角落小夥伴點亮2025台中耶誕嘉年華！18米高甜點系耶誕樹、3大展區陪你歡度冬季。

2025台中耶誕嘉年華登場！日本人氣療癒系《角落小夥伴》亮相，舊台中火車站、柳川與綠川三大展區同步點燈，還有甜點系耶誕樹、市集與主題燈飾，歡迎來台中與角落生物共度溫馨冬季。

2025台中耶誕嘉年華萌翻天登場，今年活動特別邀請日本超人氣療癒系 IP《角落小夥伴》（角落生物）擔任主角，為台中冬季增添溫暖可愛的耶誕氛圍。活動場域橫跨舊台中火車站、綠川和柳川兩大水岸廊道，且今年台中耶誕嘉年華展期長達 21 天，活動自12月12日起一路延續至元旦假期，邀請民眾與喜愛角落小夥伴的粉絲在歲末年終之際，共度一段療癒又歡樂的耶誕時光

▲2025台中耶誕嘉年華以《角落小夥伴》為主題。（攝影：楊婷雅）



▲活動場域橫跨舊台中火車站、綠川和柳川兩大水岸廊道。（攝影：楊婷雅）

舊台中火車站前甜點系 《角落小夥伴》 聖誕樹

位於舊台中火車站站前廣場的今年耶誕主燈十分吸睛，18米高的甜點耶誕樹靈感源自「千層奶油蛋糕」，結合《角落小夥伴》的經典角色元素，巧妙呼應有「甜點之都」之稱的台中市。此外，活動期間（2025年12月12日至2026年1月1日）舊火車站站前廣場同步規劃耶誕市集，平日於下午 5 時 30 分至晚間 10 時舉行，假日則自下午 2 時一路熱鬧至晚間 10 時，讓民眾在賞燈拍照之餘，也能盡情逛市。

▲《角落小夥伴》聖誕樹位於舊台中火車站前廣場。（攝影：楊婷雅）

《角落小夥伴》主題燈飾現身柳川

沿著柳川水岸廊道漫步，映入眼簾的是一場充滿童趣與浪漫氛圍的視覺饗宴。今年柳川水舞台由《角落小夥伴》全面進駐，「蜥望舞伴」由蜥蜴媽媽背著蜥蜴、貓、炸豬排、白熊、企鵝等，藉此傳遞「希望大家能永遠在一起」的美好祝福，並且每半小時會有水舞秀；另外還包括讓人聯想到谷關溫泉意象的「來企泡湯」、呈現白熊悠閒品茗畫面的「白熊好品」，以及由人氣角色炸豬排與炸蝦尾坐鎮的「炸物食堂」，讓粉絲驚喜不斷、快門按不停。

▲「蜥望舞伴」每半小時會上演一次水舞秀。（攝影：楊婷雅）

歲末必訪！角落小夥伴點亮台中耶誕夜

2025 台中耶誕嘉年華以《角落小夥伴》為主題，串聯舊台中火車站、柳川與綠川水岸廊道，打造一場兼具童趣與耶誕氣息的歲末燈節盛會。除了舊火車站前廣場耶誕主燈與柳川療癒系主題燈飾外，綠川沿線同樣點亮繽紛耶誕燈飾，營造溫馨浪漫的夜間景緻。展期一路至元旦假期，無論是親子出遊、情侶約會或粉絲朝聖，都能在台中感受滿滿耶誕節慶氛圍，年底前不妨造訪台中，與角落小夥伴一同留下溫暖冬季回憶。

▲綠川水岸廊道耶誕老人裝飾。（攝影：楊婷雅）



▲活動期間舊火車站站前廣場有耶誕市集。（攝影：楊婷雅）











「2025台中耶誕嘉年華」資訊整理

耶誕點燈期間：2025年12月12日 ～ 2026年1月1日

展區地點：舊台中火車站、柳川水岸、綠川水岸

耶誕市集地點：舊台中火車站站前廣場

市集時間：平日 17:30 ～22:00、假日 14:00～ 22:00

