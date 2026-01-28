正官庄聯手Kakao Friends搶攻春節送禮市場！不僅有黑糖風活氣人蔘飲，滿額再抽黃金一錢與限量手提箱。

2026春節送禮首選正官庄聯名Kakao Friends，活氣人蔘飲限量包裝萌翻全場，滿額贈送Ryan春聯與手提箱，登錄發票再抽黃金一錢。

隨著2026年農曆春節將至，團圓送禮的需求逐漸升溫，全球第一人蔘領導品牌正官庄在今年打破傳統框架，首度跨界攜手韓國人氣IP Kakao Friends，將百年專業研發經驗與療癒文化結合 。人氣角色 Ryan 與 Choonsik 化身為最萌能量大使，正式登上限量聯名包裝的「活氣人蔘飲」，為競爭激烈的年節贈禮市場注入一股既有深度又具收藏價值的療癒風潮 。正官庄希望透過這次聯名，讓傳統的人蔘補給更貼近現代人的日常生活，展現品牌在堅持品質之餘，亦能掌握時下流行脈動的創新實力 。

▲全球領導人蔘品牌正官庄首度跨界攜手人氣IP Kakao Friends，推出限量聯名包裝「活氣人蔘飲」與限量滿額Kakao Friends贈禮。圖／正官庄提供；窩客島整理



活氣人蔘飲科技萃取黑糖風味，Kakao Friends 包裝成為守歲提神新寵

針對春節期間親友團聚、通宵守歲或熬夜桌遊等高耗能活動，正官庄特別推薦「活氣人蔘飲」作為消費者的提神戰友 。這款飲品採用品牌獨家的「液、氣雙相萃取技術」，精準鎖定高麗蔘關鍵的機能性皂苷成分，保留最完整的營養精華 。為了顛覆大眾對人蔘苦味的刻板印象，研發團隊特別調配出清爽的黑糖風味，口感溫潤順口且每瓶熱量僅有13大卡，更堅持無添加人工香料、色素、增稠劑、防腐劑與咖啡因的五項原則，讓消費者在享受歡聚時光時，能有更輕鬆無負擔的補給選擇 。目前這款聯名新品已進駐全聯、官方購物網站與 momo 購物網，滿足不同族群的採買習慣 。

▲活動期間於正官庄指定通路消費滿額，可獲得春聯、保鮮盒與手提箱等限量 Kakao Friends 周邊。圖／正官庄提供；窩客島整理

週期保養禮盒傳遞長效關懷，18日與37日設計滿足不同族群需求

除了萌力十足的聯名系列，正官庄今年更提出「週期保養」的新型態送禮概念，將新春祝福轉化為節後持續的健康陪伴 。針對生活節奏緊湊、急需在年節後重拾生活戰鬥力的族群，推出了結合活蔘 28D PLUS 與活氣人蔘飲的「18日極能重啟禮盒」 。而對於重視長輩健康的送禮族群，則推薦「37日EVERYTIME 御養禮盒」，以經典的高麗蔘精為核心，搭配牛樟芝菌絲體配方，透過長天數的營養規劃，打造最強的長輩護盾，讓關心不再只是節慶當下的寒暄，而是化作每日的細心守護 。

▲正官庄活氣人蔘飲聯名限量包裝，以 Ryan 與 Choonsik 造型搶攻年輕與家庭族群市場。圖／正官庄提供；窩客島整理



限時滿額贈限量 Kakao Friends 周邊，登錄發票再抽萬元黃金一錢

為了回饋長期支持的消費者，正官庄同步在各大通路推出超吸睛的滿額贈活動 。於官方購物網站與 momo 購物網消費滿1,000元，即可獲得造型俏皮的新春爆富方形春聯，滿3,000元則贈送 Kakao Friends 隨機款式的保鮮盒，而針對高端消費族群，滿6,000元更有機會獲得極具收藏價值的限量手提箱 。此外，正官庄更祭出春節驚喜大獎，只要在全台實體門市、百貨專櫃、線上商城或量販店等通路單筆消費滿1,000元並登錄發票，即有機會抽中黃金一錢，讓消費者在為健康投資的同時，也能迎接開春好手氣 。

▲正官庄以週期保養為核心，推出18日極能重啟禮盒與37日EVERYTIME 御養禮盒，將祝福轉化為日常滋補。圖／正官庄提供；窩客島整理

正官庄萌力爆發！首度聯名 Kakao Friends 春節優惠活動

活動時間： 即日起至春節期間（限量贈品送完為止）

滿額贈禮（正官庄官網、momo 購物網）：

單筆滿 1000 元贈 Kakao Friends 新春爆富方形春聯（限量 3000 組） 。

單筆滿 3000 元贈 Kakao Friends 保鮮盒一款（兩款隨機，各限量 1000 個） 。

momo 購物網滿 6000 元贈高麗蔘野櫻莓飲 10 入 。

官方購物網站滿 6000 元贈 Kakao Friends 手提箱（限量 50 個） 。

消費登錄抽獎： 會員單筆消費滿 1000 元並登錄發票，即有機會抽中黃金一錢 。

刷卡回饋： 於 momo 購物網刷富邦 momo 卡享 3% 回饋 。

實體通路： 全台正官庄門市、百貨專櫃、全聯、家樂福、屈臣氏、康是美、7-11、全家、萊爾富、大樹藥局、佑全保健藥妝等 。

線上通路： 正官庄官方購物網站、momo 購物網品牌旗艦館、LINE 禮物 。