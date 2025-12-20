台北好好聖誕市集！200攤聖誕市集就在國父紀念館，2天快閃手作控衝。

歲末最期待的聖誕市集又來了。好好拾貳將在國父紀念館戶外廣場登場，集結200組手作品牌，想找交換禮物快先筆記。

台北人逛聖誕市集！12月最溫暖的節慶活動登場了。好好拾貳聖誕市集將在國父紀念館戶外廣場展開，每日200組風格手作品牌點亮歲末。可在散步間尋找交換禮物與節慶靈感，從陶器、木作、金工到香氣選物都能一次網羅。這場冬季市集以戶外草地與陽光為舞台，讓手作與節慶氛圍自然堆疊成一幅台式聖誕風景。想替自己或重要的人準備一份禮物的民眾，不妨趁著週末午後來感受這份儀式感。



▲台北好好拾貳 聖誕市集快閃國父紀念館。

▲台北好好拾貳 聖誕市集現場也有音樂表演。





台北好好聖誕市集開逛！陶器木作香氛一次收集

市集精選多元職人品牌，讓手作迷能按步慢逛。陶器皿與木作展現手感與紋理之美；編織、皮革、刺繡與羊毛氈讓時間在針線間慢慢發酵；玻璃、金工作品則以光線折射與敲擊回聲傳遞心意。走累了還能在甜點茶飲攤位補充能量，像是油飯、甜品與咖啡等日常美味為午後帶來療癒時光。本次也特別規劃香氛與手作皂品牌，讓旅人以氣味記住冬日記憶，每一件小物都藏著送禮的溫柔祝福。



▲台北好好拾貳 聖誕市集每天集結200攤人氣手作快閃。





聖誕禮物不用煩來市集找靈感就對了

好好拾貳將冬日的儀式與生活相連，讓挑選禮物不只是採買，而是一種與自己相遇的過程。旅人可以在逛市集中慢慢停下來感受創作者的巧思，每一件作品都是職人為這個季節準備的心意。不同類型的手作品牌輪番上陣，讓人越逛越有驚喜。從暖心手作到日常選物，市集讓台北的冬日不再匆忙，而是多了一份陪伴與儀式感，帶著禮物也帶回一段獨特的回憶。



▲台北好好拾貳 聖誕市集從陶器、木作、金工到香氣選物都能一次網羅。

好好拾貳 聖誕市集

地點：國父紀念館戶外廣場

日期：2025年12月20日、12月21日

時間：13:00－19:30





好好拾貳 聖誕市集品牌名單

陶器皿

ron、三村、耳邊、植窩、陶人、偶們、慢手、塗狗、dodu、二三味、日日土、山苔郎、休棉日、貳隅㊐、隅生心工、烏光物作、艸微製陶、器職所在、小丸和器、山號窯事、一隅泥器、Kumaco、DoDo手作、goodmore、苦鹿kuloo、木白·陶作、Howzzz好事、一心愛玩陶㊅、花憩HanaKei㊐、徐徐Pottery㊐、小孩畫畫媽媽制器、Theresa’s studio、畫植paintingPlants、京好手作trulygoods、十日心handmadeceramics㊅



木作

木合金、解木語、JxJ手作、楞子手作、魟魚與貓、禹物再製所、小白暖心手作、小狐老爹木雕、Aftertaste甘物、gohan好物製作、黑九雁手作木刻、山令頁HomeAccessories



編織

有山、箴愛線、FlosKit、Chokdee、小鶇雜貨、遇見橘子、緹花制所、糸赤帽子屋、理生活道具、VIVIDESIGN、織療室ziliaoshi、川流織域Weflow、endorphin腦內啡



花植藝

不歸鹿、綠色幽默、Sophia手作小舖、花青樹種子手作、法洛勒姆FollowtheMoon



玻璃

M.L.慢砌、小島ISLET、lagoutte日本、無吾W.W.sthya㊐、倆個Glass玻璃工作室



金工

Jili、卜人、粼隱、一米作物、拾物金工、沿沿製所、5AMJewelry、恬日tannichi、TheYen顏謹制、甲黨甲替金工手作、NASHLY手作金工、WeiWeave微微福、OuOOnceUponObject、jEWELLERyAbOUt金工廠、物語物Monogatarystudio



布作

土力、10x10、毛手作、KKiMS、E*group、Fun手作、好煩小姐、如果三巷、鐘Chung.、h__u_i_、jiho己合㊅、森李SUNLI、CHENXCHEN、RE:NEW研舊所、豬仔包Pigmade、YANGHAN陽涵、蘇生soseiatelier、濁河良品TurbidRiver.、小孩小姐們的玩意兒㊅、隅隅實驗室1000枚女子展㊅、Winco手作設計奇針糸物㊐



跟著氣味旅行（香氛皂）

露森、藪藪、NALIO、老3香室、初衷皂坊、郁郁YùYù、眠腦minnao、無憂室wuyu.、MojiMoji默記、egowear日本、美好香癒研究室、MAYBESAROMA、WHYsoap為何製皂、良氛BetterAmbiance、KiiBiiFragranceStudio



刺繡

tokay.tw、Shan’sArts、左翌刺繡㊅、笑咪咪刺繡㊐、1231號繡花手作、小島太太KojimaHandmade



皮革

K9、山本口金店、Honstudio、嬤嬤murmur、Brave革手作、PIKAKE樂皮㊅、Camille.H手作皮革、奧爾思皮革手作工作室、hao’dstudio好的袋物制作所



羊毛氈

羊毛趣、山下無人、毛氈球woolhand、野狼小姐的花羊房、wool’s羊毛氈兒、BlueBird手作羊毛氈㊐、做人難作動物不難㊅



竹編

山傑號竹工



紙品雜貨

皮康、福設計、窩窩頭㊐、日青屾行、槙木製作所、西謎製販所、千荒浮世㊐、MissForest、阿旭寫字公司、NicholasCheng、LiebeËva林檎繪設、喵吉星MiaoStelle、BONBONHUAHUA、海印OceanStamps、ONEDAYONEDOG、SEVERUSLIAN里恩太太、PrincessCada卡達公主、吉剪花papercutflower㊐



圖像創作

Oopsyourlife



繪藝

古月商品、希望之庭HopefulGarden



毛孩daily

煙花、Wanwan、HO



印染

知染生活



布上的風景

NINAHOILLUSTRATION



迷你穿搭所

島森家㊐、OKAPPA



布娃

布莉絲手作、Amacountrydoll㊅、西土瓦Jasmine手作



服飾

一口製衣、寬寬製造、井豆、3.14、果日常、adoreyou、莫莫漫漫、Tengyawen、一時製物所、A.MIDEAS、YuuYuuLab、耳朵三ears3㊐、半半half’shlaf、嬉花寶石與銅織、AngelicaYang當歸羊㊐、扶桑花女孩Hibiscusforgirl、白日造夢DaybyDream



蒐藏

古殿、1970's、芳華選物、古玩家民藝、LittleFairies、餘光Splendor、四行倉庫古物工坊



食光日常（甜點咖啡餐飲）

佞臣、SUMQ、A.cake、春絨豆花、豐裕名茶、山鄰咖啡、果食男子、日暮禾茶、質樸甜點、XX_okaeri、日日春油飯、崔泡泡製作所、明白甜點店㊐、弎茶SANCHA、ㄉㄧㄢˇㄉㄧㄢ、YO’sdessert㊅、小島甜點工作室、小甜心手工果醬、HiiiANSHA安夏司康、CoffeeCHUAN全部的全、彡川甜點RiverPatisserie、樹皮小姐Ladytreebakery、TuxedoCatHandmade㊐、甜宇宙GALAXIESUCRÉE





