Pokémon GO Tour台南玩3天！夜間新玩法送寶可夢手燈，寶可夢大師嗨玩。

《Pokémon GO》十週年重磅回歸臺南，卡洛斯主題活動連續三天登場，白天主會場加碼夜間玩法，還能城市漫步邊抓寶邊吃美食。

寶可夢大師要先搶訂台南車票、住宿！Pokémon GO迎來十週年重要里程碑，將在今年春節期間快閃臺南都會公園作為全球大型活動舞台，於2月20日至2月22日舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南」。三天活動結合白天主會場玩法與夜間全新規劃內容，不只打造三大主題棲息地，還有寶可夢裝飾與見面會登場。訓練家可依票券安排在主會場或整座城市遊玩，透過遊戲串聯臺南風景、美食與文化，讓世界各地玩家用不同方式認識臺南。

▲Pokémon GO Tour十週年來到台南，此圖為先前三重活動現場照。(攝影：鄭雅之) ▲Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南現場送皮卡丘遮陽帽。(攝影：鄭雅之)





Pokémon GO Tour十週年重磅回歸臺南都會公園

活動期間白天主會場設於臺南都會公園，規劃中央村莊、海岸研究所、山脈地帶三大主題棲息地，票價為818元。購票訓練家可在指定活動日遇見首次於《Pokémon GO》亮相的異色蒂安希，以及戴著卡魯穆帽子與莎莉娜帽子的皮卡丘。場內同步搭配豐富寶可夢裝飾與互動設計，讓抓寶過程更有臨場感，也讓熟悉的公園空間轉化為沉浸式遊戲場景。

▲Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南規劃全新玩法，結合白天主會場玩法與夜間「超級之夜」。





Pokémon GO Tour夜間超級之夜與城市漫步新玩法

本次活動首度推出夜間「超級之夜」內容，於三天夜晚登場。訓練家只要在購買日間票券時，加購529元入場券，即可於燈光與聲景打造的夜間氛圍中體驗遊戲並欣賞表演，還能獲得活動贈品。另可加購新台幣500元城市漫步加值包，額外獲得一天遊戲時間，自由穿梭臺南各區抓寶、吃美食、看風景。市府也提醒因適逢連假，建議提早訂房並多利用大眾運輸與接駁車前往會場。

▲Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南「超級之夜」送寶可夢造型手燈。

Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南 活動資訊

活動日期：2026年2月20日至2月22日

主會場地點：臺南都會公園





Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南 票價

日間主會場票價：818元

夜間超級之夜加購：529元

城市漫步加值包：500元，需搭配日間票券購買





Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南 交通建議

火車、公車、市府規劃接駁車前往。





