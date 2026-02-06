春日好食光 TOP10 登場！滙豐卡友精選 10 間餐廳，義式料理、經典牛排、中餐一次收齊，卡友專屬美食優惠全登場

當生活節奏慢慢鬆動，人們開始把時間留給相聚與分享，一張餐桌，往往就成了最舒服的交流場域。無論是朋友久違相約、家庭聚餐，或只是想找個理由好好吃一頓，選對餐廳，總能讓相聚變得更輕鬆，也更有記憶點。與其匆匆吃完一餐，不如找一個適合坐下來聊天、慢慢享用的空間，讓味道成為拉近距離的媒介。



這次，滙豐替卡友整理出一份不用反覆猶豫的餐廳清單，精選 10 間話題餐廳，從義式料理、經典牛排、中式餐廳到飯店餐飲空間，一次對應各種常見的聚餐情境。不論是想好好慶祝、簡單聚一聚，或只是希望用餐品質在線，這份名單都能幫你快速找到合適的選擇。



▲滙豐推出精選 10 間話題餐廳

更重要的是，透過滙豐信用卡專屬優惠，聚餐不必等到特別節日，也能隨時成行。出示優惠畫面即可享有餐飲折扣或指定回饋，讓每一次相聚少一點負擔、多一點從容。把時間留給想見的人，從這 10 間餐廳開始，讓日常的每一頓飯，都成為值得回味的美好時刻。

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店｜LA FARFALLA 餐廳

走進 LA FARFALLA，第一眼就會被大片落地窗吸引，白天採光明亮，窗外的空中花園讓人不自覺慢下來。餐廳空間裡穿插藝術作品，氣氛輕鬆又有質感，很適合想好好坐下來吃一頓的時候。主廚選用當季食材，料理走的是細膩耐吃的路線，不會太花俏，但每一道都有水準。搭配酒窖裡豐富的酒款，無論是約會、聚餐或慶祝時刻，都能吃得舒服又自在。



▲ LA FARFALLA 餐廳

地址：臺北市信義區松高路18號6樓優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享平/假日午/晚餐85折

台中金典酒店｜蘿拉牛排館

蘿拉牛排館是台中金典酒店內備受好評的經典西餐廳，空間風格沉穩典雅，適合想要靜靜享用一頓完整西式餐點的饕客。牛排料理講究火候與熟度控制，搭配細緻配菜與醬汁，呈現穩定而耐吃的風味，是不少人慶祝節日或重要聚餐時的安心選擇。



▲蘿拉牛排館

地址：臺中市西區健行路1049號12樓優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享9折

台中李方艾美酒店｜新食譜全日餐廳

在台中李方艾美酒店，新食譜全日餐廳把豐富與講究放在同一張餐桌上。 以當季食材為主角，變化、編排餐桌上的風味節奏。從鮮甜海鮮、現切爐烤牛排，到手作壽司與現煮料理，亞洲與國際料理各自展現特色，卻在同一張餐檯上取得平衡。透過火候、熟度與風味層次，讓人一口就能分辨用心所在。繽紛卻有重點的自助餐檯，讓用餐像是一場循序展開的探索，節奏自然放慢，也更適合與家人、好友細細品味。

▲新食譜全日餐廳

地址：臺中市中區建國路111號2F優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：1. 卓越理財卡、無限卡、御璽卡、鈦金卡，享原價85折2. 全卡友享原價9折

澎湖福朋喜來登酒店｜聚味軒海鮮中餐廳

在澎湖，吃海鮮不只是為了新鮮，還多了一份看海的期待。聚味軒海鮮中餐廳正好把這兩件事放在同一張餐桌上，聚味軒位在飯店三樓，大片落地窗正對馬公港景，讓用餐時光多了份餘裕。料理以澎湖當令漁獲為主，主廚手法不走浮誇路線，而是把重點放在食材本身，讓海鮮的鮮甜自然呈現。中式料理結合較現代的呈現方式，整體吃起來清爽、不厚重，很適合家庭或多人聚餐。來澎湖想好好坐下來吃一頓海鮮，這裡會是舒服又有記憶點的選擇。



▲聚味軒海鮮中餐廳

地址：澎湖縣馬公市新店路197號3樓優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享9折

台北中山九昱希爾頓逸林酒店｜La Salle 森酒吧

La Salle 森酒吧以沉穩內斂的設計，營造出適合小酌與輕食的放鬆空間。名字來由源自於法文中「小空間」的意思，也巧妙結合了中山北路的綠意與林森北路的城市節奏。整體氛圍輕鬆不拘束，很適合下班後小酌、朋友聚會，或是不想太正式卻想坐下來吃點東西的時候。



▲La Salle 森酒吧

酒吧提供多款飲品與輕食，其中「逸林牛肉麵」是招牌必點，還有曾在台北國際牛肉麵節獲獎的「逸林剁椒臭豆腐牛肉麵」，口味有記憶點，是不少熟客回訪的原因。地址：臺北市中山區中山北路一段123號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享餐飲85折

長榮桂冠酒店台北｜長園廳

長園廳以經典中式料理為主軸，菜色講究、口味穩定，適合重視餐桌儀式感的用餐場合。「八珍玉食雙人分享餐」以雙人共享為設計核心，從暖胃的熱茶與前菜開始，搭配可自由選擇的燉湯與主菜，葷素皆有彈性，份量拿捏得宜。整套餐吃來層次完整、不顯負擔，很適合情侶約會或好友相聚，慢慢吃、慢慢聊。





▲長園廳



地址：臺北市中山區松江路63號2樓優惠期間：2026/1/1~2026/12/30滙豐銀行信用卡優惠：享八珍玉食雙人分享餐65折

將捷金鬱金香酒店｜河畔餐廳

位於將捷金鬱金香酒店內的「河畔餐廳」，擁有得天獨厚的地理位置，讓饕客在用餐之餘，能透過大片落地窗飽覽酒店千坪大草原與觀音山的壯麗景致。餐廳主打歐式與多元異國料理，由星級主廚嚴選當季在地食材，從精緻冷盤、現切慢烤牛排到季節性創意甜點，提供品項豐富的自助式饗宴；半開放式的廚房設計，更完美展現料理的鮮度與溫度。無論是浪漫雙人約會、家族聚餐或商務宴客，河畔餐廳結合了美食、美景與五星級服務，是您遠離塵囂、享受高品質午晚餐的首選之地。

▲河畔餐廳

地址：新北市淡水區中正路一段2號3樓優惠期間：2026/1/1~2026/12/30滙豐銀行信用卡優惠：平日午/晚餐享第二人6折(以價低者計算)

圓山大飯店｜圓苑餐廳

圓苑餐廳承襲圓山大飯店的中式料理底蘊，料理風味細緻、份量得宜，主打江浙料理與北方麵點，口味走的是講究原味、火候到位的路線。像是西湖醋魚、東坡肉、無錫脆鱔等經典菜色，都是熟客常點的招牌。手工製作的北方點心也很有水準，從甜點到麵點都吃得到細節，適合想好好坐下來、慢慢享受一頓中式料理的聚餐時光。



▲圓苑餐廳

地址：臺北市中山區中山北路四段1號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平日(週一至週四)享單點品項原價95折

圓山大飯店｜金龍餐廳

金龍餐廳以門前盤踞噴水池的金龍為象徵，延續圓山百年餐飲底蘊。餐廳空間寬敞，無論是小型聚餐或正式宴席都能彈性安排；大片玻璃帷幕更是一大亮點，用餐時可同時欣賞基隆河景、遠眺 101 與大直摩天輪，景色開闊又有儀式感。料理主打廣東菜系，中午時段供應港式飲茶，從經典港點到主廚推薦菜色都相當受歡迎。適合想吃粵菜、講究場合感，同時又希望有好風景相伴的一餐。



▲金龍餐廳

地址：臺北市中山區中山北路四段1號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平日(週一至週四)享單點品項原價95折

維多麗亞酒店｜N°168 PRIME 牛排館（大直本館）

以飯店門牌「168」為名，象徵對細節與品質的堅持。餐廳位於維多麗亞酒店 4 樓空中花園，在城市上方打造安靜、私密的用餐氛圍。主打頂級牛排料理，引進專業烤爐並精準掌控火候，讓肉質風味與熟成表現達到最佳平衡。牛排由廚師現場處理，搭配齊全的酒款選擇，從牛排到餐酒都講究到位，是適合重要聚餐或想好好吃一頓牛排的理想選擇。



▲N°168 PRIME 牛排館（大直本館）

地址：臺北市中山區敬業四路168號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享用餐時段95折

滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。



