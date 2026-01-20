孤獨搖滾動畫展在三創！台北孤獨搖滾動畫展9大展區，預售票、特典票開搶。

孤獨搖滾動畫展來台北！三創孤獨搖滾展9大展區亮點、預售票價格、特點票價資訊一次看。
小孤獨粉必衝！日本人氣動畫《孤獨搖滾！》動畫展即將在２/13起於三創生活園區12F登場，規劃9大展區，完整重現動畫經典橋段，小孤獨的衣櫥、STARRY展演廳、巨大化的「渴望被肯定的怪物」等打卡點，並特別繪製台灣專屬立繪，以及日本空運來台的孤獨搖滾周邊商品，《孤獨搖滾！》動畫展預售票於1/20開賣，喜歡小孤獨的粉絲們一定要搶。
三創《孤獨搖滾》動畫展預售票將在1月20日開賣，單人票每張售價330 元，也推出早鳥限定販售的雙人票方案，票面非主視覺票面設計，提供不同收藏選擇，預售特典票則有孤獨搖滾！動畫展壓克力色紙，搭配三層景身設計，鐵粉必收，展覽預售票販售通路包括博客來售票網、Klook、全家 FamiPort、MyAnime Square線上商城、安利美特線上商城及安利美特台北店等同步販售。
展覽地點：三創生活園區12F(臺北市中正區市民大道三段2號)
展覽展期：２/13~3/22
展覽時間：11:00–21:30
三創《孤獨搖滾！》動畫展 預售票券販售資訊
- 單人票：330元
- 雙人票：650元
內含雙人票券A、B款各一張
販售通路：
紙本票：博客來售票網、MyAnine Square線上商城、動漫節、安利美特台北店（1/24開賣）、線上商店
系統票：全家FamiPort、Famiticket 全網購票網
電子票： Klook
- 特典票：490元
內含單人票券一張、壓克力色紙一張
販售通路：僅限博客來、MyAnine Square線上商城、安利美特台北店、線上商城、動漫節販售。
2026動漫迷必逛動漫展覽
推薦閱讀：東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。
推薦閱讀：松菸莉可麗絲展入場送周邊！莉可麗絲打卡點神還原，限定周邊動漫迷必買。