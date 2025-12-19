STAYREAL純真公園台中站登場！LaLaport 9米聖誕胡蘿蔔亮相，STAYREAL台中限定商品粉絲瘋搶。

「STAYREAL PARK純真公園台中站」進駐 LaLaport 台中，以「遇見」為主題打造沉浸式展區，結合巨型藝術裝置、聖誕氛圍與台中限定商品，免費開放參觀，吸引粉絲搶拍搶收藏。

「STAYREAL PARK純真公園台中站」今日（12月19日）正式於 LaLaport 台中登場，展覽以「遇見公園」為發想，透過巨型藝術裝置、互動體驗空間與冬季節慶氛圍，打造沉浸式觀展體驗；展區不僅重現粉絲熟悉的經典場景，更融合聖誕節慶元素、城市風景與 IP 角色特色，讓超人氣胡蘿蔔角色換上全新聖誕造型登場，純真兔兔也化身賽車手與棒球選手等多元形象熱血亮相，成功打造今年冬季不可錯過的話題打卡新地標；活動期間全面開放免費入場，甫開展就吸引眾多粉絲前來拍照、排隊搶購限定商品。



▲「STAYREAL PARK純真公園台中站」於 LaLaport 台中登場。（攝影：楊婷雅）



▲「STAYREAL PARK純真公園台中站」展區設有互動裝置讓粉絲拍照留念。（攝影：楊婷雅）

9米胡蘿蔔現身LaLaport台中，STAYREAL PARK聖誕大道

由五月天主唱阿信與藝術家不二良共同創立的STAYREAL，自2023年啟動「STAYREAL PARK」城市漫遊企劃，以潮流、音樂與藝術交織出獨具風格的城市風景，所到之處皆成為人氣打卡焦點。本次「STAYREAL PARK純真公園台中站」以戶外與室內雙場域形式進駐 LaLaport 台中，全區免費開放，從南館戶外廣場高達9米的聖誕胡蘿蔔藝術裝置、5米高聖誕蔔蔔樹與3米雪人蔔蔔氣球，到北館室內多個沉浸式主題展區，營造濃厚冬季節慶氛圍；賽車兔兔穿梭於飄雪賽道之中，為整座商場注入滿滿動能，讓民眾彷彿走進一座跨次元的聖誕奇幻世界，在冬日微光中感受城市最迷人的節慶魔法。



▲聖誕胡蘿蔔藝術裝置位於LaLaport台中南館。（攝影：楊婷雅）

走進「遇見」主題展區，STAYREAL角色陪你玩台中

「STAYREAL PARK純真公園台中站」以「遇見」為核心概念打造主題展區，粉絲一踏入展場，便能看見高達4米的棒球兔兔與蔔蔔捕手氣球裝置，透過投打意象設計，營造充滿能量的互動氛圍，邀請大家揮出屬於自己的熱血時刻。展區內同步規劃「冬日來信」打卡牆與電話亭，以溫暖燈光與冬季色調，讓參觀者留下祝福與回憶，感受冬日專屬的溫馨氣息。



▲棒球兔兔與蔔蔔捕手氣球現身「STAYREAL PARK純真公園台中站」。（攝影：楊婷雅）

樂高大師以「強棒紅不讓」為主題，細膩重現棒球兔兔與蔔蔔捕手的精彩瞬間，展現角色動態與創作巧思；聖誕主題的純真兔兔變身牆則推出三款不同設計，邀請粉絲擺出俏皮姿勢拍照留念。MOJO花店與整排MOJO FAMILY角色同樣現身展區，為空間注入滿滿可愛能量。騎著摩托車探索城市的純真兔兔，在食字路口等場景與台中粉絲相遇；搭配遇見台中海報牆、幸運扭蛋區與憨人照相館，以及全新主題拍貼圖框，讓參觀者在免費入場的展覽期間，盡情拍照、搶購限定周邊商品。



▲樂高大師以「強棒紅不讓」為主題，細膩重現棒球兔兔與蔔蔔捕手的精彩瞬間。（攝影：楊婷雅）



▲騎著摩托車來到「STAYREAL PARK純真公園台中站」的純真兔兔。（攝影：楊婷雅）





STAYREAL PARK台中限定商品買起來

「STAYREAL PARK純真公園台中站」為此推出數款限定商品與粉絲好禮，現場可蒐集深受喜愛的 PARK 紀念門票、創意透卡與主題紀念章，成為不少粉絲必收的收藏亮點。展場同步販售 STAYREAL PARK 台中限定商品，包括以棒球兔兔為主角的「強棒紅不讓」限定 T 組，以及結合服裝與杯款的「勝投王牌」限定厚棉 T 組，讓角色陪伴粉絲感受熱血時刻。



▲ STAYREAL PARK 台中限定商品，以棒球兔兔為主角的「強棒紅不讓」限定服飾。（攝影：楊婷雅）

此外，城市主題商品如「STAYREAL愛 Taichung 紀念車牌」與車牌造型磁鐵，集結台中代表性景點，展現濃厚在地特色；「四季 Taichung 拍立得金屬磁貼」則以拍立得風格呈現城市經典地標，吸引粉絲搶購收藏。為回饋支持者，展區也規劃多項滿額贈活動，包含大型編織購物袋、主題徽章與丹寧托特包，讓民眾在沉浸式展覽體驗之餘，也能享受購物樂趣，為台中之旅留下專屬而美好的回憶。



▲粉絲搶購的限定商品之一「STAYREAL愛 Taichung 紀念車牌」。攝影：楊婷雅）

更多「STAYREAL PARK台中站」照片

▲「STAYREAL PARK 純真公園台中站」紀念門票與透明卡分別為入園禮和社群限定禮。（攝影：楊婷雅）



▲「STAYREAL PARK純真公園台中站」紀念章。（攝影：楊婷雅）

▲「STAYREAL PARK純真公園台中站」LaLaport 台中北館室內展區。（攝影：楊婷雅）

▲阿信與不二良公仔。（攝影：楊婷雅）

▲粉絲開心與「STAYREAL PARK純真公園台中站」現場裝置藝術互動。（攝影：楊婷雅）

▲「STAYREAL PARK純真公園台中站」現場排隊搶購限定商品的人潮。（攝影：楊婷雅）





「STAYREAL PARK台中站」資訊

活動日期：2025年12月19日～ 2026年1月6日 11:00～21:30

活動地點： LaLaport 台中南館迎賓戶外廣場、北館一樓（2號出口旁）

「STAYREAL PARK 台中站」專屬活動

PARK入園禮：追蹤stayreal.ig或關注FB帳號，即可獲得【遇見公園紀念門票】 一張。

社群限定禮：於STAYREAL PARK拍照打卡上傳IG並標註＠stayreal.ig 或 FB hashtag #STAYREAL #STAYREAL PARK，即可獲得【強棒紅不讓台中限定透卡】一張。 (每人限領一張，數量有限，贈完為止)

第一重：消費滿$499即贈送【潮流XXL大編織袋】一個。

第二重：單筆消費滿$1999即贈【強棒紅不讓台中限定徽章】一枚

第三重：單筆消費滿$4999即贈【PLAN A未來有你丹寧斜背包】一個。