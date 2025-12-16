> 美食 > 台北聖誕市集搭捷運衝！3天東方聖誕節市集，超過60攤打造最台聖誕。

台北聖誕市集搭捷運衝！3天東方聖誕節市集，超過60攤打造最台聖誕。

2025-12-16 編輯 鄭雅之
東方聖誕節市集12/19至12/21快閃圓山花博，集結60家話題餐飲與限定料理，融合東西方節慶氛圍，打造年末最有儀式感的聖誕市集體驗。

台北人逛聖誕市集！有趣市集「東方聖誕節」將於12/19至12/21在圓山花博花海廣場限時登場，集結超過60家全台話題餐飲與文創品牌，把西方聖誕節的浪漫氣氛，結合東方節慶熱鬧與熟悉的年節意象，打造三天限定的跨文化市集體驗。從創意料理、限定餐點到大型節慶裝置一次到位，讓逛市集不只是吃喝拍照，更像走進一場專屬於台灣的年末聖誕節慶場景。

▲有趣市集「東方聖誕節」在圓山花博快閃3天登場。
▲東方聖誕節市集才有的樹巢Tree Nest「梅好聖誕生煎包」。
圓山花博東方聖誕節市集！超過60攤免費逛

這次東方聖誕節市集透過紅燈籠、聖誕樹與主題裝置交錯呈現，將熟悉的東方節慶符號轉化為充滿新世代感的聖誕風景，白天好逛、夜晚更有氛圍。活動策展延續有趣市集以獨特策展視角著稱的特色，讓整個花海廣場化身沉浸式節慶空間，不論是想拍照打卡，或單純感受年末氣氛，都能在市集中找到屬於自己的聖誕儀式感。

▲有趣市集「東方聖誕節」現場邀請超過60攤人氣美食、文創品牌。
東方聖誕節市集限定！開吃不踩雷

本次東方聖誕節市集最大亮點之一，就是多款為活動量身打造的限定料理，從融合客家梅乾菜與植物肉的生煎包，到沙茶牛肉堡、煙燻牛滷肉飯、香菜麻婆豆腐牛肉堡，東方風味巧妙融入西式料理語彙，吃得到熟悉感也充滿驚喜。再加上義式牛肚披薩包、蒜味香草海鮮鍋與節慶甜點輪番登場，讓逛市集變成一場橫跨東西方的味覺探索。

▲歐洲聖誕節必吃「潘納朵尼」在東方聖誕節也有。
第五人格官方主題攤位成話題焦點

除了美食之外，東方聖誕節市集也特別攜手熱門手遊第五人格，推出首次官方主題攤位聖市登場，現場以沉浸式布景還原遊戲中的詭魅莊園，並融入濃厚聖誕節元素，打造限定拍照場景。活動期間規劃官方周邊販售、線下解謎互動、人氣Coser擔任限定店長與主題拍照區，讓玩家能在市集中體驗專屬於年末的遊戲節慶體驗。

▲有趣市集打造「東方聖誕節」將於本週快閃圓山花博。
▲有趣市集東方聖誕節「第五人格」以沉浸式布景還原遊戲中的詭魅莊園。
有趣市集 東方聖誕節

活動日期：12/19～12/21
活動地點：圓山花博花海廣場
活動時間：
12/19 17:00－22:00
12/20 12:00－22:00
12/21 12:00－20:00

2025聖誕節必拍、必吃推薦！

