生甜甜圈沒退燒！Mister Donut推「波波隆尼」爆餡開心果甜甜圈，買5送1聖誕優惠。

Mister Donut推義式爆餡甜甜圈新品「波波隆尼」，覆盆莓、開心果爆餡超療癒，再加碼聖誕節8款限定甜甜圈，期間限定買5送1優惠必搶。

波波隆尼

」甜甜圈享受。這次新品在

11/25 起限量販售，

同時，Mister Donut 也推出限時優惠，指定商品享買5送1或買6送2，新品趁這波開吃。



▲Mister Donut推義式甜心波波隆尼，耶誕限定甜甜圈登場。（攝影：張人尹）



▲Mister Donut新品11/25限量販售，指定甜甜圈買5送1。（攝影：張人尹）





Mister Donut義式甜心 波波隆尼黃金爆餡

生甜甜圈話題還沒退燒！Mister Donut 這次針對聖誕節話題，重磅推出義式爆餡甜心「波波隆尼」新圈體，主打全新的Q彈圈體，搭配爆漿的莓果、開心果內餡，讓甜甜圈控不只追「生甜甜圈」，更有升級版「

Mister Donut這次的新品「波波隆尼」是全新的甜甜圈體，概念來自義大利的義式甜甜圈 Bomboloni，不僅外觀渾圓、有彈性，還強調豐富內餡，因此被稱為「小炸彈」。Mister Donut這次讓粉絲們在台灣也能享受義式甜甜圈「波波隆尼」，推出覆盆莓波波隆尼、開心果波波隆尼2大口味，讓人享受到蓬鬆且柔潤的圈體、搭配爆漿滑順內餡，1比1的黃金比例超滿足。



▲Mister Donut波波隆尼義式爆餡，以1比1黃金比例打造。（攝影：張人尹）





Mister Donut耶誕限定 造型與花圈甜蜜過節

為迎接耶誕節，Mister Donut 應景推出八款限定商品，營造濃濃節慶氛圍。「耶誕雪人」及「好草莓熊太郎」造型甜甜圈讓粉絲們必拍、必吃。此外，招牌波堤及波堤圈也換上華麗裝飾，裹上可可、蘋果可可、抹茶可可及焦糖可可沾醬，以彩色糖果米點綴，化身如耶誕花圈般華麗的「耶誕可可波堤」4款造型，打造聖誕必吃下午茶。



▲Mister Donut推出耶誕雪人、熊太郎造型，波堤化身華麗花圈。（攝影：張人尹）

Mister Donut優惠 耶誕萌樂園兩入109元

人氣迷你甜甜圈「耶誕萌樂園」這次也限定登場，這小小一盒同時擁有草莓、蘋果、優格三種風味的迷你甜甜圈，紙盒也充滿耶誕氛圍感。Mister Donut配合新品上市，推出限時優惠，從 11/25 到 11/30 期間購買指定商品，即可享買5送1及買6送2優惠。同時「耶誕萌樂園」也有兩盒109元的甜甜價，吃新品就趁優惠吃起來。



▲Mister Donut指定甜甜圈買5送1，耶誕萌樂園兩入109元。（攝影：張人尹）



▲招牌波堤及波堤圈也換上華麗裝飾，裹上可可、蘋果可可、抹茶可可及焦糖可可沾醬等。（攝影：張人尹）

Mister Donut 聖誕甜甜圈販售資訊

活動期間：2025/11/25(二)起，期間限定，售完為止

新品及價格：

覆盆莓波波隆尼 售價：79元

開心果波波隆尼 售價：79元

好草莓熊太郎 售價：65元

耶誕雪人 售價：65元

耶誕可可波堤 售價：50元

耶誕蘋果波堤 售價：50元

耶誕抹茶波堤圈 售價：50元

餅乾焦糖波堤圈 售價：50元

耶誕棉花糖波堤 售價：50元

耶誕萌樂園 售價：60元/盒，兩盒優惠價109元





Mister Donut 聖誕甜甜圈優惠活動

活動期間：2025/11/25(二)~2025/11/30(日)

活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。

注意事項： 指定商品為 覆盆莓波波隆尼、開心果波波隆尼、好草莓熊太郎、耶誕雪人、耶誕可可波堤、耶誕蘋果波堤、耶誕抹茶波堤圈、餅乾焦糖波堤圈、耶誕棉花糖波堤、耶誕萌樂園。

