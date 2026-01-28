桃園景觀餐廳爆紅！龍潭美食推薦 The畔 湖景第一排超美，純白系建築超好拍。

桃園龍潭景觀餐廳話題爆紅！坐擁龍潭大池湖景第一排「The畔 cafe&dining」以純白歐風建築與義式料理，成為拍照打卡與美食兼具的龍潭美食新地標。

提到桃園龍潭，龍潭大池向來是許多旅人放慢腳步的首選景點。近年來，隨著景觀餐廳風潮興起，一棟坐落於湖畔、外觀純白的歐式建築悄然成為社群焦點。緊鄰龍潭大池的「The畔 cafe&dining」，以湖景第一排視角、純白建築線條與精緻餐飲規劃，迅速躍升為桃園龍潭景觀餐廳的人氣代表，不少網友形容這裡是「不用出國就能感受歐洲湖畔慢活感」的話題新地標。

▲桃園龍潭景觀餐廳「The畔 cafe&dining」坐擁龍潭大池湖景，純白建築成為拍照打卡亮點（攝影：蕭芷琳）

▲龍潭大池旁純白歐風餐廳「The畔 cafe&dining」成為近期桃園旅遊熱門話題（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀餐廳「The畔 cafe&dining」湖景第一排超美！

實際走進「The畔 cafe&dining」，最吸引目光的莫過於挑高空間與大面積落地窗設計。店家巧妙將龍潭大池湖景與周邊綠意引入室內，讓自然光成為空間的一部分。純白牆面、拱型走廊與藤編家具相互呼應，營造出帶有北歐莊園氛圍的舒適用餐環境。無論是情侶約會、家庭聚餐，或是專程前來拍照取景，都能在這裡找到合適座位。

▲「The畔 cafe&dining」室內空間以落地窗引入龍潭大池湖景，打造桃園景觀餐廳高質感用餐體驗（攝影：蕭芷琳）

▲桃園龍潭純白餐廳「The畔 cafe&dining」北歐莊園風設計成為熱門拍照場景（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀餐廳「The畔 cafe&dining」推薦餐點一次看

除了環境吸睛，「The畔 cafe&dining」在餐點表現上同樣不容小覷。主打義式料理的菜單，講究食材新鮮與風味層次，其中「茄汁小戰斧豬燉飯」厚實焦香的帶骨豬排交織鮮甜番茄紅醬，是肉食族大口滿足的首選。「主廚手工熬煮濃蝦醬寬扁麵」吸滿濃縮蝦膏精華的Q彈麵條，每一口都是極致濃郁的海味衝擊。而「蒜味墨魚小花枝燉飯」強烈蒜香與漆黑墨魚鮮味完美融合，搭配彈牙小花枝展現層次豐富。

▲桃園景觀餐廳「The畔 cafe&dining」推薦餐點：蒜味墨魚小花枝燉飯（攝影：蕭芷琳）

▲桃園景觀餐廳「The畔 cafe&dining」推薦餐點：主廚手工熬煮濃蝦醬寬扁麵（攝影：蕭芷琳）

結合龍潭大池自然景色與精緻餐飲體驗，「The畔 cafe&dining」不僅是一間景觀餐廳，更像是一處能短暫抽離日常節奏的湖畔據點。用餐後沿著龍潭大池散步，看湖面倒映天色變化，讓這趟桃園小旅行多了一份餘韻。如果正計畫前往龍潭，不妨將「The畔 cafe&dining」納入行程，親自感受這座純白湖畔餐廳所帶來的慢活魅力。

▲桃園龍潭旅遊推薦「The畔 cafe&dining」湖畔景觀餐廳成為行程必排（攝影：蕭芷琳）

▲龍潭大池周邊美食「The畔 cafe&dining」結合美景與義式料理成旅人新選擇（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀餐廳 龍潭美食推薦 The畔 cafe&dining

地址：桃園市龍潭區金龍路8巷22號

營業時間：11:00–20:30；週三公休

