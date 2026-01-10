迷客夏奶茶39元開喝！迷客夏飲料組合優惠2杯最低79元，鮮奶茶39元就能喝。

迷客夏1月推出新年手搖優惠，包含奶茶最低39元、雙杯79元起門市優惠，並同步舉辦雀「蘋」中選活動，週週抽iPhone17系列等蘋果好禮，喝飲料也能參加抽獎。

▲迷客夏新年推出門市優惠與抽獎活動，1月起喝手搖也能同步參加回饋企劃。



▲迷客夏整合門市與線上點餐平台，讓粉絲消費日常也能累積抽獎機會。

迷客夏奶茶最低39元 雙杯79元起

▲迷客夏1月門市雙週優惠，鮮奶茶最低39元就能加購，搭配彈性升級。

雀蘋中選 週週抽好禮

▲迷客夏推出雀「蘋」中選活動，消費2杯就能參加週週抽蘋果好禮。

迷客夏飲料優惠活動資訊

迷客夏奶茶最低39元開喝！迷客夏從1月開始推出一系列新年回饋活動，結合門市飲品優惠與抽獎企劃，讓粉絲在日常買飲料時也能同步參加好運活動。其中包含鮮奶茶加購39元優惠、以及奶茶+純茶雙杯組合最低79元起，讓飲料控自己喝、揪團喝都優惠。此外，還有喝飲料抽iPhone17超狂抽獎活動，飲料控喝起來。迷客夏在1月門市推出兩波飲品優惠，第一波自1/7-1/20，只要在活動門市現場購買2杯飲品，就能以最低39元加購M杯鮮奶茶，並可自費差額加料或升級大杯。第二波則自1/21-2/3，主打雙杯優惠組合，購買指定L杯鮮奶茶搭配指定茶款，北部享優惠價89元，南部享優惠價79元起，同樣可自費差額加料，讓粉絲自由搭配。除了價格優惠，迷客夏同步推出雀「蘋」中選抽獎活動，在2026/1/7-2/3期間，只要在活動門市或線上點餐平台單筆消費購買任2杯飲品，並完成指定任務，即可獲得抽獎機會。活動期間連續四週，每週抽出iPhone17系列、AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11各1名等大獎，門市與線上消費都能參加，購買杯數越多，累積的抽獎機會也越多，讓飲料控趁機喝起來。活動期間：2026年1月7日(三)至2026年1月20日(二)活動內容：至迷客夏活動門市現場購買2杯飲品享加購$39茶拿鐵M杯1杯加購品項：大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵。可自費差額加料、升級大杯，活動優惠可累計。活動期間：2026年1月21日(三)至2026年2月3日(二)活動內容：至迷客夏活動門市現場購買A區醇濃鮮奶茶L杯+B區愛茶的牛，即享優惠驚喜，北部優惠價$89元、南部優惠價$79元醇濃鮮奶茶/愛茶的牛適用茶底：大正醇香紅茶、英倫伯爵紅茶、茉莉原淬綠茶、原片初露青茶、琥珀高峰烏龍。可自費差額加料，活動優惠可累計。

雀「蘋」中選 週週抽蘋果「豪」禮 活動資訊





飲料優惠 飲料新品 喝手搖杯靈感必揪

活動期間：2026年1月7日(三)至2026年2月3日(二)活動內容：至活動門市現場購買或迷客夏線上點餐平台「迷點」，單筆消費任購2杯飲品並完成指定任務即可參加活動，週週抽iPhone17系列、Airpods Pro 3、Apple Watch Series 11，活動共四週，每週各品項各抽出1名，共抽出12名幸運兒。

