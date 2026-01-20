孤獨搖滾動畫展在三創！台北孤獨搖滾動畫展9大展區，預售票、特典票開搶。

孤獨搖滾動畫展來台北！三創孤獨搖滾展9大展區亮點、預售票價格、特點票價資訊一次看。

小孤獨粉必衝！日本人氣動畫《孤獨搖滾！》動畫展即將在２/13起於三創生活園區12F登場，規劃9大展區，完整重現動畫經典橋段，小孤獨的衣櫥、STARRY展演廳、巨大化的「渴望被肯定的怪物」等打卡點，並特別繪製台灣專屬立繪，以及日本空運來台的孤獨搖滾周邊商品，《孤獨搖滾！》動畫展預售票於1/20開賣，喜歡小孤獨的粉絲們一定要搶。



▲《孤獨搖滾！》動畫展將於２/13於三創生活園區12F登場，預售票價格、特典票贈品一次看。



▲《孤獨搖滾！》動畫展九大展區！ 巨大實體化渴望被肯定的怪物，可以現場幫小孤獨點讚。





三創孤獨搖滾動畫展九大特色展區

▲《孤獨搖滾！》動畫展九大展區！ STARRY展演廳展區還原劇中音樂聖地。





本次三創《孤獨搖滾！》動畫展將規劃九大特色展區，有主角練團起點的「小孤獨的衣櫥」，空間內的海報、棉被、設備細節全都完整復刻，劇中音樂聖地「STARRY 展演廳」也搭配舞台配置、燈光設計，讓你彷彿親臨動畫中的演出現場，另外一定要拍巨大實體化的「渴望被肯定的怪物」，搭配迷因影音、按讚計數器，直接進入小孤獨的腦內幻想世界，幫小孤獨按讚，最後還有大型多媒體影音室、作者、導演及動畫相關人員的簽名色紙展。

三創孤獨搖滾動畫展預售票

▲三創《孤獨搖滾！》動畫展單人票券、雙人票1/20開賣，票券設計圖皆不同。



▲三創《孤獨搖滾！》動畫展特典票內含壓克力色紙。





三創《孤獨搖滾》動畫展預售票將在1月20日開賣，單人票每張售價330 元，也推出早鳥限定販售的雙人票方案，票面非主視覺票面設計，提供不同收藏選擇，預售特典票則有孤獨搖滾！動畫展壓克力色紙，搭配三層景身設計，鐵粉必收，展覽預售票販售通路包括博客來售票網、Klook、全家 FamiPort、MyAnime Square線上商城、安利美特線上商城及安利美特台北店等同步販售。

三創《孤獨搖滾！》動畫展 展覽資訊

展覽地點：三創生活園區12F(臺北市中正區市民大道三段2號)

展覽展期：２/13~3/22

展覽時間：11:00–21:30





三創《孤獨搖滾！》動畫展 預售票券販售資訊

單人票：330元

雙人票：650元

內含雙人票券A、B款各一張

販售通路：

紙本票：博客來售票網、MyAnine Square線上商城、動漫節、安利美特台北店（1/24開賣）、線上商店

系統票：全家FamiPort、Famiticket 全網購票網

電子票： Klook

內含雙人票券A、B款各一張 販售通路： 紙本票：博客來售票網、MyAnine Square線上商城、動漫節、安利美特台北店（1/24開賣）、線上商店 系統票：全家FamiPort、Famiticket 全網購票網 電子票： Klook 特典票：490元

內含單人票券一張、壓克力色紙一張

販售通路：僅限博客來、MyAnine Square線上商城、安利美特台北店、線上商城、動漫節販售。

2026動漫迷必逛動漫展覽

推薦閱讀：東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。



推薦閱讀：松菸莉可麗絲展入場送周邊！莉可麗絲打卡點神還原，限定周邊動漫迷必買。



推薦閱讀：台北芙莉蓮展！葬送的芙莉蓮展送限定周邊，芙莉蓮 寶箱怪5大展區打卡點。