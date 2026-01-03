貳樓帶小孩免費吃！貳樓推週二小孩免費兒童餐，小大人餐早午餐 義大利麵免費招待。

人氣早午餐貳樓打造親子友善早午餐優惠，每週二小孩免費吃貳樓早午餐，爸媽們帶小孩吃起來！
貳樓帶小孩免費吃！貳樓是許多粉絲的必吃早午餐口袋名單，除了多變的早午餐盤、漢堡、義大利麵等菜單品項，貳樓也滿足了不同族群的用餐需求，提供寵物友善、親子友善的用餐空間。這次貳樓為了讓爸媽們帶小孩吃飯更輕鬆，特別推出「週二小孩免費」限定優惠，每週二帶小孩吃貳樓早午餐，兒童餐免費招待。
貳樓專為孩子設計的小大人餐系列貳樓為了讓爸媽們帶孩子一起享受早午餐，原先在菜單中就有設計「小大人餐」兒童餐系列，包含牛蛋小雙堡寶餐、吃光光起司蛋雞肉飯、北鼻奶油雞肉長管麵，滿足大小朋友的用餐需求。這次貳樓為爸媽們推出「週二小孩免費」限定優惠，每個星期二下午帶小孩內用，可享當日指定兒童餐免費，當天活動餐點依店家公告為準。
貳樓週二小孩免費優惠規則這次貳樓「週二小孩免費」優惠活動，自即日起每週二14:00後適用優惠，只要一位大人帶12歲以下兒童前往貳樓用餐，就可享指定「小大人餐」兒童餐免費吃，其中使用時須符合大人低消一道主餐，一位大人最多提供２名兒童免費招待，讓爸媽們帶小孩吃貳樓。
貳樓 週二小孩免費優惠活動說明：每週二帶小孩至貳樓餐廳內用，可享指定兒童餐免費招待。（招待餐點隨機，依門市公告為準）
注意事項：
- 國定假日除外，每週二１４:００後限定活動。
- 兒童餐點內容依當日準備供應，恕不提供指定或更換。
- 兒童定義為１２歲（含）以下。
- 一位大人最多提供２名兒童免費招待。
- 使用時須符合大人低消一道主餐，僅限內用，招待的兒童特餐不另計10%服務費。
- 可累積會員消費，不可與會員折扣併用。
- 若贈送之餐點品項售罄或無法供應，將以其他等值商品替換，貳樓集團保有最終解釋權並保留變更內容及終止活動之權利，如有變動以店內公告為主，不另行通知。