無論是碗粿、蛋飯還是關東煮，都是讓人懷念的美味。趕快找個時間，來這裡品嚐一下這些樸實又美味的古早味小吃吧！

店家資訊

店名： 老街碗粿

地址： 臺灣雲林縣斗六市太平路122號

營業時間： 10:30-14:30 / 16:30 - 19:30（週日公休）

電話：05-5323093

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