Horoyoi微醉草莓蘇打7-ELEVEN獨家開賣！冬季限定夢幻粉紅氣泡飲打造曖昧告白神助攻。

Horoyoi微醉草莓蘇打冬季限定上市，全台7-ELEVEN獨家販售。3%低酒精酸甜氣泡口感，搭配白色沙瓦隱藏版喝法，打造新年浪漫微醺時刻。

隨著冬季草莓季的浪漫來襲，城市街頭充滿了粉紅色的甜蜜氛圍，對於喜愛享受微醺時光的都會男女來說，一款能點綴節慶氛圍的低酒精飲品絕對是聚會必備單品。來自日本三得利的超人氣低酒精飲料品牌Horoyoi微醉，於2025年12月24日正式推出全新季節限定口味「草莓蘇打」，這款讓粉絲引頸期盼的夢幻逸品已在全台7-ELEVEN獨家上架 。Horoyoi微醉不僅帶來了酸甜交織的全新風味，更透過創意十足的巨型CGI影片攻佔台北地標，邀請所有人一同在新年初始，收藏屬於冬日的怦然心動時刻 。



▲氣泡與草莓香交織的冬日浪漫碰撞！一口草莓蘇打，開啟冬季最心動的微醉莓好時刻 圖／三得利微醉提供；窩客島整理

Horoyoi微醉草莓蘇打口感揭密，細緻氣泡勾勒冬季限定的粉紅浪漫

打開拉環的瞬間，撲鼻而來的是濃郁而自然的草莓果香，這正是Horoyoi微醉草莓蘇打最迷人的開場白。這款新品以細緻綿密的氣泡為基底，完美襯托出草莓特有的酸甜滋味，入口後清爽而不甜膩，彷彿將整顆草莓的精華濃縮於舌尖 。酒精濃度僅有3%的設計，不僅保留了剛剛好的微醺放鬆感，更避免了烈酒的厚重負擔，非常適合不勝酒力或是想要享受輕鬆氛圍的消費者 。瓶身設計同樣別出心裁，選用質感的草莓紅色調為主體，搭配跳躍的氣泡與慶典彩帶元素，視覺上就充滿了濃厚的冬日節慶感，無論是拿在手中拍照打卡，或是擺放在派對餐桌上，都能瞬間點亮現場氛圍 。

台北街頭驚見巨型草莓蘇打，Horoyoi微醉打造超現實CGI影片引爆話題

為了慶祝新品上市並傳遞戀愛般的悸動感，Horoyoi微醉這次玩心大開，推出了一支充滿超現實美感的CGI宣傳影片。影片中可見巨大的Horoyoi微醉草莓蘇打罐從草莓園地底緩緩升起，帶著粉紅色的氣泡與愛心，輕盈地穿梭於台北101與大巨蛋等知名地標之間，最終降臨在文藝氣息濃厚的華山 。這支影片不僅在社群媒體上引發熱烈討論，更象徵著新年的熱烈氛圍與戀愛心跳的加速。品牌希望透過這樣的創意視覺，傳達出「曖昧莓關係」的主題，鼓勵年輕人在這個冬天，無論是透過一次溫暖的擁抱，還是一場交換禮物的聚會，都能勇敢表達心意，讓這款草莓蘇打成為從曖昧跨越到心動的最佳神助攻 。



▲微醉同時推薦冬季限定飲法「草莓蘇打 × 白色沙瓦」莓好特調，將白色沙瓦的清爽基底與草莓香甜完美融合，呈現柔順富層次的「莓好」口感。圖／三得利微醉提供；窩客島整理

內行人才懂的隱藏版特調，草莓蘇打混搭白色沙瓦蹦出雙重莓好滋味

除了單喝享受原味的清爽，Horoyoi微醉官方更不藏私地公開了冬季限定的隱藏版喝法「莓好特調」。只要將此次全新的草莓蘇打，與品牌經典暢銷的「白色沙瓦」相互調和，就能碰撞出截然不同的驚喜口感 。白色沙瓦原本就帶有清新的乳酸香氣，與草莓蘇打的果香結合後，口感變得更加柔順且層次豐富，彷彿在口中上演一場草莓與乳酸的圓舞曲 。這款特調不僅色澤粉嫩夢幻，口感更是甜美加倍，非常適合在與閨蜜的居家派對，或是與戀人的燭光晚餐中端出，展現出獨特的生活品味與儀式感 。

全台7-ELEVEN獨家販售資訊，把握機會收藏冬日專屬的微醉日常

想要體驗這份冬日限定的甜蜜滋味，現在走進全台7-ELEVEN就能輕鬆入手。Horoyoi微醉草莓蘇打建議售價為新台幣59元，已於2025年12月24日正式開賣 。此外，為了滿足更多元的味蕾需求，全新的「Horoyoi微醉綜合果汁」也同步登場，並於7-ELEVEN、家樂福、Mia C’bon、Donki等多個通路販售 。在這個充滿聚會與歡笑的季節，不妨帶上一手Horoyoi微醉，無論是獨自享受音樂的Me Time，或是與親朋好友舉杯慶祝，都能在每一口酸甜氣泡中，找到屬於自己的「微醉日常（Horoyoi Moment）」，讓2026年的開始充滿粉紅色的莓好回憶 。



▲Horoyoi 微醉同時推薦冬季限定飲法——「草莓蘇打 × 白色沙瓦」莓好特調，將白色沙瓦的清爽基底與草莓香甜完美融合，呈現柔順富層次的「莓好」口感。圖／三得利微醉提供；窩客島整理

Horoyoi微醉「草莓蘇打」冬季限定新品上市

活動時間： 2025年12月24日起正式上市

活動內容：