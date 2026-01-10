首創整顆生甜甜圈包進大福！雪系町「雪藏草莓大福」快閃誠品南西，買5送抽獎再折30元。

誠品南西變身雪國小鎮！雪系町生甜甜圈推出草莓季，首創「大福包甜甜圈」神級口感，加上超夢幻雪景打卡牆，絕對是今年冬天最浪漫的甜點邂逅 。

隨著氣溫驟降，冬日的台北街頭正需要一份能溫暖人心的甜點來療癒身心。近年在台灣掀起排隊熱潮的日式生甜甜圈品牌「雪系町生ドーナツ」，選在草莓盛產的季節，正式進駐台北文青聚集地——誠品生活南西店。即日起至1月31日，雪系町將1樓廣場打造成一座夢幻的雪國小鎮，並以此為舞台，推出草莓季限定的「花・光・夢」三大主題甜點，試圖用高彩度的視覺與極致口感，重新定義冬日甜點的奢華標準 。這不僅是一場味覺的饗宴，更是一場關於視覺與季節感的浪漫展演。

全台首創的「雪藏草莓大福」口味，這款甜點徹底顛覆了大眾對大福與甜甜圈的既定印象。



絕美雪景與花海雙主題，打造台北最浪漫甜點地標

為了讓消費者能沉浸在不同的季節氛圍中，雪系町此次快閃活動展現了極具巧思的空間設計美學。品牌以「春冬兩季」為核心概念，在台北車站店與誠品南西店分別呈現截然不同的風景 。走進誠品南西快閃店，映入眼簾的是以「冬日雪景」為主題的純白場域，潔白的雪樹與溫暖的燈光交織，彷彿將人瞬間帶往北海道的雪國小鎮 。在這樣的靜謐空間裡，享用一顆口感如雲朵般柔軟的生甜甜圈，成為了這個冬天最溫柔的慰藉 。反觀台北車站門市，則以春日花季為靈感，用盛放的花海牆面呼應甜點的輕盈層次，兩間門市各具特色，滿足了喜愛拍照打卡的甜點迷 。

不同於南西店的雪景，雪系町北車店以春日花季為主題，呈現出花團錦簇的熱鬧氛圍。

全台首創口感神作，整顆生甜甜圈包進麻糬的雪藏草莓大福

本次草莓季最受矚目的焦點，莫過於全台首創的「雪藏草莓大福」口味。這款甜點徹底顛覆了大眾對大福與甜甜圈的既定印象，雪系町發揮獨家創意，將整顆鬆軟的生甜甜圈豪邁地包進潔白通透的麻糬皮中 。在視覺上，這款甜點以象徵深邃夢境的紫色為基調，高對比的色彩襯托出麻糬的晶瑩剔透，宛如夜色中靜靜綻放的花朵 。一口咬下，首先感受到的是麻糬皮的Q彈，緊接著是生甜甜圈的蓬鬆，隨後溫潤的香草卡士達醬與新鮮草莓果肉在口中爆發，完美融合了Q、鬆、滑、脆四重口感，層次分明卻又和諧共存，絕對是選擇障礙者不容錯過的驚喜之作 。

全台首創口感神作，整顆生甜甜圈包進麻糬的雪藏草莓大福。



霧面粉紅視覺系甜點，優格草莓酸甜層次如初戀滋味

如果說雪藏草莓大福是夜晚的夢境，那麼「優格草莓」口味就是清晨的第一道粉紅霞光。這款被譽為「相機先食」的夢幻逸品，主打極致的粉紅絲絨視覺感 。甜甜圈外層360度裹滿了細緻的霧面莓果粉，視覺效果柔和如初雪般迷人 。口味設計上更是細膩，內餡灌入了酸甜清新的莓果優格醬，並藏入整顆飽滿草莓，頂端再鑲嵌一顆完整草莓作為點綴 。從入口時的粉末細緻感，到內餡的多汁酸甜，每一口都充滿了戀愛般的粉紅泡泡，勢必將在Instagram上掀起一波洗版熱潮 。

雪系町生ドーナツ「優格草莓」口味就是清晨的第一道粉紅霞光。

彷彿冬日暖陽的溫柔，粉雪草莓與瑪斯卡彭的完美圓舞曲

針對重視味覺深度的老饕，雪系町推出了以溫暖黃色光影為靈感的「粉雪草莓」口味 。這款甜點的設計概念源自於冬日灑落雪地的暖陽，帶給人明亮而愉悅的感受。職人將特製的瑪斯卡彭草莓鮮奶油堆疊在輕盈的生甜甜圈上，濃郁的乳香中帶有草莓的清香，口感溫潤而不膩 。內層抹上細緻的草莓鮮奶油，頂層則鋪滿嚴選的新鮮草莓切片，粉嫩與鮮紅的交織，宛如一座日式雪中花園 。每一口都能吃到如雲朵般綿密的生乳香氣，是能溫柔驅散冬日寒意的「光之滋味」 。





職人手作的極致生感，解密入口即化的雲朵般口感秘密

雪系町之所以能在競爭激烈的甜點市場中脫穎而出，關鍵在於其對「生（Nama）」字奧義的堅持。「生」在日文語境中代表著新鮮、濕潤與入口即化，這也是品牌的核心製程哲學 。為了實現這種難以複製的口感，雪系町建立了高度的技術壁壘，從麵體的含水比例精算、發酵節奏的掌握，到油溫控制與內餡包覆結構，每一個環節都經過精密計算 。正是這份對細節的偏執，造就了生甜甜圈那種柔軟卻不塌陷、濕潤卻不油膩的完美狀態，讓消費者在每一口咀嚼中，都能感受到職人手作的溫度 。

雪系町生ドーナツ從入口時的粉末細緻感，到內餡的多汁酸甜，每一口都充滿了戀愛般的粉紅泡泡。



快閃限定優惠攻略，抽御神籤試手氣與IG打卡現折活動

為了回饋廣大甜點迷的支持，雪系町在誠品南西快閃期間推出了誠意滿滿的限定活動。只要在現場任選5入甜甜圈盒裝（口味不限），即可參加「花見莓好御神籤」抽獎活動，讓大家在品嚐美味的同時，也能試試冬日的好運氣 。此外，針對喜愛分享生活的年輕族群，品牌也推出了社群互動優惠：凡追蹤官方IG帳號，於門市打卡牆拍照並上傳限時動態Tag官方帳號，結帳時出示畫面即可享有現折30元的優惠（消費需滿200元） 。這場結合了視覺、味覺與互動樂趣的草莓盛典，僅至1月31日止，甜點控們務必把握機會前往朝聖 。

雪系町生ドーナツ現場快閃情境照。

雪系町生ドーナツ 誠品南西快閃店限定活動

活動時間：即日起至 2026 年 1 月 31 日

滿額抽獎：凡任選 5 入盒裝（口味不限），即可參加「花見莓好御神籤」抽獎乙次，試手氣拿好運 。

打卡現折：追蹤官方 IG 帳號，於門市打卡牆拍照並上傳限動 Tag 官方帳號，結帳出示畫面即可折抵 30 元（需消費滿 200 元，每帳號限折乙次）。

地點：台北市中山區南京西路 14 號（誠品生活南西 1F 廣場）

營業時間：週一至週四 11:00－22:00、週五至週日 11:00－22:30

除了雪系町的夢幻生甜甜圈，這個冬天還有更多讓草莓控失心瘋的甜點清單，快來看看哪一款是你的最愛

