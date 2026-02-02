CoCo買一送一！CoCo莓好雙果茶第二杯0元，美樂蒂聯名紙杯拍起來。

CoCo都可於2026/02/04推出美樂蒂聯名活動，搭配好友日限定「莓好雙果茶享買一送一」優惠，飲料控第二杯0元飲料喝起來。

手搖飲品牌 CoCo都可在年節前推出「美樂蒂」聯名企劃，以粉紅色系紙杯為日常加上一層可愛濾鏡。這次聯名不只讓飲料變得好拍，這次CoCo再加碼在2/4週三好友日，推出一日限定「莓好雙果茶」買一送一快閃優惠，讓飲料控用最粉嫩的飲品、搭配可愛聯名杯，一起少女心爆發。



▲CoCo都可推出美樂蒂聯名紙杯，粉紅色系設計成為近期日常外帶飲料的視覺亮點之一。

好友日優惠一次整理

▲CoCo都可週三好友日推出莓好雙果茶買一送一優惠，粉絲可線上領券參與。

配合週三好友日，CoCo都可同步推出限定優惠，在2026/02/04當日，粉絲可透過線上平台領券，於都可訂線上平台或官方LINE完成領券，購買「莓好雙果茶(L)」享有第二杯0元，兩杯合計75元。每人可領取2張券，等於最多可兌換4杯飲料，冬天必喝的「莓好雙果茶」買一送一絕對要跟上。





莓果紅茶的療癒搭配

▲CoCo都可 莓好雙果茶結合草莓與蔓越莓果香，搭配紅茶呈現平衡風味。

CoCo好友日優惠

本次活動主打的莓好雙果茶，以草莓與蔓越莓兩款果物為主角，結合紅茶基底，呈現果香與茶香交織的風味層次。入口能感受到莓果的酸甜感，但不會過於膩口，無論選擇溫飲或冰飲都適合，也是每年秋冬都讓人期待回歸的品項。讓飲料控趁這這一波「莓好雙果茶買一送一」優惠，準時喝起來。活動日期：2026/02/04當日活動方式：透過CoCo官方LINE 或在都可訂平台，領券並購買「莓好雙果茶(L)」享有第二杯0元優惠。活動說明：每人可領2張券(共4杯飲料)，糖度、溫度由顧客選擇，數量有限，售完為止，優惠恕不併用。