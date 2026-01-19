網路秒殺級手工甜點專賣店！Gina手作甜點馬年喜氣禮盒限量開賣。

今年過年還沒想好要送哪家嗎，我已經回訪無數次的【Gina手作甜點】，是在網路擁有超高討論度的甜點專賣店，主打手工製作低糖健康配方，最重要的是全品項都是老闆娘親手製作，每次都會有新創意讓人驚喜連連，超愛它們家的款脆皮費南雪，脆脆的外皮充滿奶油香氣，咬下軟綿細緻帶有香草味，讓人一口口停不下來，甜點都是接單後新鮮製作，數量有限只要滿單即停接，想吃的話手腳要快不然買不到了!

Gina手作甜點 品牌介紹

▼【Gina手作甜點】2026新年推出流光賀歲禮盒和雙馬迎新春系列，兩款都是常溫禮盒並為新鮮純手工製作，如果吃素的話可以提前告知~

▼流光賀歲禮盒和雙馬迎新是紅色系設計包裝，喜氣洋洋充滿節慶感，送人也會非常有面子!

Gina手作甜點 如何購買

【Gina手作甜點】僅提供線上購買服務，可以加入官方line告知預定的數量及產品，目前訂購每滿$3000元現折$200元。

出貨日期 ：2/2這週～ 開始出貨（黑貓宅配） 甜點都是接單後新鮮製作，滿單即停接

Gina手作甜點 禮盒介紹

流光賀歲禮盒💰980元（優惠💰900元）

▼流光賀歲禮盒包含芝麻小麥脆粒、焦糖炒夏豆、 墨西哥大豆酥、脆皮費南雪、浪漫檸檬法式餅乾、 焦糖最中餅 、櫻桃酥餅 、榛果巧克力餅乾 ，送人誠意又很有面子!

▼其中這款脆皮費南雪真的很神，脆脆的外皮充滿奶油香氣，咬下軟綿細緻帶有香草味，讓人一口口停不下來!

▼焦糖最中餅則可以吃到一顆顆的杏仁粒，咬下瞬間香氣噴發，是長輩們的最愛!

▼小包裝的榛果巧克力餅乾和墨西哥大豆酥!

▼兩款吃起來都各有特色，其中我最愛這款墨西哥大豆酥，鹹香辣涮嘴的酥脆口感好討喜!

雙馬迎新春 💰680 元

▼雙馬迎新春包含抹茶腰果炒糖 、香草杏仁瓦片、覆盆莓雪球、曲奇餅乾 、鐵觀音紅豆卷卷酥、咖啡大豆酥餅乾、馬年壓延餅乾 、檸檬小麥脆粒 、布利塔尼，集結多款招牌甜點通通吃得到~

▼我很愛它們家的曲奇餅乾，入口有著酥、鬆、脆的層次感，伴隨著天然奶油烤出來的香氣好好吃!

▼鐵觀音卷卷酥實在讓人驚喜!裏頭居然能吃到香甜紅豆餡，無論大人小孩都很喜歡~

▼超可愛的新年壓延餅乾~是今年馬年的喜氣造型，擁有趣味的酥脆口感~

▼小包裝的抹茶腰果炒糖 、香草杏仁瓦片、覆盆莓雪球、曲奇餅乾 ，覆盆莓雪球酸酸甜甜，入口即化好討喜！

Gina手作甜點

想跟外面來點不一樣的中秋月餅!這家【Gina手作甜點】絕對滿足你，以純手工的溫暖滋味，成就出創意又美味的口感，打開就能讓人瞬間充滿驚喜!

Gina手作甜點 店家資訊

點我購買 : http://m.me//gina0927/

