> 美食 > 貳樓帶小孩免費吃！貳樓推週二小孩免費兒童餐，小大人餐早午餐 義大利麵免費招待。

貳樓帶小孩免費吃！貳樓推週二小孩免費兒童餐，小大人餐早午餐 義大利麵免費招待。

tiger Walker 玩樂季貳樓兒童餐親子友善早午餐
2026-01-03 11:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:貳樓
編輯 張人尹

編輯 張人尹

人氣早午餐貳樓打造親子友善早午餐優惠，每週二小孩免費吃貳樓早午餐，爸媽們帶小孩吃起來！

貳樓帶小孩免費吃！貳樓是許多粉絲的必吃早午餐口袋名單，除了多變的早午餐盤、漢堡、義大利麵等菜單品項，貳樓也滿足了不同族群的用餐需求，提供寵物友善、親子友善的用餐空間。這次貳樓為了讓爸媽們帶小孩吃飯更輕鬆，特別推出「週二小孩免費」限定優惠，每週二帶小孩吃貳樓早午餐，兒童餐免費招待。

▲貳樓主打寬敞舒適的用餐空間，結合親子友善與寵物友善設計，讓爸媽帶小孩用餐時也能保有輕鬆節奏。
▲貳樓主打寬敞舒適的用餐空間，結合親子友善與寵物友善設計，讓爸媽帶小孩用餐時也能保有輕鬆節奏。

貳樓專為孩子設計的小大人餐系列

貳樓為了讓爸媽們帶孩子一起享受早午餐，原先在菜單中就有設計「小大人餐」兒童餐系列，包含牛蛋小雙堡寶餐、吃光光起司蛋雞肉飯、北鼻奶油雞肉長管麵，滿足大小朋友的用餐需求。這次貳樓為爸媽們推出「週二小孩免費」限定優惠，每個星期二下午帶小孩內用，可享當日指定兒童餐免費，當天活動餐點依店家公告為準。

▲貳樓小大人餐包含牛蛋小雙堡寶餐、吃光光起司蛋雞肉飯與北鼻奶油雞肉長管麵，從口味到份量都為孩子用餐習慣量身打造。
▲貳樓小大人餐包含牛蛋小雙堡寶餐示意圖，活動餐點依貳樓各門市公告為準。


貳樓週二小孩免費優惠規則

這次貳樓「週二小孩免費」優惠活動，自即日起每週二14:00後適用優惠，只要一位大人帶12歲以下兒童前往貳樓用餐，就可享指定「小大人餐」兒童餐免費吃，其中使用時須符合大人低消一道主餐，一位大人最多提供２名兒童免費招待，讓爸媽們帶小孩吃貳樓。
▲貳樓推出週二14:00後限定的小孩免費優惠，一位大人點一份主餐即可攜帶最多兩名12歲以下兒童，指定小大人餐免費招待。
▲貳樓推出週二14:00後限定的小孩免費優惠，一位大人點一份主餐即可攜帶最多兩名12歲以下兒童，指定小大人餐免費招待。



貳樓 週二小孩免費優惠

活動說明：每週二帶小孩至貳樓餐廳內用，可享指定兒童餐免費招待。（招待餐點隨機，依門市公告為準）

注意事項：

  • 國定假日除外，每週二１４:００後限定活動。
  • 兒童餐點內容依當日準備供應，恕不提供指定或更換。
  • 兒童定義為１２歲（含）以下。
  • 一位大人最多提供２名兒童免費招待。
  • 使用時須符合大人低消一道主餐，僅限內用，招待的兒童特餐不另計10%服務費。
  • 可累積會員消費，不可與會員折扣併用。
  • 若贈送之餐點品項售罄或無法供應，將以其他等值商品替換，貳樓集團保有最終解釋權並保留變更內容及終止活動之權利，如有變動以店內公告為主，不另行通知。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
華山附近的人氣咖啡廳！這裡有超多可愛貓貓陪吃草莓甜點 ??
華山附近的人氣咖啡廳！這裡有超多可愛貓貓陪吃草莓甜點 ??
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
【首爾燒肉推薦】榮獲7年米其林推薦-金豬食堂初體驗和朋友在首爾吃一頓幸福的烤肉｜Ruby說美食享受旅行(@to...
【首爾燒肉推薦】榮獲7年米其林推薦-金豬食堂初體驗和朋友在首爾吃一頓幸福的烤肉｜Ruby說美食享受旅行(@to...
Ruby說美食享受旅行
信義區奢華燒肉！姜滿堂VIP套餐每人2500元吃18道，烤白鰻 極黑和牛 韓式小菜吃到飽。
信義區奢華燒肉！姜滿堂VIP套餐每人2500元吃18道，烤白鰻 極黑和牛 韓式小菜吃到飽。
編輯 張人尹
南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，40元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。
南投人氣冰店推薦！正典牛乳大王 中興新村必吃美食，40元三明治冰磚太狂、一顆就超飽。
記者 蕭芷琳
海洋風高雄原住民料理餐廳！打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店 烤肉拼盤、小米阿拜必點，每晚都有駐唱。
海洋風高雄原住民料理餐廳！打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店 烤肉拼盤、小米阿拜必點，每晚都有駐唱。
記者 楊婷雅
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊