日本宮崎自駕遊 美景美食無限放題

tiger Walker 玩樂季台灣虎航虎航玩日本宮崎
2026-01-28 11:00文字：Walker新發現 
▲西都原古墳群春天有櫻花、油菜花，是季節花卉盛開的賞花名勝。（圖／shutterstock）
從冬日暖陽到春櫻新綠，宮崎不只是日本神話的起源地，更是九州日照最充足的縣份，湛藍海岸與翠綠山谷在陽光下交織，散發一種慵懶魅力。台灣虎航台北（桃園）獨家直飛宮崎，每週一、五出發，短短約2小時即達。一下飛機、租車上路，旅行立刻切換成自由模式，讓南九州的微風與暖陽，療癒每一顆旅人的心。
▲鵜戶神宮建於海邊懸崖洞窟中，充滿神話色彩。（圖／shutterstock）
路線一｜良緣許願・神話自駕路線

鵜戶神宮 → 青島神社 → 青島海灘公園 → 宮崎神宮 → 宮崎十字海 → 高千穗峽 → 高千穗神社 → 天安河原
旅程從鵜戶神宮揭開序幕，朱紅色神殿鑲嵌在臨海懸崖的洞窟中，面向太平洋投石許願，為這趟自駕寫下充滿期待的開場。一路北上來到青島神社與青島海灘公園，海浪長年雕琢而成的「鬼之洗衣板」波浪岩，在陽光下閃耀起伏，戀愛神籤、幸福郵筒，讓空氣都多了幾分甜味。

接著走進林蔭環繞的宮崎神宮，再前往象徵「心願成形」的宮崎十字海，岩石裂痕彷彿替旅程添上一層神話色彩。最終抵達高千穗，V字形峽谷雲霧繚繞，高千穗神社靜靜守護著人們的祈願；再以天安河原作為完美壓軸，堆疊石塔、默念心願，在潺潺溪水與靜謐山谷間，彷彿真的能聽見眾神低語。

▲日南太陽花園的摩艾石像，是全球首個獲許的複製品，可近距離觸摸。（圖／shutterstock）
路線二｜自然療癒・山林深呼吸路線

日南太陽花園 → Florante 宮崎 → 久峰綜合公園 → 萬福寺 → 綾之照葉大吊橋 → 延岡城跡 → 高千穗峽
這是一條由海向山、由開闊走進靜謐的療癒系路線。日南太陽花園的摩艾石像在藍天白雲下迎接旅人，隨後轉進Florante宮崎，全年可欣賞來自世界各地的植物景觀，四季主題分明，其中以鬱金香、矮牽牛為主角的「春之花卉祭」最為迷人。

▲萬福寺以枯山水庭園聞名，2月中旬梅花盛開時，更顯靜雅。（圖／宮崎縣政府）
久峰綜合公園是春夏賞櫻與繡球花的好去處，深受親子旅客喜愛；萬福寺則以枯山水庭園聞名，2月中旬梅花盛開時節，更顯靜雅。之後踏上綾之照葉大吊橋，腳下是原始照葉林，滿滿森林芬多精撲面而來。繼續北行至延岡城跡，石牆與櫻花交織出溫柔的歷史風景；最後來到高千穗峽，划船穿越V字形峽谷，沿途有水聲與山影陪伴，把一路累積的風景與心情，慢慢沉澱在靜謐之中。
▲高千穗峽以V字形峽谷聞名，是日本神話祕境。（圖／shutterstock）
路線三｜沿海風景・文化散策路線

宮崎十字海 → 宮崎神宮 → Florante 宮崎 → 青島神社 → 青島海灘公園 → 飫肥城下町 → 鵜戶神宮
想一次收集宮崎的海岸線、歷史街町與神社風情，這條路線剛剛好。從宮崎十字海出發，沿著海岸線南下，藍色海景一路相伴；接著走訪宮崎神宮與 Florante宮崎，在綠意與花草之間，讓心情慢慢沉澱。

來到青島神社與青島海灘公園，欣賞海蝕岩奇景與亞熱帶植物景觀，感受蘊含結緣能量的神聖氛圍。轉往內陸後，飫肥城下町的石牆、武家屋敷與老倉庫，靜靜訴說著歷史風華。最後回到臨海的鵜戶神宮祈福許願，在藍海映著夕陽的光影裡，替這趟沿海自駕留下美好而難忘的記憶。

▲宮崎牛連續4屆榮獲「和牛奧運」內閣總理大臣獎，頂級美味享譽國內外。（圖／shutterstock）
自駕宮崎的魅力，往往藏在那些不經意的停車時刻。宮崎和牛油花細緻、入口即化；炭火燒烤的在地雞香氣四溢、肉質軟嫩；南蠻雞、新鮮海味、拉麵與烏龍麵，樣樣令人回味。再配上陽光孕育的芒果、蜜柑等南國水果，每一餐都為旅程加分，讓人忍不住多開一段路，只為遇見下一個驚喜。
▲蒜香辣味舞動舌尖，宮崎辛麵湯頭濃郁暖香。（圖／shutterstock）
現在就出發宮崎吧！台灣虎航每週一、五2班直飛，機票單程未稅只要1,799元起。搭乘台虎 台北(桃園)-宮崎航班的旅客，憑登機證可於宮崎機場「旅客服務中心」領取 3,000日圓兌換券，機場內商店或者租車皆可折抵！短短飛行時間，無敵海景、祕境山林與美食盛宴一趟收穫滿滿。宮崎的魅力，來過一次，就會深深愛上！

詳見：https://pse.is/8lgh32

