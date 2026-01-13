> 美食 > 泡芙控要吃新甜點！拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」快閃，爆餡草莓尬千層泡芙。

泡芙控要吃新甜點！拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」快閃，爆餡草莓尬千層泡芙。

tiger Walker 玩樂季落羽松台北景點免費景點青青食尚花園會館
2026-01-13 18:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:Crizzi 脆日
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

Crizzi 脆日以拿破崙泡芙切入酥脆系甜點市場，主打千層結構與草莓口味設計，首發亮相快閃高雄漢神巨蛋。

2026年初就讓泡芙控幸福感爆棚！高雄甜點市場迎來全新拿破崙泡芙品牌「Crizzi 脆日」。主打與常見柔軟泡芙不同的酥脆層次口感，品牌以拿破崙泡芙為核心，鎖定喜歡口感表現與層次變化的甜點控。此次選擇高雄作為首次亮相城市，於即日起在高雄漢神巨蛋B1展開全台首場快閃，開幕第一天就在Threads上掀起討論，是今年甜點備受關注的新面孔。

▲Crizzi 脆日首法主打「草莓拿破崙大泡芙」結合新鮮草莓與自製草莓卡士達。
▲Crizzi 脆日首法主打「草莓拿破崙大泡芙」結合新鮮草莓與自製草莓卡士達。
▲Crizzi 脆日於即日起至2/9 快閃高雄漢神巨蛋。
▲Crizzi 脆日於即日起至2/9 快閃高雄漢神巨蛋。

全新拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」快閃！超酥脆泡芙

Crizzi 脆日的拿破崙泡芙，源自一段旅行中的味覺啟發。靈感來自老闆夫妻在九州旅途中品嚐到的驚豔口感，回到台灣後重新研發，打造出專注於千層酥脆層次的全新泡芙作品。為了穩定呈現外殼表現，製作過程中特別選用100％法國AOP認證萊思克發酵奶油，並結合在地職人累積20年的烘焙工法，讓泡芙外殼在酥脆與蓬鬆之間取得平衡。

▲全新拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」選用100％法國AOP認證萊思克發酵奶油製作，首發推出草莓口味。
▲全新拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」選用100％法國AOP認證萊思克發酵奶油製作，首發推出草莓口味。

酥脆泡芙搭爆餡草莓卡士達超過癮！

本次快閃首波以草莓口味作為主打，拿破崙大泡芙結合新鮮草莓與自製草莓卡士達，口感清爽、不易膩口。同步推出的拿破崙小泡芙，則搭配卡士達醬提供自由沾取的吃法，讓消費者能依照個人喜好調整每一口比例，也增加分享與分食的彈性。兼具口感層次與外型吸引力，也讓這款泡芙成為2026年初甜點市場的話題新選擇。

▲高雄甜點新品牌「Crizzi 脆日」也推出拿破崙小泡芙，附上卡士達醬隨個人喜好沾取。
▲高雄甜點新品牌「Crizzi 脆日」也推出拿破崙小泡芙，附上卡士達醬隨個人喜好沾取。


Crizzi 脆日 拿破崙泡芙專賣

快閃期間：2026年1月12日至2月9日
快閃地點：高雄漢神巨蛋B1
品項
拿破崙大泡芙 草莓三重奏 145元／份
拿破崙小泡芙 275元／盒 (12顆小泡芙＋2罐卡士達）
注意事項：卡士達口味：香草或草莓可選

2026甜點控的最新清單！

推薦閱讀：吉比花生甜點全聯就有！15款新品先推花生布丁蛋糕，花生控35元吃。

推薦閱讀：韓國排隊名店KITCHEN205快閃晶華！草莓蛋糕、巧克力新品與法式甜點，快閃日期與新品一次看。

推薦閱讀：壽司郎新甜點、新壽司！厚切中腹、喫茶店聖代先推，11款新菜最便宜50元。


更多拿破崙泡芙「Crizzi 脆日」照片

▲主打拿破崙泡芙的「Crizzi 脆日」也推出迷你一口吃版本，尺寸縮小、但千層酥脆層次依舊。
▲主打拿破崙泡芙的「Crizzi 脆日」也推出迷你一口吃版本，尺寸縮小、但千層酥脆層次依舊。
▲Crizzi 脆日拿破崙小泡芙一口吃大小，超涮嘴。
▲Crizzi 脆日拿破崙小泡芙一口吃大小，超涮嘴。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
食芋堂草莓芋泥季來了！草莓芋泥杯、泡芙8款推薦，冬季限定甜點要吃。
食芋堂草莓芋泥季來了！草莓芋泥杯、泡芙8款推薦，冬季限定甜點要吃。
編輯 鄭雅之
7-11草莓泡芙霜淇淋！7-11甘王草莓卡士達霜淇淋10元升級泡芙，第二件半價開吃。
7-11草莓泡芙霜淇淋！7-11甘王草莓卡士達霜淇淋10元升級泡芙，第二件半價開吃。
編輯 張人尹
甜點迷真的會瘋掉！時飴最近的千層蛋糕新品每一個都超想吃，口味選擇困難了啦 🥹父親節限定款「斑蘭芒果聖多諾黑千層」，斑蘭的香氣跟芒果居然超搭，清爽又有層次！上面還有焦糖泡芙跟芒果泡芙，酥脆綿密交錯好滿足
甜點迷真的會瘋掉！時飴最近的千層蛋糕新品每一個都超想吃，口味選擇困難了啦 🥹父親節限定款「斑蘭芒果聖多諾黑千層」，斑蘭的香氣跟芒果居然超搭，清爽又有層次！上面還有焦糖泡芙跟芒果泡芙，酥脆綿密交錯好滿足
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
草莓大福、巨無霸布丁塔搶先吃！貓茶町草莓季主打台灣茶甜點，板橋美食地圖新亮點。
草莓大福、巨無霸布丁塔搶先吃！貓茶町草莓季主打台灣茶甜點，板橋美食地圖新亮點。
編輯 李維唐
圈島波士頓派夏季限定「松鼠好芒」登場！「松鼠好芒」芒果蛋糕每日新鮮製作，選用大塊香甜芒果果肉蛋糕體濕潤綿密、鮮奶油清爽滑順每一口都吃得到滿滿芒果，甜而不膩！
圈島波士頓派夏季限定「松鼠好芒」登場！「松鼠好芒」芒果蛋糕每日新鮮製作，選用大塊香甜芒果果肉蛋糕體濕潤綿密、鮮奶油清爽滑順每一口都吃得到滿滿芒果，甜而不膩！
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

青青食尚花園會館

02-2841-1996
台北市士林區至善路二段266巷32號
4.7