耶誕季的浪漫氣息悄悄降臨，星巴克典藏DREAM PLAZA台北化身冬日夢幻咖啡殿堂，推出一系列限定飲品、甜點與收藏商品。從香氣濃郁的節慶咖啡，到療癒系草莓蛋糕與可愛熊寶寶，每一項都充滿節日氛圍。無論是想犒賞自己，或替朋友挑選一份別緻禮物，都能在這裡找到專屬的冬日驚喜。搭配典藏門市的溫暖氛圍與金色光影，讓人一踏進店裡就能感受到耶誕的華麗氣息與幸福香氣。



▲「典藏香橙雲朵美式」以典藏濃縮結合橘皮果香與香料奶泡。

台北星巴克限定！升級版太妃瑪奇朵、耶誕必喝熱紅酒，只有這1間有。





星巴克太妃核果那堤升級版！ 星巴克典藏DREAM PLAZA才有

星巴克以五款限定飲品開啟節慶序幕，從咖啡香氣到茶韻果香都讓人沉醉。「典藏太妃瑪奇朵」融合黑巧克力韻味、柑橘清爽與焦糖甜香，最後灑上太妃蜜糖碎片，層層堆疊出冬季幸福感。「典藏香橙雲朵美式」與「橙澄雲朵燕麥那堤」分別帶來橘皮果香與柔滑燕麥奶香氣，而「蘋果森林」則以碧螺春茶結合蘋果甜香，讓每一口都像走進冬日果園。每款飲品都能溫柔療癒寒冷的信義午後。



▲「典藏太妃瑪奇朵」融合黑巧克力韻味、柑橘清爽與焦糖甜香，最後灑上太妃蜜糖碎片，層層堆疊出冬季幸福感。





耶誕必喝熱紅酒星巴克微醺登場！信義最浪漫的冬季儀式

冬天就該來點微醺浪漫！創意調酒吧檯推出限定「微醺蘋果熱紅酒」，以紅酒為基底，融合新鮮蘋果與檸檬的果香酸甜，帶出馥郁溫暖的風味層次。每一口都像冬夜裡的一縷燭光，既有節慶氣息又充滿幸福餘韻。這款限定調酒成為不少咖啡迷心中的「信義最暖冬飲」，無論是下班後放鬆或與好友交換禮物，都能讓節日氣氛更完整。



▲歐洲耶誕節要喝的「微醺蘋果熱紅酒」星巴克也開賣，加入新鮮蘋果、檸檬，微醺滋味星巴克典藏DREAM PLAZA台北限定。





草莓戚風與潘娜朵尼 耶誕甜點香氣太犯規

節慶怎能少了甜點！今年星巴克推出義大利經典「潘娜朵尼」與「經典草莓戚風蛋糕」兩大亮點。鬆軟的潘娜朵尼麵包揉合果乾與蜜漬柑橘香氣，再加入草莓果乾提味，酸甜中帶有浪漫層次；想更享受午後時光，也可選擇「潘娜朵尼下午茶」版本，搭配奶醬與果醬更添細緻風味。草莓戚風蛋糕則以綿密蛋糕體堆疊卡士達醬與草莓果醬，粉嫩外型與酸甜口感完美呼應節慶氛圍。



▲耶誕節一定要吃「經典草莓戚風蛋糕」，酸甜滋味每年只賣這一次。





耶誕限定熊寶寶與女神杯墊！星巴克限定收藏迷心動開搶

除了飲品與甜點，今年最搶手的莫過於限量收藏系列。於11月5日正式發售「GIANT Bearista熊寶寶」以米白色系搭配針織毛衣與星星耳罩，腳底還有專屬編號，成為粉絲爭相收藏的節慶明星。當天上午09：20起於六樓博客來門口手扶梯前開始發放號碼牌，09：30開賣。首日每人限購一隻。同場推出「閃耀女神璀璨杯墊」與「魔幻時刻皮革杯墊」系列，設計靈感來自門市藝術作品，金粉與皮革的結合展現低調奢華，既能當節慶贈禮，也讓每次舉杯都多了份儀式感。



▲「星典藏風格GIANT熊寶寶」，以典藏門市經典色系為靈感發想，星星耳罩、Bearista小熊斜背包、帶有Logo的針織毛衣等，期望在冬季散發療癒氛圍。













星巴克典藏DREAM PLAZA台北

地址： 臺北市信義區松高路11號6樓





星巴克典藏DREAM PLAZA台北耶誕限定飲品、周邊

典藏太妃瑪奇朵 $280

典藏香橙雲朵美式 Tall $185／Grande $245

橙澄雲朵燕麥那堤 $200

蘋果森林（茶瓦納吧檯限定） $260

微醺蘋果熱紅酒（創意調酒吧檯限定） $450

經典潘娜朵尼麵包 $780

經典潘娜朵尼麵包下午茶 $220

草莓乳酪麵包 $150

經典草莓戚風蛋糕 $260

星典藏風格GIANT熊寶寶 $4,780

閃耀女神璀璨杯墊系列（藍／紅／紫三色） 各$450

魔幻時刻皮革杯墊系列（米色／綠色） 各$350

深藍皮革小禮袋提袋 $680

淺藍皮革小禮袋提袋 $680





