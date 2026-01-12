0元星巴克多一杯！2天星巴克買一送一只有這8款，紅茶那堤0元多喝一杯。

星巴克買一送一又來了！為歡慶DRIVE THRU門市突破50店，1月限定連兩天指定飲品0元多一杯，小資族先收優惠時間與品項。

星巴克買一送一連喝兩天！小資族最愛的星巴克買一送一又有了，這週最新星巴克優惠為了歡慶DRIVE THRU門市突破50店里程碑，特意在1月12日、1月13日推出指定飲品買一送一，只要活動期間內點購就可以0元無痛多一杯，揪人一起喝星巴克，替忙碌的上班日補一點咖啡療癒感，也讓星期一不再那麼難熬。



▲星巴克買一送一歡慶DRIVE THRU門市突破50店里程碑。（攝影：鄭雅之）





星巴克買一送一！指定8款飲品一次看

這次買一送一活動開放的品項相當實用，從日常續命系到茶飲控最愛通通有份。咖啡族可以選擇冷萃咖啡或美式咖啡含特選版本，想來點風味變化，黑櫻桃風味瑪奇朵與黑櫻桃風味抹茶豆奶那提都是近期討論度不低的選項。喜歡甜口或下午茶路線，也能點摩卡可可碎片星冰樂與雙果果汁星冰樂，另外冰搖果茶與經典紅茶那提同樣列入優惠清單，揪同事朋友一起點更划算。



▲指定8款飲品星巴克買一送一有星冰樂、紅茶那堤。(攝影：鄭雅之)





活動時間與規則提醒

需要注意的是，本次星巴克買一送一活動僅限1月12日與1月13日兩天，活動時間為每日11時至20時，且需購買兩杯大杯含以上且冰熱與口味皆相同的指定飲品，其中一杯才會由星巴克招待。每人每次最多可享買二送二，飲料須於現場一次領取，且不適用於部分指定門市，以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務，建議先確認再出發，才能順利多喝一杯。



▲1月12日、1月13日星巴克買一送一指定品項優惠。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一 歡慶DRIVE THRU突破50店

活動時間：2026/1/12(一)-1/13(二)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項：冷萃咖啡、美式咖啡(含特選)、黑櫻桃風味瑪奇朵(含特選)、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。



注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。

不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





咖啡控也要知道這幾間！

