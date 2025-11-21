信義區夜貓嗨了！橘子集團30週年攜手BLAH BLAH Bar，橘子聯名特調 10組藝人開唱。

橘子集團30週年攜手BLAH BLAH Bar推出「GAMA 30 NIGHT OUT」活動，AI虛擬偶像駐點解籤、GAMA BEER聯名特調限定開喝。

橘子30週年 影像特區與Y2K復古拍貼機

信義區夜生活嗨起來！橘子集團邁入創立30週年，這次把「Game × Mania」的狂熱基因延伸至夜生活場景。橘子集團自家啤酒GAMA BEER，攜手DIY調酒吧BLAH BLAH Bar，推出限定體驗活動「GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH！」。從即日起到 11/30，不只邀請粉絲們開喝，現場還有拍貼機、AI解籤活動，以及10組藝人現場開唱，讓信義區的夜生活增添話題。

這次在「GAMA 30 NIGHT OUT」活動，現場打造「不只遊戲 這橘有戲」時光影像特區，以跨螢幕影像呈現橘子多元娛樂版圖的精彩演進。為了讓粉絲們好拍、好打卡，同步打造復刻Y2K「GAMA飛炫拍貼機」，還有未來科技感的鏡面拍照裝置，讓人怎麼拍都好看。橘子集團品牌精神代表「小橘人」的歷代造型也首度大公開，讓人一次看見橘子30年的進化。



GAMA BEER聯名 AI虛擬偶像宮祈緣解籤

橘子集團這次以國際金獎的GAMA BEER作為主角，攜手 BLAH BLAH Bar 推出限定聯名特調「GAMA無橘限」，並加碼公開四款以 GAMA BEER 為基底的自由酒譜，打造大人系飲料。在活動期間每週五，橘子集團AI虛擬偶像「宮廟少女」宮祈緣將限時駐點，以犀利直白的風格為粉絲解籤、指點迷津，並開示當晚的「命定酒款」。現場酒卡儲值滿500元，並掃碼QR Code挑戰 AR濾鏡遊戲，即可搶先收藏 GAMA BEER、親手調出專屬的微醺飲料。



橘子品牌之夜 音樂人與舞團輪番登場

在這次「GAMA 30 Night Out」活動中，更將信義夜晚化作橘式創意舞台，邀請10組藝人參加現場活動。在11/22、11/27、11/29打造品牌之夜，每日分別打造不同主題，其中11/22 Y2K復古金曲時光機，11/27 ACG熱血狂歡派對邀請馬克信箱、許君君、醬哺少年，以及 11/29 聽團仔最愛野台開唱，由冰球樂團、Who Cares胡凱兒、粗大Band等聯手，打造最潮夜生活。



GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH ! 活動資訊

活動日期：2025年11月21日（五）至11月30日（日）

星期日~星期四 15:00-22:00

星期五~星期六 14:00-23:00

活動地點：BLAH BLAH Bar (台北市信義區松高路12號A8-B1)

GAMA 30 Night Out品牌之夜

11/22 Y2K 復古金曲時光機：Jocelyn9.4.0、wannasleep、阿橘Ahh GZoom In

11/27 ACG 熱血狂歡派對：馬克信箱、許君君、醬哺少年

11/29 聽團仔最愛野台開唱：冰球樂團、Who Cares胡凱兒、粗大Band

信義區必拍必吃新話題

