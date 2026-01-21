> 美食 > 信義區飲料買一送一！甜夏SUMELLA北醫店10元直萃茶，炙香蘋果紅烏龍買一送一。

2026-01-21 11:30文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
甜夏SUMELLA台北首店開幕，北醫商圈推出經典茶飲10元優惠，新品炙香蘋果紅烏龍同步上市並祭出買一送一活動，飲料控嚐鮮喝起來。
信義區必喝買一送一！來自台南的飲料店「甜夏SUMELLA」即日起正式插旗台北，首間門市選在信義區吳興街商圈開幕，甜夏主打現點現萃的直萃茶專賣概念，讓粉絲在城市節奏中放慢腳步，從一杯茶開始感受茶葉原本的香氣與層次。這次北醫商圈新店開幕，同步推出經典茶飲優惠10元一杯，還有與季節限定新品「炙香蘋果紅烏龍」買一送一，吸引飲料控朝聖。

▲甜夏SUMELLA台北首店開幕，直萃茶專賣概念正式進駐北醫商圈。（攝影：張人尹）
▲甜夏SUMELLA以現點現萃為核心，讓粉絲用一杯茶慢下來。（攝影：張人尹）
北醫店限定 四款經典茶飲10元

甜夏SUMELLA首度北上插旗，在針對北醫店開幕首日1/22，當天12:00至20:00推出限定優惠，到北醫買店經典四款茶飲通通只要10元，讓粉絲用銅板價體驗直萃茶的風味。優惠品項包含「暮霞 紅烏龍」、「初晴 茉莉綠」、「蜜語 蜜香紅」與「暖穗 蕎麥」，通通都是入門必喝，主打茶葉現點現萃，讓飲料控喝到最純粹的茶香。
▲甜夏SUMELLA開幕首日，四款經典直萃茶飲推出10元優惠。（攝影：張人尹）
炙香蘋果紅烏龍 新品買一送一

除了經典茶飲優惠，甜夏SUMELLA也同步推出期間限定新品「炙香蘋果紅烏龍」，以紅烏龍為基底，融合炙燒蘋果帶出的焦糖果香，讓人喝道熟果、蜜香與焙火氣息交織的風味層次，還可以免費加晶球增添口感。新品在1/22上市，並且在1/23-1/25期間12:00至20:00加碼推出買一送一活動，台北店與台南店同步適用，每人限購一組，讓粉絲能把新品喝好喝滿。
▲甜夏SUMELLA推出新品炙香蘋果紅烏龍，展現紅烏龍新風味。（攝影：張人尹）
甜夏 台北北醫店開幕優惠

活動期間：1/22（開幕首日）12:00–20:00
活動分店：甜夏 台北北醫店
活動內容：經典四款茶飲 10 元優惠：暮霞 紅烏龍／初晴 茉莉綠／蜜語 蜜香紅／暖穗 蕎麥

甜夏 新品優惠

活動期間：1/23 – 1/25  12:00–20:00
活動分店：甜夏 台北北醫店、台南崇德店
活動內容：期間限定新品「炙香蘋果紅烏龍」買一送一（可免費加晶球），優惠每人限購一組，數量有限，售完為止。


甜夏 台北北醫店 門市資訊

地址：台北市信義區吳興街220巷7號
電話：02-27320275

甜夏 台南崇德店 門市資訊

地址：台南市東區崇德路708號
電話：06-2682555
▲炙香蘋果紅烏龍於指定期間推出買一送一優惠。（攝影：張人尹）
