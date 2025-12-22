2025台北聖誕甜點地圖！神旺普諾擬真石斑、國賓黑巧莓果乳酪，極致美味對決。

聖誕節不只是孩子的狂歡，更是大人寵愛味蕾的時刻。今年台北甜點兩大名店，用擬真創意與歐式經典，許你一個最甜美的冬日。

隨著12月的腳步逼近，台北街頭的空氣中逐漸瀰漫起肉桂與糖霜的香氣，對於甜點愛好者而言，這不僅是節日的倒數，更是一場關於味蕾的年度盛典。今年台北甜點界最受矚目的重頭戲，莫過於東區傳奇名店「神旺普諾麵包坊」與星級飯店指標「國賓麵包房」的頂尖對決。這兩大烘焙巨頭不約而同地在2025年聖誕檔期祭出殺手鐧，前者以話題性十足的「擬真聖誕石斑」挑戰視覺極限，後者則以優雅的「黑巧莓果乳酪」與經典歐式麵包堅守頂級質感，雙方紛紛推出限定驚喜之作，試圖用甜蜜的魔法征服消費者的心。



▲神旺普諾麵包坊推出的2025限定版甜點、蛋糕

▲國賓麵包房今年由點心主廚楊文雄與麵包主廚楊千毅聯手，打造2025 聖誕商品

神旺普諾麵包坊推出擬真聖誕石斑蛋糕搶攻社群版面

被譽為東區傳奇烘焙名店的神旺普諾麵包坊，今年再度展現其大膽玩心與精湛工藝，將過往掀起熱議的招牌擬真蛋糕強勢回歸。其中最受矚目的焦點，莫過於2025年限定版的「聖誕石斑」蛋糕，這款售價1500元的節慶巨作，外觀上選用淺棕色的牛奶巧克力調製成鏡面淋醬，主廚更以天然竹炭粉細膩點綴出石斑魚頭部特有的黑色斑點，在光線下呈現出極其逼真的濕潤光澤感。為了增添節慶氣息，師傅最後更以馬林糖手工製作粉色聖誕小帽裝飾於魚頭，讓這條「魚」充滿了詼諧的節慶氛圍，不僅是聚會餐桌上的話題製造機，更是社群媒體上洗版的主角。

▲神旺普諾麵包坊推出的2025限定版「聖誕石斑」擬真蛋糕，主廚以牛奶巧克力淋醬打造寫實外觀，搭配粉色聖誕帽，內餡則融合了鐵觀音慕斯與洋梨凍，視覺與味覺皆充滿驚喜

東區傳奇烘焙運用鐵觀音與果香堆疊出大人系的優雅層次

切開這款視覺衝擊力十足的「聖誕石斑」，內在的風味卻意外地展現出成熟優雅的一面。神旺普諾麵包坊西點主廚巧妙地選用帶有深沉焙火香氣的鐵觀音慕斯作為主體，將東方茶韻與西式甜點完美結合，展現高雅風味。在濃郁的巧克力蛋糕體中，層層堆疊了咖啡慕斯、檸檬乳霜以及洋梨凍，利用檸檬與洋梨的清爽果香，平衡了巧克力與慕斯的厚重感，巧妙融合暖甜食材，每一口都能感受到茶香、果酸與奶香在口中交織出的細膩變化，讓這款蛋糕不只好看，更具備了讓人回味無窮的實力。此外，針對小資單身族群推出的「聖誕樹慕斯」則以220元的親民價格，呈現出濃郁抹茶香氣與細緻香緹慕斯的交織，底部搭配酥脆可口的巧克力派皮，展現了店家體貼不同客群的心意。



▲神旺普諾麵包坊一口氣推出逾15款節慶甜點，包含超萌的「巧克熊甜筒」與各式造型薑餅，營造出濃厚的冬日聖誕市集氛圍

逾15款節慶造型甜點打造東區最萌聖誕市集氛圍

除了鎮店之寶的擬真蛋糕，神旺普諾麵包坊今年更一口氣推出了超過15款的節慶造型甜點，試圖將店面營造出宛如歐洲冬日市集的熱鬧氛圍。從銅板價49元起的「聖誕熊」與「聖誕拐杖」麵包，到造型極其討喜的「巧克熊甜筒」，每一款都充滿了童趣，讓大人小孩都忍不住許願擁有。特別值得一提的是今年首推製作精巧的「聖誕寶盒」，內含自製薑餅、糖霜與造型糖，宛如將節日的魔法與甜蜜包裹在每個細節中。而層層酥脆的「可頌雪人」淋上巧克力醬，外脆內軟充滿幸福感；2025年新款「聖誕樹馬林糖」則以手工蛋白霜擠出綠白雙色造型，更是派對交換禮物或點綴聖誕餐桌的絕佳選擇，這些每日限量的手作甜點，讓東區的聖誕節充滿了甜蜜的儀式感。



▲神旺普諾麵包坊今年更一口氣推出了超過15款的節慶造型甜點，試圖將店面營造出宛如歐洲冬日市集的熱鬧氛圍

神旺普諾麵包坊 2025年限定甜點系列

活動時間： 2024年12月1日 至 2024年12月25日 活動內容：

擬真蛋糕優惠： 節慶限定《聖誕石斑》蛋糕，優惠價1,500元 。

銅板價甜點： 推出逾15款節慶造型甜點，如聖誕熊、聖誕拐杖等，售價49元起 。

新品推薦： 聖誕樹慕斯（220元）、聖誕寶盒（180元）、可頌雪人（109元） 。

注意事項： 每日限量，建議提前預訂 。

神旺普諾麵包坊‧忠孝店

地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1F（捷運忠孝敦化4號出口）

電話：（02）2772-8912

營業時間：週一至週日 10：00－20：30

國賓麵包房推出黑巧莓果乳酪蛋糕詮釋夢幻邂逅

將鏡頭轉向風格截然不同的國賓麵包房，今年由點心主廚楊文雄與麵包主廚楊千毅聯手，以「Corner Bakery 63」的高端品牌形象，演繹出截然不同的歐式浪漫。首推的6吋「黑巧莓果乳酪」蛋糕，售價1500元，設計靈感源自於傳統的聖誕花環，旨在呈現濃厚的節慶氛圍。主廚選用了風味醇厚的巧克力乳酪蛋糕為基底，夾層中奢侈地融入了72%比利時黑巧克力的甘納許，那絲滑入喉的苦甜滋味，與頂層鋪滿的新鮮草莓、藍莓及紅醋栗形成了絕妙的對比。外層裹上的自製巧克力餅乾碎增添了酥脆口感，整顆蛋糕宛如一個繽紛的珠寶花環，兼具視覺美感與豐富風味，完美詮釋了濃郁乳酪與酸甜莓果的夢幻邂逅。

▲6吋「黑巧莓果乳酪」蛋糕，設計靈感源自於傳統的聖誕花環，旨在呈現濃厚的節慶氛圍

嚴選日本Kiri起士與頂級巧克力打造限量聖誕杯

對於喜愛獨享精緻甜點的消費者，國賓麵包房推出的兩款聖誕杯絕對不容錯過，是派對聚會中不可或缺的亮點。售價240元的「海鹽焦糖聖誕杯」，嚴選質地細緻綿密的日本Kiri起士蛋糕鋪底，夾入鹹香迷人的海鹽焦糖醬，再覆上奶香濃醇的Kiri起士慕斯與當季鮮紅草莓，鹹甜交織的滋味令人陶醉，展現細膩順滑的口感。另一款「紅莓巧克力聖誕杯」則是以巧克力酥菠蘿為基底，填入由58%與70%兩種不同濃度調和而成的焦糖巧克力慕斯，降低甜度並大膽夾入整顆新鮮覆盆子與黑醋栗凍。最上層擠上打發的白巧克力鮮奶油，深邃的巧克力風味與莓果的明亮酸度在舌尖碰撞，展現出層次分明的味覺立體感，小巧精緻的造型更是吸睛。



▲「紅莓巧克力聖誕杯」則是以巧克力酥菠蘿為基底，每一口都有幸福的感覺

傳承歐陸經典工藝的史多倫與潘妮朵尼麵包

在華麗的甜點之外，國賓麵包房更堅持傳遞正統的歐洲聖誕文化，推出歐洲經典節慶麵包。麵包主廚楊千毅精心製作的「史多倫」與「義大利水果麵包潘妮朵尼」，是許多老饕每年必搶的經典品項。售價320元的史多倫，表面覆蓋著如雪般的厚厚糖粉，象徵耶穌襁褓時包裹的布巾，內裡揉入了法國進口杏仁膏與蜜漬果乾，並添加了肉桂、荳蔻等暖心香料，口感紮實且奶香濃郁，適合切片細細品味。而售價300元的潘妮朵尼，則是以長時間低溫發酵的天然酵母，搭配義大利麵粉、新鮮優格與牛奶製成，內餡裹入酒漬柳橙丁與葡萄乾，組織鬆軟且帶有迷人的發酵果香。這兩款麵包不僅是味覺的享受，更是象徵著祝福與豐收的傳統符號，適合在歲末年終之際，搭配熱紅酒，感受最道地的歐式聖誕情懷。



▲麵包主廚楊千毅精心製作的「史多倫」與「義大利水果麵包潘妮朵尼」，是許多老饕每年必搶的經典品項

國賓麵包房 2025聖誕限定甜品與麵包

活動時間： 即日起 至 2024年12月31日（各品項略有不同，部分自12/1起）

活動內容：

限定蛋糕： 「黑巧莓果乳酪」六吋蛋糕，售價1,500元 。

聖誕杯系列： 海鹽焦糖聖誕杯、紅莓巧克力聖誕杯，售價皆為240元 。

經典歐式麵包： 聖誕麵包史多倫（320元）、義大利水果麵包Panettone（300元） 。

禮盒： 聖誕美式餅乾禮盒（5片入），售價420元 。 店家資訊：

Corner Bakery 63 國賓麵包房〈民生店〉

地址：台北市中山區民生東路一段2號1F

電話：02-2100-2120

營業時間：09:00-21:00

Corner Bakery 63 國賓麵包房〈遼寧店〉

地址：台北市中山區遼寧街177號2F

電話：02-2100-2100 分機2388

營業時間：11:30-21:00

Corner Bakery 63 國賓麵包房〈林口A9店〉

地址：新北市林口區文化三路一段2號1樓（林口A9站環球百貨1F）

電話：02-2606-9660





如果這些甜點還不夠滿足你的聖誕儀式感，接下來的特輯絕對讓你驚呼連連

推薦閱讀：Care Bears聖誕樹！威秀影城Care Bears聖誕節3大周邊，彩虹熊髮夾 熊熊聖誕樹必收。

推薦閱讀：台北好好聖誕市集！200攤聖誕市集就在國父紀念館，2天快閃手作控衝。

推薦閱讀：STAYREAL純真公園台中站登場！LaLaport 9米聖誕胡蘿蔔亮相，STAYREAL台中限定商品粉絲瘋搶。