【花蓮食記】豐春冰菓店 - 在地古早味甘蔗冰，只在夏天才吃得到

吃完了壽豐早點後，也很推薦來豐春冰菓店吃一下古早味的甘蔗冰，這間在當地經營了70年，也是很有歷史的老店，假日也是被觀光客排隊排爆的熱門冰店，店內有6種配料可選2種，配上清爽解膩的甘蔗冰，實在消暑。

▲開車前往可停壽豐車站前免費停車場，搭乘火車至壽豐車站下車，步行約1分鐘。

▲豐春冰菓店有個紅底白字招牌，當天早上造訪很幸運還沒什麼人，完全不用排隊。

▲豐春冰菓店菜單：有紅豆、綠豆、花豆、芋頭、仙草、蓮子六種配料可選兩種，一碗60元。

▲牆上標示著甘蔗冰的熱量成分，旁邊還有花蓮衛生局的食品認可，可以看出店家對自己產品的要求很高。

▲店內座位不多大部分購買的人都是外帶，製冰的機器設備就在座位旁，吃冰之餘還能欣賞一下這台古早的製冰設備。

▲冰店門口很貼心的設置洗手台和香皂，高度很適合小朋友。

▲甘蔗冰 60元：我們選了花豆和芋頭兩種配料，甘蔗冰沙是細顆粒類型，甜度適中有淡淡的甘蔗清香。

▲花豆和芋頭泥口感綿密甜度極高，單吃會有點甜膩，配上清爽的甘蔗冰一起吃剛剛好互補，好久沒吃到這種古早味的甘蔗冰。

雞蛋糕短評：使用甘蔗冰當基底，再鋪上2種配料，配料有6種可選，這次選了花豆和芋頭，甜度都很高，配上底部的甘蔗冰剛好解黏膩，店內座位不多常常滿位，只有夏天有開。



用餐環境★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



【豐春冰菓店美食資訊】

地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段79號

電話：038651530

官網：無

營業時間：10:30~17:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

