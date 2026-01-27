戀愛兔在小七！7-11西村優志20款極點周邊開賣，戀愛兔 開心熊貓絨毛抱枕毯必買。

7-11 推出西村優志聯名集點活動，集結開心熊貓等角色，超過20款絨毛與實用周邊登場，門市快閃購與集點卡同步開跑。

▲7-11 首度攜手西村優志，集結開心熊貓、小鼠、戀愛兔推出全店聯名集點商品。（攝影：張人尹）



▲7-11 西村優志聯名周邊一次登場超過20款，從收藏小物到實用商品同步開賣。（攝影：張人尹）

LINE貼圖「西村優志（西村裕二）」系列，因為戀愛兔大喊「你外遇」的表情貼圖，在台灣吸引許多粉絲關注。這次7-11首度攜手西村優志推出全店聯名集點企劃，一次集結「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」等高人氣角色，並以質感絨毛與日常配件為主角，獨家開發超過20款周邊商品。從收藏向的小物到生活實用單品，粉絲們在2/4起通通都能買起來。





貼圖角色小物首選推薦

▲7-11 推出限量幻彩雷射貼圖胸章，50款隨機設計把西村優志經典貼圖戴著走。（攝影：張人尹）

絨毛系列居家外出皆適合

▲7-11 推出25公分絨毛玩偶與抱枕毯，居家或辦公室都能被角色療癒包圍。（攝影：張人尹）

集點檔期與販售方式整理

▲7-11 西村優志聯名推出手拿包、托特提袋與隨行杯、飲料提袋，外出也能一路可愛。（攝影：張人尹）



▲7-11 聯名商品價格289元起，門市快閃購自2026/2/4 15:00起開跑。（攝影：張人尹）





7-11全店西村優志聯名集點活動

本次7-11 聯名中，粉絲必買的是限量幻彩雷射貼圖胸章，全系列共50款隨機設計，收錄開心熊貓、小鼠、戀愛兔等多款經典角色與語錄，單筆消費加價29元即可入手，就像是把經典INE貼圖戴在身上走。此外，可愛小物必收限量絨毛筆，兼具實用性可愛角色造型，單筆消費加價169元即可隨機獲得一款，是最推薦粉絲們入手的周邊小物。延續角色溫度感，7-11 此次同步推出多款絨毛系列商品，包含上班族超需要的「絨毛壓力球、伸縮證件套」，附可愛壓克力夾子的「限量筆袋」，還有居家療癒小物「25公分絨毛玩偶、抱枕毯」，讓角色元素自然融入生活場景，粉絲們不管在家、在辦公室都能到處耍可愛。為了滿足更多需求，這次7-11也推出外出可愛系周邊「大頭手拿包、托特提袋、絨毛玩偶飲料提袋、不鏽鋼隨行杯」，還有旅行時用的「行李箱、行李束帶、安全帽」，7-11 西村優志聯名商品價格帶自289元至1699元不等，消費加價購29元起就能入手，門市快閃購活動自2026/2/4 15:00起正式登場，單筆消費報會員手機即可購買，粉絲們準時衝。門市快閃購活動：2026年2月4日（三）下午15:00起至2026年3月1日（日）23：59止，單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。小7集點卡：2026年3月2日（一）下午15:00起至2026年4月30日（二）23：59止，6點加價購，只 販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。 門市現貨：商品到貨後即可販售，以門市數置為準，售完為止。看更多7-11西村優志集點