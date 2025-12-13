喝的英倫美學！GŪLŪ GURU x Rockfish Weatherwear三款限定調酒、週末派對全攻略搶先看。

氣溫驟降的台北午後，需要一點酒精與英倫浪漫來暖身。GŪLŪ GURU 與 Rockfish 把聖水洞的時髦氛圍搬進東區，用一杯熱紅酒的時間，帶你做一場粉紅色的冬日美夢 。

當時序進入歲末，台北街頭的空氣終於染上了一絲冷冽的冬日氣息，這正是尋找溫暖與微醺的最佳時刻。在這個霧光緩滲的季節，以「酒精自由度」與獨到品飲美學著稱的實驗創調品牌「GŪLŪ GURU」，宣佈與風靡全球、深受韓星喜愛的英倫鞋履品牌「Rockfish Weatherwear」展開跨界合作。雙方將位於台北東區的旗艦空間，改造為期間限定的「冬日微醺・泡夢繾綣」聯名快閃店，不僅將韓國聖水洞Rockfish Café & Tea House的精緻氛圍原封不動地搬進台北街角，更透過味覺、視覺與聽覺的層層堆疊，為都會男女書寫了一首關於冬日的浪漫詩篇。



▲GŪLŪ GURU旗艦店 白桃東方美人茶咖啡

▲GŪLŪ GURU旗艦店 芒果佛手柑咖啡





將聖水洞的英倫日常，悄悄移轉至台北東區街角

走進位於光復南路巷弄內的GŪLŪ GURU旗艦店，首先映入眼簾的是一種游刃有餘的通透感。這次的聯名快閃店設計，巧妙地運用了開放式空間的優勢，寬敞明亮的透明落地窗模糊了室內與戶外的界線，讓窗外城市的綠意與店內精心佈置的英倫美學相互借景。Rockfish Weatherwear標誌性的天鵝絨與麂皮材質，以溫柔的質地中和了冬日的冷硬，與GŪLŪ GURU原本輕透簡練的空間色調交織出一種高級的衝突美感。這裡不像是一間單純的酒吧或展示店，更像是一座微型藝廊，保留了讓感官呼吸的留白餘韻，讓消費者彷彿瞬間置身於倫敦的街頭，或是首爾聖水洞那間充滿話題的咖啡廳，在繁忙的台北節奏中，找到了一處可以暫時放下戒備、享受美學的防空洞。



▲GŪLŪ GURU X Rockfish Weatherwear 冬日微醺・泡夢繾綣 聯名快閃店





三款聯名調酒，以液體書寫如夢似幻的冬日旖旎

既然是GŪLŪ GURU主場，這場聯名的靈魂自然少不了精心設計的風味體驗。首席調酒師這次不走尋常路，將Rockfish Weatherwear的品牌視覺轉化為三款層次豐富的聯名調酒。「瑪莉珍緋語 Rockfish Frenzy」無疑是視覺焦點，靈感取自經典草莓黛綺莉，澄清後的草莓酒體呈現紅寶石般的剔透光澤，揉入英式玫瑰紅茶的優雅花香，最上層覆蓋著草莓與巴薩米克醋打發的粉色泡沫，酸甜交織的口感如同穿上瑪莉珍鞋的輕盈步伐。若想尋求暖意，「瑪莉珍熱浪 Rockfish Heatwave」則是首選，以蘭姆酒的溫潤為基底，搭配玫瑰白桃的柔暖香氣，熱氣蒸騰中帶有玫瑰琴酒的細緻花香，是冬日裡最暖心的選擇。而顛覆傳統印象的「雲朵英倫熱紅酒 Rockfish Mulled Wine」，則大膽捨棄了肉桂與丁香等厚重辛香料，改以豐富果香為筆觸，描繪出一款更加輕盈、平易近人的熱紅酒，讓不敢嘗試香料味的人也能輕鬆入口。



▲GŪLŪ GURU x Rockfish Weatherwear 聯名調酒





遊走清醒與微醺邊界，全新「咖調系列」重新定義咖啡館

除了晚間的微醺，這次聯名更深入探討了「日與夜」的模糊邊界。延續Rockfish Café & Tea House的概念，GŪLŪ GURU推出了全新的「Coffee × Cocktail 咖調系列」。這系列選用illy義式中焙咖啡豆，取其果香與厚度，結合工藝調酒技法，創造出前所未有的味覺光譜。從淡雅細緻的「白桃東方美人茶咖啡」、果韻明亮的「芒果佛手柑茶咖啡」，到充滿實驗性質的「醬香咖啡」與大人系的「香料摩卡」，全系列共八款飲品皆貼心提供「無酒精 Sober」與「微醺 Tipsy」兩種版本。這項設計打破了咖啡只能提神、酒精只能買醉的刻板印象，讓咖啡香氣能自在遊走於清醒與微醺之間，為台北的創意工作者與時髦人士提供了一種全新的生活節奏選擇。



▲GŪLŪ GURU x Rockfish Weatherwear 聯名調酒重新定義咖啡館





週末午後的泡沫幻想，音樂與購物串聯的雙重回饋

為了讓體驗更加立體，活動期間每週六下午5點至8點，空間將變身為「BUBBLE DREAM」聯名派對。現場串連GŪLŪ GURU旗下DJ廠牌GURU HAUS SESSION，以R&B、Neo Soul與Jazz的慵懶節奏，為週末傍晚點綴愜意旋律。而在購物體驗上，雙品牌也展現了十足誠意。活動期間於GŪLŪ GURU點購兩杯聯名系列或四杯無酒精飲品，即可獲得讓全網瘋搶的限量「瑪莉珍粉紅芭蕾舞鞋鑰匙圈」。此外，雙方更推出串聯回饋，於GŪLŪ GURU消費聯名調酒可獲Rockfish 500元抵用券，反之在Rockfish門市消費也能兌換聯名調酒。這場從12月13日持續至1月31日的快閃活動，不僅是一次品牌的強強聯手，更是一場關於冬日生活風格的完整提案，邀請所有「喉嚨借過」的權威們，一同在微醺中感受英倫與台北交會的獨特魅力。



▲GŪLŪ GURU x Rockfish Weatherwear 聯名調酒





冬日微醺・泡夢繾綣 聯名快閃店

活動時間： 12 月 13 日至 1 月 31 日

活動內容與優惠：

限量贈禮： 活動期間凡選購兩杯聯名或咖調系列調酒，或四杯無酒精咖啡飲品，即可獲得限量「瑪莉珍粉紅芭蕾舞鞋鑰匙圈」 。

週末派對： 活動期間每週六下午 17:00 至 20:00，舉辦「BUBBLE DREAM」聯名午後派對，由 DJ GURU HAUS SESSION 帶來現場演出 。

雙品牌串聯回饋（GŪLŪ GURU）： 凡於 GŪLŪ GURU 旗艦店選購聯名調酒，即可獲得 Rockfish Weatherwear NT500抵用券（單筆消費滿NT4,000 即可使用） 。

雙品牌串聯回饋（Rockfish）： 於 Rockfish Weatherwear 門市購買任兩件商品，可至 GŪLŪ GURU 旗艦店兌換一杯聯名調酒 。

GŪLŪ GURU 旗艦店

地址： 台北市大安區光復南路280巷24號



