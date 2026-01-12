韓國排隊名店KITCHEN205快閃晶華！草莓蛋糕、巧克力新品與法式甜點，快閃日期與新品一次看。

草莓控尖叫！晶華再度攜手韓國排隊名店KITCHEN205，不用飛首爾就能吃到傳奇草莓蛋糕，還有超美帕妃杯絕對要吃爆，冬天就是要被草莓淹沒！

隨著冬季冷冽的空氣降臨，城市裡的甜點地圖也染上了一抹誘人的粉嫩色調，對於追求生活儀式感的饕客而言，一年一度的草莓盛宴無疑是冬季最令人期待的慶典。作為台北奢華旅宿指標的台北晶華酒店，今年再度展現其在甜點策展上的強大實力，不僅由法籍行政主廚羅倫親自操刀設計一系列精品級法式草莓甜點，更回應廣大粉絲的熱烈敲碗，宣佈將於2026年1月22日至2月22日期間，二度攜手韓國首爾的「甜點霸主」KITCHEN205進行快閃。這次的回歸不只是經典重現，更帶來了令人驚喜的全新口味與視覺系甜點，企圖用一顆顆鮮紅欲滴的草莓，攻佔台北甜點控的味蕾與社群版面。

▲韓國人氣甜點品牌KITCHEN205招牌「經典草莓園蛋糕」，以大量新鮮草莓搭配特製奶油與海綿蛋糕，視覺與風味皆以草莓為主角。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



韓國首爾排隊名店KITCHEN205回歸，再現每30秒賣出一顆傳奇

提到韓國甜點界的傳奇，KITCHEN205絕對佔有一席之地，這家被譽為韓國「裸感草莓蛋糕」始祖的名店，曾在首爾本店創下開幕當日「每30秒售出一顆」的驚人紀錄。去年首度跨海來台快閃進駐晶華酒店，便締造了單月銷售破萬顆的傲人佳績，甚至打破了晶華酒店開幕以來的單月蛋糕銷售紀錄。這款讓無數人甘願排隊等待的「經典草莓園蛋糕」，其魅力在於對食材的極致純粹與堅持，選用色澤豔麗、果香濃郁的新鮮草莓，搭配蓬鬆濕潤的海綿蛋糕與輕盈不膩的特製鮮奶油，入口即化的口感中伴隨著草莓爆汁的鮮甜，視覺上更呈現出「以草莓為尊」的澎湃感。今年草莓季KITCHEN205將帶著這款鎮店之寶強勢回歸，讓尚未品嚐過或想再次回味的消費者，不用飛往首爾也能在台北享受到零時差的韓系美味。

▲KITCHEN205全新推出「巧克力草莓蛋糕」，以巧克力蛋糕體結合鮮草莓與奶油，風味更為成熟濃郁。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

巧克力草莓蛋糕與冬日草莓帕妃首度登台，奢華堆疊視覺味覺雙重饗宴

為了帶給台灣消費者全新的味覺體驗，KITCHEN205此次快閃更誠意十足地推出了兩款首度登台的新品。其中「巧克力草莓園蛋糕」是專為偏好成熟風味的大人系甜點愛好者所設計，以濃郁綿密的巧克力海綿蛋糕為基底，夾層中豪邁地鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油，頂層更覆蓋著細緻光亮的巧克力鏡面並綴以整顆鮮紅草莓。切開蛋糕的瞬間，紅白黑三色層次分明，巧克力深沉的苦甜香氣與草莓的清新果酸在口中交織出優雅平衡，風味醇厚而迷人。另一款焦點新品則是視覺張力十足的「冬日草莓帕妃」，這款甜點完美詮釋了韓系甜點的精緻美學，透明的三角杯中層層堆疊著新鮮草莓、軟綿海綿蛋糕、健康的全穀燕麥與清爽優格，頂端再堆滿整顆草莓並輕灑如雪花般的糖粉。無論是外帶雙入組分享甜蜜，或是選擇在azie餐廳內用搭配咖啡茶飲的午茶組，這款帕妃都能讓人在品嚐的每一口中，感受到草莓身為主角的絕對存在感。

▲以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕的「冬日草莓帕妃」，不僅視覺張力十足，每一口都能吃到滿滿草莓。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



法式甜點工藝演繹草莓多重宇宙，晶華主廚羅倫打造精品級草莓盛宴

除了韓系甜點的強勢助攻，台北晶華酒店自身的法式甜點底蘊同樣不容小覷。由甜點行政主廚羅倫親自設計的草莓限定系列，展現了正統法式甜點的細膩工藝。其中「草莓布雷斯特泡芙」巧妙地將新鮮草莓與蜜漬草莓結合，搭配香氣獨特的開心果慕斯琳奶油，在酥脆的泡芙皮間創造出豐富的層次與口感。另一款經典之作「草莓聖安娜泡芙」，則是以焦糖酥皮與焦糖泡芙為基底，層層堆疊香草香緹、濃郁草莓醬與鮮紅草莓，每一口都充滿了法式優雅的經典風味。而造型吸睛的「法式經典草莓慕斯蛋糕」，則是以手指餅乾圍邊，包裹著香草慕斯林與整顆草莓，口感輕盈滑順如雲朵般細緻。此外主廚還推出了適合聚會分享的草莓塔、口感酥脆的草莓千層酥，以及充滿農曆新年喜氣意象的草莓元寶，讓這場草莓盛宴不僅是味覺的享受，更是視覺的藝術展演。

▲「法式經典草莓慕斯蛋糕」以手指餅乾海綿與香草慕斯林堆疊整顆草莓，口感輕盈而富視覺張力。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

晶華草莓季預購開跑，線上線下同步搶攻冬季甜點儀式感

迎接草莓盛產的季節，這場結合了韓風潮流與法式經典的甜點饗宴即日起正式展開。KITCHEN205的快閃活動將於1月22日啟動，其帶來的「經典草莓園蛋糕」與新品「巧克力草莓園蛋糕」每顆6吋售價1980元，而造型精美的「冬日草莓帕妃」外帶2入組售價880元。若想悠閒享受午後時光，azie餐廳提供的內用「冬日草莓帕妃午茶組」每組780元並包含飲品。與此同時晶華酒店主廚團隊設計的各式草莓甜點也同步於「晶華美食到你家」平台開放預購，每款380元起。無論是想要在過年期間與親友團聚分享，或是想在這個冬天慰勞辛苦一整年的自己，這些宛如珠寶般璀璨的草莓甜點，都將成為這個冬季最甜蜜的記憶點。

▲層次分明的草莓蛋糕切面，展現出KITCHEN205對於草莓用量的豪邁與蛋糕結構的細緻。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



台北晶華酒店「草莓盛宴」x KITCHEN205 快閃回歸

晶華酒店草莓限定甜點：即日起開始供應

KITCHEN205 快閃櫃：2026年1月22日 至 2026年2月22日

必吃推薦

KITCHEN205 韓國甜點： 經典草莓園蛋糕、新品「巧克力草莓園蛋糕」、新品「冬日草莓帕妃」 。

晶華主廚羅倫法式甜點： 草莓布雷斯特泡芙、草莓聖安娜泡芙、法式經典草莓慕斯蛋糕、草莓塔、草莓千層酥、草莓元寶 。

優惠與價格資訊：

KITCHEN205 蛋糕（6吋）：1,980元

冬日草莓帕妃（外帶2入組）：880元

冬日草莓帕妃午茶組（azie餐廳內用，含飲品）：780元（需加一成服務費）

晶華主廚草莓甜點：每款380元起

洽詢電話： (02)-2523-8000 轉 Regent Gift Shop 或 azie餐廳

地址： 台北晶華酒店 (台北市中山北路2段39巷3號)

吃完了這款神級蛋糕如果還覺得意猶未盡，不妨看看還有哪些隱藏版草莓甜點值得一試

推薦閱讀：首創整顆生甜甜圈包進大福！雪系町「雪藏草莓大福」快閃誠品南西，買5送抽獎再折30元。

推薦閱讀：Horoyoi微醉草莓蘇打7-ELEVEN獨家開賣！冬季限定夢幻粉紅氣泡飲打造曖昧告白神助攻。

推薦閱讀：乖乖飲料喝起來！發發聯名乖乖 草莓煉乳優格新品，草莓季乖乖全家限定開賣。