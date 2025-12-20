> 美食 > Care Bears聖誕樹！威秀影城Care Bears聖誕節3大周邊，彩虹熊髮夾 熊熊聖誕樹必收。

Care Bears聖誕樹！威秀影城Care Bears聖誕節3大周邊，彩虹熊髮夾 熊熊聖誕樹必收。

2025-12-20
威秀影城於12/19推出 Care Bears 第二波聖誕限定周邊，包含超萌Care Bears玩偶髮夾、糖果包裝吊飾，Care Bears蝴蝶結聖誕樹必收藏。

超萌Care Bears聖誕樹！威秀影城再度為Care Bears粉絲推出第二波聖誕限定周邊，包含可配戴的趴姿玩偶髮夾、糖果包裝髮夾吊飾，還有能當擺飾與收納的蝴蝶結聖誕樹置物盒，可愛與實用兼具。全系列與Care Bears聖誕套餐同步於 12/19 限量登場，讓粉絲們年末約會看電影，也把超可愛Care Bears帶回家。

▲威秀影城推出 Care Bears 第二波聖誕限定周邊，甜美風格成為年末收藏焦點。
▲威秀影城 Care Bears 聖誕系列於 12/19 限量開賣，吸引粉絲關注。
威秀Care Bears聖誕周邊登場

這次威秀Care Bears第二波推出3款聖誕周邊，其中必買「Care Bears 趴姿玩偶髮」夾以小熊輕輕趴在髮間的造型，肚子印有經典標誌，背面加入愛心電繡細節超精緻，共推出 4 款設計隨機出貨。另一款「糖果包裝髮夾吊飾」則結合繽紛糖果袋外型與小熊圖樣，搭配愛心串珠點綴，內附的絨毛髮夾可單獨取出使用，兼具吊飾與配戴功能，全系列共 6 款隨機出貨，其中還有一款限定款「白色鑽石小熊」粉絲拼手氣抽起來。

▲威秀影城 Care Bears 糖果包裝髮夾吊飾一件多用，限定款成為收藏亮點。
Care Bears粉絲必買蝴蝶結聖誕樹

本次最吸睛的還有蝴蝶結絨毛聖誕樹置物盒，推出粉色與經典綠色兩款，長絨毛材質搭配跳色蝴蝶結，視覺效果相當鮮明。聖誕樹可打開作為置物桶使用，也能掛上 Care Bears 髮夾，依照喜好自由搭配。威秀影城也同步推出多款聖誕套餐，包含髮夾與聖誕樹組合，讓粉絲在觀影同時，把 Care Bears 的聖誕氛圍一起帶回家。

▲威秀影城 Care Bears 蝴蝶結聖誕樹置物盒兼具擺飾與收納功能。
威秀影城 Care Bears聖誕套餐販售資訊

聖誕A套餐 12/19上市

售價：$499 
1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個 Care Bears 髮夾糖果包 (共6款,款式隨機)

聖誕B套餐 12/19上市

售價：$499 
1份中份爆米花＋2杯中杯飲料＋1個 Care Bears 玩偶髮夾 (共4款,款式隨機)

聖誕全系列 12/19上市

售價：$999 
1個造型聖誕樹＋1個 Care Bears 玩偶髮夾 (共4款,款式隨機) +1個 Care Bears 髮夾糖果包 (共6款,款式隨機)

