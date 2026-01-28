西門町泡泡瑪特燈節！台北燈節西門町展區預告，LABUBU 星星人預計現身。

2026台北燈節西門町燈區聯手潮流大咖泡泡瑪特！預計由 Labubu、Molly、Dimoo 等人氣 IP 閃耀登場，打造春節最時髦的打卡盛會。

2026台北燈節不只有變形金剛，連POPMART 泡泡瑪特也將現身西門町展區！每到過年各地燈會總是和各大人氣IP聯名，吸引粉絲前去朝聖，今年2026台北燈節首次以雙展區、雙主燈擴大舉辦，除了先前已經公布的花博展區請到帥氣變形金剛坐鎮，台北觀傳局悄悄在社群預告，西門町展區將和全球潮流文化領軍品牌「泡泡瑪特」合作，雖然詳細聯名細節還在賣關子，但已經造成泡泡瑪特粉絲等不及想來場POPMART燈節。



▲2026台北燈節西門町燈區搶先預告是和潮流玩具「泡泡瑪特」聯名。

▲2026台北燈節西門町燈區找來泡泡瑪特燈聯名，預計有LABUBU、Molly、星星人等人氣角色現身。此圖為泡泡瑪特角色示意圖，非活動現場照片。(攝影：張人尹)





2026台北燈節西門展區聯手泡泡瑪特

西門町展區這次邀請到爆夯潮流玩具「泡泡瑪特」坐鎮，瞬間讓傳統燈節充滿時髦感、萌感加倍，觀傳局於1/27晚間在社群釋出的神祕剪影圖中，隱約可以看到經典角色 Molly 的優雅身影。網友們也紛紛從貼文留下的線索中敲碗尋找亮點，大膽預測除了傲嬌可愛的 Molly 之外，還有最經典的 Labubu、散發酷帥神祕感的 Skullpanda 以及充滿溫暖治癒力的雲朵男孩 Dimoo、星星人 都有機會現身。甚至連可愛的 Hachibubu、充滿個性的 Kubo 也被點名，光是想像這些角色變成巨大燈組，就讓人想趕快去現場朝聖。



▲2026台北燈節西門町燈區是泡泡瑪特，是否會有限定小提燈敬請期待。此圖為泡泡瑪特角色示意圖，非活動現場照片。(攝影：張人尹)





花博展區十米高柯博文主燈

喜歡霸氣帥感的朋友則不能錯過花博展區，這裡由全球知名 IP 變形金剛扛起主角大任，最震撼的莫過於那座高達 10 公尺的柯博文主燈。現場結合了高科技的沉浸式光影展演，絕對能讓大人小孩都看得目不轉睛。更讓人期待的是，官方已經搶先公布今年會有變形金剛主題的柯博文小提燈，帥氣造型讓人超想入手收藏。大家也忍不住私下許願，既然西門町有泡泡瑪特聯名，之後會不會也驚喜加碼推出POPMART角色造型小提燈，滿足粉絲收藏的心。



▲2026台北燈節「花博展區」，攜手全球知名IP變形金剛，打造大型主題燈組與沉浸式光影展演，10公尺高柯博文主燈搶先曝光。





結合傳統競賽與漫遊地圖超精采

除了明星角色的加持，台北燈節也保留了最純粹的節慶滋味，現場包含來自全國各地的傳統花燈競賽作品，展現職人純熟的工藝美學。展區更結合了城市漫遊的概念，讓大家能一邊賞燈一邊品嚐西門町與圓山附近的排隊美食，每天傍晚 17 時開始亮燈直到晚上 22 時。無論是想拍美照還是全家出遊都非常適合，這場融合潮流文化與科幻英雄的慶典，不僅讓台北街頭更有生命力，也成為今年春季最受注目的節慶活動。



▲2026台北燈節小提燈以柯博文為主題，將於3月1日至3月3日於西門與花博展區發放。

2026台北燈節 活動資訊

活動日期： 2026年2月25日至3月15日

亮燈時間： 每日 17:00 至 22:00

活動地點： 台北西門展區（西門町地區）、花博展區（圓山花博公園）

重點角色：

花博展區： 10公尺高變形金剛柯博文主燈

西門展區： POP MART 泡泡瑪特（預計包含 Molly、Labubu、Skullpanda、Dimoo、Kubo、星星人等）

限量贈品： 變形金剛柯博文小提燈（泡泡瑪特相關周邊待官方正式公告）。





2026燈會必拍攻略！

