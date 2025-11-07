3間台北牛舌新開店！牛舌祐介 牛舌的檸檬 東山牛舌，全開在信義區。

台北信義區牛舌定食大戰開打！短短幾個月內，就有三間話題牛舌名店接連登場，掀起「台北牛舌定食大戰」。來自日本仙台的傳奇名店「東山牛舌」進駐信義Dream Plaza，由日籍料理長親自掌火，重現原汁原味的炭烤香氣；東京爆紅的「牛舌的檸檬」則落腳逸仙路巷弄，以極厚切牛舌定食圈粉饕客；緊接著統一時代百貨也將迎來全新品牌「牛舌佑介」，主打炭火燒牛舌定食，預計12月中開幕，勢必為年底聚餐增添一場香氣四溢的戰局。信義區美食版圖再升級，牛舌控絕對不能錯過。

▲台北3間牛舌定食專賣店全開在信義區。 (攝影：鄭雅之)





統一時代新開店 牛舌佑介

為了跟上牛舌熱潮，統一時代百貨也悄悄改裝引進全新牛舌定食品牌，在地下一樓美食街目前已經有施工圍籬牆，主打「炭火燒牛舌定食」，預計將在12月中盛大開幕，搶攻聖誕節聚餐大檔。是全台首間門市，會有什麼定食組合、是否有厚切牛舌，牛舌控可以好好期待一下。





炭火燒牛舌定食 牛舌佑介

開幕地點：台北市信義區忠孝東路五段8號 (統一時代百貨)

開幕時間：預計 12 月中試營運

▲全新炭火燒牛舌定食專賣店「牛舌佑介」即將插旗統一時代百貨。 (攝影：鄭雅之)







東京爆紅牛舌的檸檬 信義區開吃

近期東京大爆紅的超人氣牛舌名店「牛舌的檸檬(牛たんの檸檬)」，以「牛舌要厚切才好吃」為精神，主打超厚切牛舌，從創立以來便以極厚口感與炭火香氣掀起話題。是許多人去東京必吃的口袋名單，先前傳出即將來台展店的消息，便造成台北饕客的討論話題，如今「牛舌的檸檬台北店」在10/25正式開幕，一號店就選在市政府附近的逸仙路巷弄，為信義商圈帶來全新美食選擇。





牛舌的檸檬（牛たんの檸檬）台北店

地址：台北市信義區逸仙路42巷9號



▲東京爆紅「牛舌的檸檬」台北首店也吃的到超厚切牛舌定食。





仙台必吃東山牛舌 開在信義Dream Plaza

肉肉控要衝信義Dream Plaza吃東山牛舌！仙台必吃排隊名店「東山牛舌」，在仙台當地有著傳奇名店稱號。近日首度跨海來台北展店，由日本總公司親自監製，從選肉到醬料、炭火技術全面移植原汁原味，更派駐日籍料理長現場坐鎮，只為了帶給台灣人最正宗的仙台炭烤牛舌。





東山牛舌 信義Dream Plaza店

地址：台北市信義區松高路11號4樓（Dream Plaza）

電話：02-8780-8498

▲仙台人氣炭火牛舌名店「東山牛舌」台北一號店在信義區。 (攝影：鄭雅之)

▲仙台必吃「東山牛舌」開在Dream Plaza四樓。 (攝影：鄭雅之)

日本美食新開店加碼吃一輪！

