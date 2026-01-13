泡芙控要吃新甜點！拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」快閃，爆餡草莓尬千層泡芙。

Crizzi 脆日以拿破崙泡芙切入酥脆系甜點市場，主打千層結構與草莓口味設計，首發亮相快閃高雄漢神巨蛋。

2026年初就讓泡芙控幸福感爆棚！高雄甜點市場迎來全新拿破崙泡芙品牌「Crizzi 脆日」。主打與常見柔軟泡芙不同的酥脆層次口感，品牌以拿破崙泡芙為核心，鎖定喜歡口感表現與層次變化的甜點控。此次選擇高雄作為首次亮相城市，於即日起在高雄漢神巨蛋B1展開全台首場快閃，開幕第一天就在Threads上掀起討論，是今年甜點備受關注的新面孔。

▲Crizzi 脆日首法主打「草莓拿破崙大泡芙」結合新鮮草莓與自製草莓卡士達。 ▲Crizzi 脆日於即日起至2/9 快閃高雄漢神巨蛋。





全新拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」快閃！超酥脆泡芙

Crizzi 脆日的拿破崙泡芙，源自一段旅行中的味覺啟發。靈感來自老闆夫妻在九州旅途中品嚐到的驚豔口感，回到台灣後重新研發，打造出專注於千層酥脆層次的全新泡芙作品。為了穩定呈現外殼表現，製作過程中特別選用100％法國AOP認證萊思克發酵奶油，並結合在地職人累積20年的烘焙工法，讓泡芙外殼在酥脆與蓬鬆之間取得平衡。

▲全新拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」選用100％法國AOP認證萊思克發酵奶油製作，首發推出草莓口味。





酥脆泡芙搭爆餡草莓卡士達超過癮！

本次快閃首波以草莓口味作為主打，拿破崙大泡芙結合新鮮草莓與自製草莓卡士達，口感清爽、不易膩口。同步推出的拿破崙小泡芙，則搭配卡士達醬提供自由沾取的吃法，讓消費者能依照個人喜好調整每一口比例，也增加分享與分食的彈性。兼具口感層次與外型吸引力，也讓這款泡芙成為2026年初甜點市場的話題新選擇。

▲高雄甜點新品牌「Crizzi 脆日」也推出拿破崙小泡芙，附上卡士達醬隨個人喜好沾取。





Crizzi 脆日 拿破崙泡芙專賣

快閃期間：2026年1月12日至2月9日

快閃地點：高雄漢神巨蛋B1

品項

拿破崙大泡芙 草莓三重奏 145元／份

拿破崙小泡芙 275元／盒 (12顆小泡芙＋2罐卡士達）

注意事項：卡士達口味：香草或草莓可選





2026甜點控的最新清單！

