貳樓帶小孩免費吃！貳樓推週二小孩免費兒童餐，小大人餐早午餐 義大利麵免費招待。

人氣早午餐貳樓打造親子友善早午餐優惠，每週二小孩免費吃貳樓早午餐，爸媽們帶小孩吃起來！

貳樓帶小孩免費吃！貳樓是許多粉絲的必吃早午餐口袋名單，除了多變的早午餐盤、漢堡、義大利麵等菜單品項，貳樓也滿足了不同族群的用餐需求，提供寵物友善、親子友善的用餐空間。這次貳樓為了讓爸媽們帶小孩吃飯更輕鬆，特別推出「週二小孩免費」限定優惠，每週二帶小孩吃貳樓早午餐，兒童餐免費招待。



▲貳樓主打寬敞舒適的用餐空間，結合親子友善與寵物友善設計，讓爸媽帶小孩用餐時也能保有輕鬆節奏。

貳樓專為孩子設計的小大人餐系列

貳樓為了讓爸媽們帶孩子一起享受早午餐，原先在菜單中就有設計「小大人餐」兒童餐系列，包含牛蛋小雙堡寶餐、吃光光起司蛋雞肉飯、北鼻奶油雞肉長管麵，滿足大小朋友的用餐需求。這次貳樓為爸媽們推出「週二小孩免費」限定優惠，每個星期二下午帶小孩內用，可享當日指定兒童餐免費，當天活動餐點依店家公告為準。

▲貳樓小大人餐包含牛蛋小雙堡寶餐示意圖，活動餐點依貳樓各門市公告為準。

貳樓週二小孩免費優惠規則

▲貳樓推出週二14:00後限定的小孩免費優惠，一位大人點一份主餐即可攜帶最多兩名12歲以下兒童，指定小大人餐免費招待。

這次貳樓「週二小孩免費」優惠活動，自即日起每週二14:00後適用優惠，只要一位大人帶12歲以下兒童前往貳樓用餐，就可享指定「小大人餐」兒童餐免費吃，其中使用時須符合大人低消一道主餐，一位大人最多提供２名兒童免費招待，讓爸媽們帶小孩吃貳樓。







貳樓 週二小孩免費優惠

活動說明：每週二帶小孩至貳樓餐廳內用，可享指定兒童餐免費招待。（招待餐點隨機，依門市公告為準）

注意事項：