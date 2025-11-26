2025Fali Fali音樂節！193線公路×音樂藝術文化免費入場，三天免費感受花蓮文化力量。

2025FaliFali音樂節將於114年11月28日至30日在花蓮馬太林文化園區登場，集結魏如昀、鹹豬肉樂團等多位歌手與部落文化團體演出，並規劃藝術展區、接駁車及深度遊程，活動免費入場，融合音樂、藝術與永續旅行，是年度最具文化特色的音樂節之一。

時序入冬後的東台灣，縱谷裡的風開始有了不一樣的氣味，這是一股來自山海與稻浪交織的氣息，也是阿美族語中Fali所代表的風之意涵。備受期待的2025 Fali Fali音樂節即將於11月28日至30日展開，地點選在被譽為全台最美公路的193縣道旁，也就是花蓮玉里的馬太林文化園區。今年的音樂節不僅是一場聽覺的盛宴，更是一場融合當代藝術與部落靈魂的生活風格展演，主辦單位試圖在金黃稻穗與壯麗山脈之間，打造出一座沒有圍牆的美術館與音樂廳，讓每一位踏入這片土地的旅人，都能感受到藝術在跳動、文化在歌唱的生命力。



2025 Fali Fali音樂節匯聚跨國界卡司，魏如昀與巴大雄領軍開唱

本次音樂節的演出陣容展現了前所未有的廣度與深度，將在地底蘊與國際視野完美融合。三天活動中，歌手陣容包含實力派唱將魏如昀、風格獨具的鹹豬肉樂團、話題性十足的巴大雄、姑慕・巴紹以及莫言等知名音樂人。除了台灣在地的聲音，來自印尼萬隆的BottleSmoker樂團與吳利昂也將跨海助陣，為縱谷帶來世界音樂的多元節奏。樂團舞台同樣精彩，比亞酥樂團、海子樂團、Amuyi與她的花蓮朋友、LAWIS X MazBar & Lalan、偏執狂樂團以及YaMon Social Club將輪番上陣，用樂器與歌聲撼動現場。值得一提的是，活動特別規劃了原聲崛新秀舞台，風的孩子、高柔恩與Labere等新生代創作者將在此展現爆發力。此外，193線部落頭目、下德武部落、馬太林部落、織羅部落與洛合谷部落帶來的文化演出，以及大溪地悅舞集的南島風情舞蹈，都將讓這場音樂節成為族群文化交流的重要場域。

國際藝術大師優席夫坐鎮，在馬太林文化園區讓創作現場呼吸

今年的藝術展區是一大亮點，特別邀請到享譽國際的當代藝術家優席夫擔任藝術總監。優席夫強調在地化就是國際化的核心理念，他帶領11位藝術家進駐現場進行創作，打破了傳統展覽靜態陳列的框架。在馬太林文化園區的開放空間裡，民眾不再只是被動的觀賞者，而是能夠親眼見證藝術品從無到有的誕生過程，看見創作者如何運用材料與色彩，將部落的語言、生活記憶轉化為視覺語言。這種讓藝術在現場被呼吸、被創造的策展模式，讓每一件作品都與土地脈動緊密相連，也讓來到2025 Fali Fali音樂節的觀眾，能深刻體會到藝術是如何在自然環境中長出新的形狀，並延伸出強大的文化力量。

漫遊最美193縣道與稻田餐桌，體驗花蓮玉里的深層旅遊魅力

為了讓參與者能更深入體驗在地的生活風格，主辦單位精心規劃了兩條神仙級的體驗遊程。第一條路線主打稻田餐桌與藝術導覽，遊客可以在金黃色的稻浪中享用美食，宛如置身於畫作之中，甚至有機會巧遇藝術家進行深度導覽。第二條路線則聚焦於環保永續與減碳之旅，帶領遊客在呼吸新鮮空氣的同時實踐綠色旅遊，感受身心靈的徹底釋放。這不僅是一場音樂節，更是一次探索193縣道秘境的絕佳機會，讓人在風聲與樂聲中，重新找回與自然對話的頻率。

免費入場並提供環保接駁，輕鬆抵達花蓮玉里享受慢活時光

秉持著推廣部落文化與友善環境的精神，2025 Fali Fali音樂節全程免費入場。為了響應節能減碳並解決交通問題，主辦單位特別安排了活動接駁車服務，鼓勵民眾搭乘這班Chill列車輕鬆前往會場。這項貼心的規劃不僅免去了自行開車的疲勞與停車困擾，更體現了活動對於環境永續的重視。從11月28日週五下午開始，連續三天的活動將從下午2點持續至晚間9點，邀請所有熱愛音樂、藝術與自然的朋友，一同來到花蓮玉里，在馬太林文化園區感受這場由土地長出來的文化盛典。

2025FaliFali音樂節

活動時間：114年11月28日（五）至11月30日（日）；每日14:00－21:00

活動地點：花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區（位於193線公路沿線）※活動免費入場

音樂演出主題與卡司

11月28日（五）｜部落之夜

十三部落頭目聯合祈福

下德武部落

比亞酥樂團

風的孩子

鹹豬肉樂團

巴大雄

OPEN JAM

11月29日（六）｜南島之夜

馬太林部落

大溪地悅舞集

高柔恩

Labere

吳利昂、小碧

姑慕‧巴紹

魏如昀

BottleSmoker（印尼萬隆）

OPEN JAM

11月30日（日）｜原聲之夜

織羅部落

洛合谷部落

海子樂團

Amuyi與她的花蓮朋友

LAWIS X MazBar & Lalan

偏執狂樂團

YaMon Social Club

莫言

OPEN JAM

藝術體驗展區特色

藝術總監為國際級當代藝術家優席夫老師，邀請11位藝術家於現場創作，策展核心主題為「在地化就是國際化」，鼓勵觀者看見藝術如何在土地上被創造與呼吸

深度遊程報名資訊

路線一： 稻田餐桌×藝術體驗

報名連結：https://reurl.cc/qKd4Ap

路線二： 環保永續、減碳旅線

報名連結：https://reurl.cc/GGrmAx

※遊程需提前線上報名，名額有限

接駁車路線整理

路線一｜瑞穗溫泉公園 → 馬太林文化園區

車型：中巴，每班20人

去程：13:30、14:30、15:30、16:30、18:30

回程：19:00、20:00、21:00

路線二｜玉里車站 → 馬太林文化園區

車型：大巴，每班40人

去程：13:30、14:30、16:00、18:00

回程：20:00、21:00、22:00

路線三｜富里車站 → 安通溫泉飯店 → 馬太林文化園區

車型：中巴，每班20人

去程：13:00、14:30、16:00

回程：18:00、19:30、21:00

※建議提早排隊，恕不保留座位



注意事項

活動全程採戶外草地，建議穿著方便行走、防風保暖之服裝。

建議提前規劃住宿與交通，193線公路沿途依天候調整行車時間。

深度遊程需事前線上報名，額滿即停止報名。

活動採永續原則，請自備水壺與餐具，並配合垃圾分類及環境維護。

現場演出卡司及遊程資訊將陸續更新，請持續關注官方公告。







若你也想趁著音樂節順道探索花蓮的自然景觀與在地風土，我們整理了周邊旅行建議供參考

