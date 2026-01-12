CoCo莓果10元開喝！CoCo好友日莓好雙果茶第二杯10元，生椰拿鐵組合90元喝起來。

CoCo都可於2026/01/14推出好友日與明星組優惠，包含莓好雙果茶第二杯10元，以及百香雙響炮搭配生椰職人拿鐵2杯90元，節前補飲料選擇更省。

▲CoCo都可冬季回歸「莓好雙果茶」，以草莓與蔓越莓搭配紅茶，果香與茶韻平衡，成為年前聚會常見選擇。

好友日限定優惠粉絲輕鬆入手

▲CoCo都可於2026/01/14好友日推出「莓好雙果茶(L)」第二杯10元優惠，線上領券即可兌換，適合粉絲揪團。

雙明星組合年前一次滿足

▲CoCo都可推出「百香雙響炮(L)+生椰職人拿鐵(14oz)」明星組合，酸甜果茶搭配椰香咖啡，適合節前一次帶走。

CoCo好友日優惠

CoCo明星商品優惠組合

飲料控必看必喝的飲料新話題

CoCo莓果飲料最低10元喝！這次CoCo為了讓飲料控嚐鮮開喝，在01/14週三好友日優惠，針對冬季限定飲品「莓好雙果茶(L)」第二杯10元優惠，此外還有話題度超高的「生椰職人拿鐵」與人氣經典必喝「百香雙響炮」雙杯組合優惠，讓粉絲們舊愛新歡一次都喝到。「莓好雙果茶」以草莓搭配蔓越莓，結合紅茶基底，喝得到果香也保留茶韻，不論溫飲或冰飲都適合。為了回饋粉絲，CoCo都可在2026/01/14推出週三好友日優惠，透過都可訂線上平台領券，即可享「莓好雙果茶(L)」第二杯10元，2杯只要85元。每人可領2張券，一次最多可換4杯。除了果茶優惠，CoCo都可近期推出新品「生椰職人拿鐵」則以椰漿、椰子汁與現磨咖啡調和，也可加價加料粉角，喝起來更有飽足感。這次CoCo推出明星商品優惠組合，自2026/01/14起，臨櫃與線上皆可預購「百香雙響炮(L)+生椰職人拿鐵(14oz)」2杯組90元，讓粉絲們一次滿足。活動期間：2026/01/14活動內容：領優惠券可享「莓好雙果茶(L)」第二杯10元優惠。活動方式：透過CoCo官方LINE 或在都可訂線上點購活動日期：2026/1/14起至各店售完為止活動門市：臨櫃點餐、都可訂線上點購活動內容：「百香雙響炮(L)+生椰職人拿鐵(14oz)」2杯組90元。

